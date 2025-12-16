Phát hiện ổ sán ký sinh ở một nơi không ngờ trong cơ thể

Người bệnh nhập viện vì đau bụng kéo dài, khi phẫu thuật các bác sĩ bất ngờ phát hiện có ký sinh trùng nằm trong khối u vùng hố chậu phải.

Ký sinh trùng được các bác sĩ gắp ra từ khối u của người bệnh. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) mới đây đã xử trí thành công một ca bệnh hiếm gặp.

Trước đó, người bệnh đến khám vì cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới bên phải. Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cho thấy sự xuất hiện của một khối u bất thường, nên các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình mổ, bên trong khối u được phát hiện chứa nhiều ký sinh trùng dạng sán.

Ê-kíp phẫu thuật đã lấy trọn khối u cùng toàn bộ ký sinh trùng, đồng thời làm sạch ổ bụng nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và tái phát. Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt và hiện tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Giun sán là nhóm ký sinh trùng đường ruột có thể lây nhiễm sang người và nhiều loài động vật. Theo Very Well Health, nhiễm giun sán nhẹ có thể không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu kéo dài, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều rối loạn sức khỏe, phổ biến nhất là các vấn đề ở bụng và tiêu hóa.

Người nhiễm giun sán có thể gặp táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, ợ nóng, buồn nôn hoặc đau bụng không rõ nguyên nhân. Do bám và tồn tại trong đường tiêu hóa, ký sinh trùng kích thích hệ miễn dịch, gây ra các biểu hiện khác nhau tùy từng loại.

Ngoài tiêu hóa, giun sán còn có thể gây ảnh hưởng đến da. Các biểu hiện như ngứa, phát ban, nổi mề đay, chàm hoặc trứng cá đỏ có thể liên quan đến ký sinh trùng, do trứng hoặc chất thải của chúng kích thích phản ứng dị ứng trong cơ thể. Một số loài như giun kim còn gây ngứa dữ dội quanh hậu môn, đặc biệt về đêm.

Cảm giác không no sau khi ăn cũng là dấu hiệu đáng lưu ý. Ký sinh trùng, nhất là sán dây, có thể “tranh” dinh dưỡng với cơ thể, khiến người bệnh luôn đói, sụt cân dù ăn nhiều, kèm buồn nôn và đầy hơi.

Để bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ nhiễm sán, người dân cần lưu ý:

Ăn chín, uống sôi, thịt lợn cần được nấu chín kỹ ở nhiệt độ trên 75°C trong 5 phút hoặc sôi ở 100°C trong 2 phút

Không ăn thịt tái, tiết canh, hoặc nem sống

Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

Chỉ mua thịt có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm dịch

Lợn cần được nuôi nhốt và chăm sóc đúng cách, không thả rông