Cơ bụng, bắp tay săn chắc của các VĐV Việt Nam tại SEA Games 33

Được gọi là “hot girl điền kinh”, Huỳnh Thị Mỹ Tiên cũng là cái tên gây chú ý. Nữ vận động viên sinh năm 1999 sở hữu thân hình gọn gàng, săn chắc, cơ đùi và bắp chân phát triển rõ nhờ tập luyện cường độ cao. Trước thềm SEA Games 33, cô tăng khối lượng tập lên 2 buổi mỗi ngày, sáng từ 7h30 và chiều từ 15h. Mỹ Tiên bén duyên với điền kinh từ năm lớp 6 và đã trải qua nhiều năm rèn luyện khắc nghiệt để có được nền tảng thể lực hiện tại. Ảnh: Duy Hiệu.