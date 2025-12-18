Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ, một người tử vong

Vụ tai nạn lao động xảy ra tối 17/12 tại công trình cải tạo Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) khiến một công nhân tử vong tại chỗ, một người khác bị đa chấn thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Một người tử vong vì sập giàn giáo ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại công trình cải tạo Nhà thi đấu Phú Thọ, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ (TP.HCM), xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khi giàn giáo bất ngờ sập trong lúc nhóm công nhân đang thi công.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, một nhóm công nhân đang làm việc trên hệ thống giàn giáo trong khuôn viên nhà thi đấu thì kết cấu này bất ngờ đổ sập. Các công nhân rơi từ trên cao xuống đất, nhiều người hoảng loạn kêu cứu.

Hậu quả, một công nhân tử vong tại chỗ. Một số công nhân khác bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, được xác định bị đa chấn thương và gãy xương cẳng chân trái.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Gần thời điểm đó, xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ y tế. Sáng 18/12, đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết đơn vị ghi nhận một trường hợp tử vong, đã bàn giao thi thể cho cơ quan công an phục vụ điều tra. Một nạn nhân khác bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Trong đêm, Công an phường Phú Thọ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của những người liên quan nhằm làm rõ diễn biến vụ việc.

Đến khoảng 0h ngày 18/12, thi thể nam công nhân tử vong được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại công trình cải tạo Nhà thi đấu Phú Thọ vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.