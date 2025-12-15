Tôi rời BV Hữu nghị Việt Đức, vượt 200 km vì một ca mổ đặc biệt

Những ngày lên Chiêm Hóa nhắc tôi rằng ý nghĩa của nghề không chỉ nằm trong phòng mổ. Nhìn bà con nhẹ bước hơn sau điều trị, thấy những đứa trẻ ôm cặp mới và cười rất sáng, tôi hiểu rằng những điều nhỏ bé mình làm có thể tạo nên khác biệt thật sự. Và chúng tôi tin, những điều nhỏ bé ấy, tích lại qua thời gian, sẽ trở thành điều lớn lao nhất.