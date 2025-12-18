Cách duy nhất để biết chính xác tình trạng nhiễm HIV

Xét nghiệm HIV là phương pháp duy nhất giúp xác định chính xác tình trạng nhiễm. Chủ động xét nghiệm giúp phát hiện sớm, tiếp cận điều trị kịp thời, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Xét nghiệm HIV hiện nay được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng. Ảnh: KNT.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), xét nghiệm HIV là phương pháp duy nhất giúp xác định chính xác một người có nhiễm HIV hay không. Việc chủ động xét nghiệm không chỉ giúp mỗi cá nhân theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận kịp thời các dịch vụ tư vấn, dự phòng và điều trị, qua đó góp phần bảo vệ cộng đồng.

Hiện nay, xét nghiệm HIV được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt và thuận tiện. Người dân có thể lựa chọn xét nghiệm tại các cơ sở y tế, tại cộng đồng hoặc tự xét nghiệm. Dù ở hình thức nào, người đi xét nghiệm đều được tư vấn trước - sau xét nghiệm và hỗ trợ kết nối với các dịch vụ liên quan như dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), điều trị thuốc kháng virus (ARV), điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Về mặt chuyên môn, xét nghiệm HIV có thể cho ra ba loại kết quả:

- Kết quả âm tính cho thấy người được xét nghiệm chưa nhiễm HIV. Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý đến “giai đoạn cửa sổ”, khoảng thời gian cơ thể đã nhiễm virus nhưng chưa tạo đủ kháng thể để các xét nghiệm thông thường phát hiện. Nếu có hành vi nguy cơ trong giai đoạn này, người xét nghiệm cần làm lại xét nghiệm theo khuyến cáo.

- Kết quả dương tính đồng nghĩa với việc đã nhiễm HIV. Trong trường hợp này, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế để được tư vấn, chăm sóc và điều trị. Việc điều trị sớm bằng thuốc ARV giúp kiểm soát tải lượng virus, duy trì sức khỏe lâu dài và giảm nguy cơ lây truyền cho người khác.

- Với kết quả không xác định, xét nghiệm chưa thể khẳng định sự có mặt của kháng thể kháng HIV trong máu. Nguyên nhân có thể do chưa nhiễm hoặc đang ở giai đoạn cửa sổ, vì vậy người được xét nghiệm cần quay lại làm xét nghiệm sau khoảng 14 ngày.

HCDC cho rằng bất cứ ai cũng có nguy cơ nhiễm HIV. Những người từng hoặc đang quan hệ tình dục không an toàn, tiêm chích ma túy và dùng chung bơm kim tiêm, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh lao hoặc đơn giản là những ai muốn biết tình trạng sức khỏe của mình đều nên cân nhắc xét nghiệm HIV định kỳ.

Hiện nay, người dân có thể xét nghiệm HIV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố; các phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS hoặc phòng tư vấn xét nghiệm HIV; một số bệnh viện đa khoa và các cơ sở xét nghiệm được cấp phép. Ngoài ra, các tổ chức cộng đồng cũng tham gia hỗ trợ xét nghiệm cho những nhóm có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, hình thức tự xét nghiệm HIV tại nhà hoặc ở nơi riêng tư đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Với phương pháp này, người dùng có thể nhận kết quả trong vòng 15-20 phút, tùy loại sinh phẩm, nhưng cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi có kết quả, người tự xét nghiệm vẫn được khuyến cáo liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn và hỗ trợ tiếp theo.

HCDC nhấn mạnh xét nghiệm là bước quan trọng đầu tiên trong phòng, chống HIV/AIDS. Chủ động đi xét nghiệm không chỉ giúp mỗi người bảo vệ sức khỏe của bản thân, mà còn góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.