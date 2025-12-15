2 trẻ ở TP.HCM tử vong thương tâm dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai trẻ em sinh sống tại TP.HCM đã tử vong sau tai nạn đuối nước. Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xảy ra tại hồ bơi cạn, có giáo viên và nhân viên cứu hộ giám sát.

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do đuối nước là bé gái 7 tuổi. Trước đó không lâu, một bé trai 12 tuổi, cũng sống tại TP.HCM, đã tử vong sau nhiều ngày điều trị vì tai nạn tương tự.

Theo hồ sơ bệnh án, trưa 13/12, bé gái 7 tuổi tham gia chuyến dã ngoại cùng Trường Tiểu học Bình Trị Đông A tại khu du lịch. Khoảng 12h30, bé cùng các bạn xuống khu hồ bơi vui chơi. Khu vực này có nhiều hồ bơi liền kề, mực nước hồ nơi bé tắm chỉ khoảng 0,4-0,5 m, không quá đầu trẻ. Trên bờ có nhân viên cứu hộ, đi cùng đoàn có giáo viên giám sát.

Khoảng 12h45 cùng ngày, một bạn nhỏ ở hồ bơi bên cạnh phát hiện bé úp mặt xuống nước, không cử động. Bé được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Nhân viên cứu hộ tiến hành ép tim, thổi ngạt và thao tác sóc nước trong khoảng 7 phút nhưng không hiệu quả.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 trẻ bị đuối nước khi tắm hồ bơi. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sau đó, bé được đưa đến một phòng khám gần hiện trường rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Củ Chi. Khi nhập viện, bé đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi, tiêm adrenalin nhiều lần. Sau hơn 30 phút, tim bé đập trở lại, được dùng thuốc vận mạch và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại đây, bé hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử giãn hoàn toàn, suy đa cơ quan do thiếu oxy kéo dài, tổn thương nặng não, gan và thận. Dù được hồi sức tích cực, bé đã tử vong lúc khoảng 3h30 sáng 15/12, chưa đầy 48 giờ sau tai nạn.

Còn trường hợp đau lòng của bé trai 12 tuổi xảy ra vào ngày 25/11. Bé đi học bơi tại hồ bơi cùng thầy giáo thể dục và thầy dạy bơi. Khoảng 14h, bạn bè phát hiện bé ngất và chìm trong nước trong thời gian ngắn.

Bé được vớt lên trong tình trạng mê sâu, tay chân co quắp, được ép tim, thổi ngạt tại chỗ trong vài phút rồi đưa đến phòng khám gần hồ bơi, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hóc Môn. Tại đây, bé ngưng tim, ngưng thở kéo dài, phải hồi sức hơn một giờ mới có tim trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khi nhập viện, bé trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp không đo được, tim nhanh, bọt hồng trào qua ống nội khí quản. Quá trình điều trị cho thấy bé bị tổn thương não, gan, thận nghiêm trọng do thiếu oxy kéo dài, phải lọc máu. Sau nhiều ngày hồi sức, bé tử vong vào đầu tháng 12.

Theo bác sĩ Phương, điểm chung của hai ca tử vong là đều xảy ra tại hồ bơi cạn, mực nước không quá đầu trẻ, có giáo viên và nhân viên cứu hộ giám sát.

"Điều này cho thấy nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu nếu trẻ không có kỹ năng tự bảo vệ khi trượt chân, té ngã hoặc úp mặt xuống nước", bác sĩ Phương nói.

Bác sĩ Phương khuyến cáo trẻ cần được học bơi và trang bị kỹ năng thoát hiểm cơ bản. Những trẻ có bệnh lý nền như tiền sử co giật, đặc biệt là động kinh, không nên tham gia bơi lội.

Ngoài ra, công tác sơ cứu tại hiện trường cần được tập huấn bài bản, ưu tiên ép tim và thổi ngạt khi trẻ ngưng tim, ngưng thở. Việc sóc nước không mang lại hiệu quả cấp cứu và có thể làm mất “thời gian vàng”.

Theo y văn, sau 4 phút ngưng tim, ngưng thở, nguy cơ tổn thương não đã xuất hiện. Trên 10 phút, khả năng hồi phục rất thấp và nguy cơ tử vong cao. Các cơ sở có hồ bơi được khuyến nghị tăng cường giám sát, đào tạo kỹ năng cấp cứu tim phổi cho nhân viên và xem xét lắp đặt camera để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố.