Bàn chân xuất hiện 4 dấu hiệu này, cẩn thận mỡ máu tăng bất thường

Đau chân, tê bì, lạnh chân, sưng tấy và thay đổi da, đặc biệt là vào ban đêm, có thể là dấu hiệu của cholesterol LDL cao - tình trạng cảnh báo mỡ xấu trong máu.

Nồng độ cholesterol cao trong cơ thể có thể gây sưng chân, chuột rút, tê ở chân, đặc biệt dễ nhận thấy vào ban đêm. Ảnh: Shutterstock.

Cholesterol là chất béo dạng sáp, rất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể. Nó là thành phần chính trong cấu trúc màng tế bào, tiền chất cho quá trình sản xuất hormone, tiêu hóa chất béo và sản xuất các vitamin thiết yếu. Cholesterol được vận chuyển trong máu bởi các lipoprotein, chủ yếu là Lipoprotein mật độ cao (HDL), thường được gọi là "cholesterol tốt", và Lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay "cholesterol xấu".

Trong khi HDL giúp loại bỏ cholesterol dư thừa khỏi động mạch, LDL tích tụ dọc theo thành động mạch, tạo thành mảng xơ vữa theo thời gian. Những mảng xơ vữa này dần dần làm hẹp và cứng động mạch, hạn chế lưu lượng máu. Điều này làm tăng đáng kể nguy cơ mỡ máu, bệnh tim, đột quỵ, đặc biệt khi kết hợp với các yếu tố nguy cơ lối sống khác.

Cholesterol cao có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo những cách âm thầm. Đôi chân thường là một trong những khu vực đầu tiên xuất hiện các dấu hiệu, đặc biệt là trong thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm. Dưới đây là những triệu chứng chính có thể cho thấy mức LDL quá cao.

Đau và khó chịu ở chân

Theo India Times, một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của LDL cao ở chân là đau hoặc chuột rút vào ban đêm. Những cơn chuột rút chân về đêm này thường xảy ra ở bắp chân, đùi hoặc bàn chân và có thể khiến người bệnh đột ngột thức giấc.

Điều này xảy ra khi giảm lưu thông máu, chủ yếu là do sự tích tụ mảng bám cholesterol gây co thắt các động mạch. Cơ bắp cần dòng máu giàu oxy ổn định để hoạt động hiệu quả. Khi sự lưu thông này bị suy giảm, nó dẫn đến sự co cơ không tự chủ, biểu hiện bằng những cơn đau nhói hoặc chuột rút.

Cảm giác tê bì và ngứa ran

Triệu chứng khác của LDL cao là cảm giác tê bì hoặc ngứa ran ở chân, thường nhận thấy khi nằm xuống hoặc nghỉ ngơi vào ban đêm. Điều này xảy ra do lượng cholesterol cao góp phần gây ra bệnh động mạch ngoại biên, làm giảm lượng oxy và chất dinh dưỡng đến các chi.

Các đầu dây thần kinh đặc biệt nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy, dẫn đến các cảm giác như châm chích, ngứa ran hoặc cảm giác "kim châm". Tình trạng tê bì hoặc ngứa ran kéo dài không nên bị bỏ qua, vì nó có thể cho thấy tuần hoàn máu đến chân bị suy giảm đáng kể.

Cảm giác như châm chích, ngứa ran hoặc cảm giác "kim châm" ở chân có thể là dấu hiệu cảnh báo mỡ xấu trong máu. Ảnh: Harvard Health.

Chân và bàn chân lạnh

Theo WebMD, đây là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém, liên quan đến LDL cao. Ngay cả trong môi trường ấm áp, các chi vẫn có thể cảm thấy lạnh nếu lưu lượng máu bị hạn chế.

Khi các động mạch bị tắc nghẽn do mảng bám, máu khó lưu thông đến các chi dưới hiệu quả. Giảm tuần hoàn máu có thể khiến chân và bàn chân cảm thấy lạnh, tê hoặc thậm chí đau.

Sưng hoặc phù nề

Sưng phù ở chân, còn được gọi là phù nề, có thể là hậu quả khác của mỡ xấu trong máu, cụ thể là cholesterol. Phù nề xảy ra khi chất lỏng tích tụ trong các mô do tuần hoàn kém và tăng áp lực trong mạch máu.

Cholesterol LDL cao góp phần hình thành mảng bám trong động mạch, làm hạn chế lưu lượng máu bình thường. Kết quả là chất lỏng có thể rò rỉ vào các mô xung quanh, gây sưng phù, thường dễ nhận thấy hơn vào ban đêm hoặc sau khi ngồi hoặc đứng lâu. Sưng phù thường kèm theo cảm giác khó chịu, nặng nề hoặc căng tức ở chân.

Thay đổi màu da và các đốm đen

Nồng độ LDL cao cũng có thể biểu hiện rõ ràng trên da chân và bàn chân. Sự đổi màu, các đốm đen hoặc màu tím xanh xuất hiện do lượng oxy cung cấp cho các mô bị giảm. Mảng bám cholesterol trong động mạch hạn chế lưu lượng máu, làm thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu cho da và các mô bên dưới.

Theo thời gian, điều này dẫn đến những thay đổi rõ rệt về màu da, khô da hoặc các vết loét chậm lành. Những thay đổi này dễ nhận thấy hơn vào ban đêm khi tuần hoàn máu tự nhiên chậm lại.

Hội chứng chân không yên (RLS)

Tình trạng này đặc trưng bởi cảm giác thôi thúc không thể kiểm soát được muốn cử động chân, thường kèm theo cảm giác khó chịu hoặc tê bì. LDL cao có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng RLS bằng cách làm giảm lưu lượng máu đến các chi dưới.

Người mắc RLS có thể cảm thấy khó chịu dữ dội khi nằm xuống, khiến khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ. Vận động tạm thời làm giảm các triệu chứng, nhưng nguyên nhân cơ bản là tuần hoàn máu kém và cholesterol cao vẫn chưa được kiểm soát.