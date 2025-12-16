Cơ bụng, bắp tay săn chắc của các VĐV Việt Nam tại SEA Games 33

|
Tại SEA Games 33, vận động viên điền kinh Lê Thị Cẩm Tú tạo dấu ấn khi giành huy chương bạc nội dung 200 m nữ tối 13/12. Về đích với thông số 23 giây 14, Cẩm Tú phá kỷ lục quốc gia do đàn chị Vũ Thị Hương lập năm 2010. Ngoài thành tích ấn tượng trên đường chạy, nhiều người cũng chú ý đến ngoại hình của Lê Thị Cẩm Tú. Nữ vận động viên 20 tuổi quê An Giang gây chú ý với vẻ ngoài tươi tắn, chiều cao 1,67 m và đặc biệt là hình thể săn chắc. Ảnh: Minh Chiến.
Cẩm Tú có cơ bụng rõ nét, bắp chân khỏe, thân hình gọn gàng với tỷ lệ cân đối. Đây là thành quả của quá trình tập luyện cường độ cao kéo dài. Theo Hiệp hội Y học Thể thao Mỹ, sự phát triển cơ bắp đồng đều ở các VĐV điền kinh không chỉ phục vụ thành tích thi đấu mà còn giúp bảo vệ khớp và giảm nguy cơ chấn thương khi vận động ở tốc độ cao. Ảnh: Minh Chiến.
Được gọi là “hot girl điền kinh”, Huỳnh Thị Mỹ Tiên cũng là cái tên gây chú ý. Nữ vận động viên sinh năm 1999 sở hữu thân hình gọn gàng, săn chắc, cơ đùi và bắp chân phát triển rõ nhờ tập luyện cường độ cao. Trước thềm SEA Games 33, cô tăng khối lượng tập lên 2 buổi mỗi ngày, sáng từ 7h30 và chiều từ 15h. Mỹ Tiên bén duyên với điền kinh từ năm lớp 6 và đã trải qua nhiều năm rèn luyện khắc nghiệt để có được nền tảng thể lực hiện tại. Ảnh: Duy Hiệu.
Là vận động viên lớn tuổi nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games 33, Đinh Phương Thành lại gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung và nền tảng thể lực dẻo dai. Anh góp mặt ở chung kết xà đơn nam và xà kép nam, trong đó bài thi xà kép gần như hoàn hảo giúp anh đạt 12.900 điểm. Đinh Phương Thành bắt đầu ghi dấu ấn từ ASIAD 2014 tại Hàn Quốc, khi giành huy chương đồng nội dung xà kép ở tuổi 19. Đến SEA Games 2015 tại Singapore, anh cùng Thanh Tùng góp công lớn giúp đội thể dục dụng cụ nam Việt Nam thống trị đại hội với 6/8 huy chương vàng. Ảnh: Duy Hiệu.
Kình ngư Trần Hưng Nguyên gây thiện cảm với gương mặt sáng và ngoại hình nổi bật. Trên đường đua xanh, nam vận động viên 22 tuổi sớm khẳng định phong độ khi về nhất nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nam ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, với thành tích 2 phút 03 giây 11, qua đó bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games đã giành ở các kỳ 30, 31 và 32. Ảnh: Minh Chiến.
Nguyễn Quang Thuấn không chỉ ghi điểm với thân hình săn chắc, bờ vai rộng, cơ bụng rõ nét mà còn bởi gương mặt điển trai. Trên đường đua xanh, anh có màn bứt phá ấn tượng để về nhất chung kết 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 4 phút 19 giây 98. Đáng chú ý, đây cũng là tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của em trai kình ngư Ánh Viên. Ảnh: Minh Chiến.
Bắp tay săn chắc của kình ngư Mỹ Tiên là kết quả của đặc thù môn bơi lội. Các nhóm cơ tay và vai của nữ vận động viên phải hoạt động lặp lại với cường độ cao để tạo lực kéo nước và duy trì sức bền đường bơi. Sau khi Ánh Viên giải nghệ, Mỹ Tiên trở thành vận động viên giàu thành tích nhất của bơi nữ Việt Nam. Tính cả tấm huy chương bạc giành được ngày 13/12, Mỹ Tiên đã mang về tổng cộng 4 HCB kể từ SEA Games 2022 tại Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.
Được người hâm mộ gọi là “hoa khôi bóng chuyền”, Đặng Thị Kim Thanh thường thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Truyền thông khu vực như The Thaiger từng nhận xét Kim Thanh có ngoại hình nổi bật, “xinh đẹp như minh tinh”, không thua kém diễn viên hay người mẫu. Sở hữu chiều cao 1,78 m, Kim Thanh có thể thi đấu linh hoạt ở cả vị trí đối chuyền lẫn phụ công. Cuối mùa giải 2023, Kim Thanh bất ngờ thông báo dừng thi đấu, song chỉ một năm sau, cô đã trở lại sân đấu với phong độ ấn tượng. Ảnh: Minh Chiến.
