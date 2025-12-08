Ngắm bệnh viện trăm tuổi giữa lòng TP.HCM trước khi sáp nhập

|
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tọa lạc tại số 125 Lê Lợi, ngay đối diện chợ Bến Thành, vị trí trung tâm bậc nhất TP.HCM. Từ khuôn viên bệnh viện có thể nhìn ra tòa Bitexco, tương phản rõ nét với kiến trúc công trình y tế hơn 100 năm tuổi. Là một trong những điểm khám chữa bệnh lâu đời tại khu vực lõi đô thị, bệnh viện phụ trách tiếp nhận bệnh nhân quanh quận 1 (cũ) và những khu vực lân cận với mật độ lớn mỗi ngày.
|
Tiền thân của bệnh viện là Polyclinique Dejean de la Batie, thành lập năm 1914, nơi đã chứng kiến nhiều đổi thay của Sài Gòn qua hơn một thế kỷ. Năm 1955, công trình này đổi tên thành Bệnh viện Sài Gòn và đến 1985 mang tên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn như hiện tại. Hành trình dài hơi ấy giúp nơi đây trở thành một trong những bệnh viện lâu đời nhất thành phố. Từ ngày 1/1/2026, bệnh viện sẽ bước sang trang mới khi sáp nhập với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mở ra kỳ vọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người dân hiệu quả hơn.
|
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được xây theo hình chữ U, với hai cánh tòa nhà kéo dài quanh sân trung tâm nhỏ. Hình dáng này tạo lối đi thuận tiện nối các khoa phòng, đồng thời giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào từng khu vực.
|
Tòa nhà quen thuộc giữa khu vực sầm uất này đã gắn liền với dấu ấn y tế công hơn một thế kỷ. Nơi đây từng tiếp đón hàng nghìn lượt bệnh nhân mỗi tuần. Khoa Cấp cứu của bệnh viện xử lý 50-80 ca/ngày, bao gồm cả cấp cứu ngoại viện. Xe cấp cứu liên tục ra vào khu vực cổng chính. Đây từng là một trong những điểm tiếp nhận cấp cứu quan trọng ở khu vực trung tâm thành phố.
Với quy mô 250 giường bệnh, bệnh viện vận hành như một cơ sở điều trị đa khoa hoàn chỉnh. Các khoa phòng hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực trung tâm. Hình ảnh bệnh nhân ra vào tấp nập đã trở thành cảnh quen thuộc suốt nhiều năm.
Trong phòng giao ban mỗi buổi sáng, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngồi quây quanh chiếc bàn dài đã cũ theo năm tháng. Họ xem lại danh sách bệnh nhân, trao đổi ca khó và thống nhất hướng điều trị. Không khí nghiêm túc nhưng cũng rất gần gũi, thể hiện tinh thần đoàn kết của một tập thể nhiều thế hệ.
|
Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 450-600 lượt khám ngoại trú. Khu khám lúc nào cũng đông nhưng trật tự, với nhiều bác sĩ giàu kinh nghiệm. Khu điều trị nội trú tiếp nhận 80-100 bệnh nhân mỗi ngày.
|
Trước thời điểm sáp nhập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã cử nhiều bác sĩ và chuyên gia sang hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, tổ chức hội chẩn chung và trực tiếp khám chữa bệnh từ tháng 6. Việc khánh thành phòng khám chuyên gia tại đây trở thành dấu mốc quan trọng, nơi các bác sĩ Gia Định luân phiên làm việc và thu hút đông bệnh nhân đến khám chuyên sâu.
|
Cổng chính Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nổi bật với hai hình bát quái đối xứng, vừa mang giá trị phong thủy vừa tạo điểm nhấn kiến trúc đặc trưng. Tòa nhà sơn màu xanh da trời dịu mắt. Hành lang dài dẫn vào các khu khám và điều trị hiện lên với vẻ cổ kính pha nét hiện đại.
|
Các khu vực cấp cứu, xét nghiệm và điều trị được sắp xếp lại để đồng bộ với hệ thống mới. Một số kỹ thuật chưa thực hiện được tại đây được chuyển sang Gia Định nhằm đảm bảo quyền lợi người bệnh. Hồ sơ bệnh án của người bệnh vẫn được thống nhất và liên tục trong quá trình chuyển giao.
|
Trước thời điểm sáp nhập, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động ổn định dưới sự quản lý của Sở Y tế TP.HCM. Mọi dịch vụ được vận hành liên tục để không ảnh hưởng đến người bệnh. Không khí làm việc tại đây luôn nhịp nhàng dù chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được đào tạo, bồi dưỡng thêm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ngược lại, các bác sĩ từ Gia Định cũng luân phiên sang hỗ trợ chuyên môn. Không khí làm việc vừa quen thuộc vừa xen lẫn những thay đổi chuẩn bị cho giai đoạn mới.
|
Trước thời khắc 1/1/2026, bệnh viện vẫn sáng đèn như thường lệ. Từ phòng khám đến khu nội trú, mọi hoạt động được duy trì liên tục để không gián đoạn việc chăm sóc sức khỏe người dân. Hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn lúc này mang nhiều cảm xúc, một cơ sở lâu đời sắp khép lại, nhưng đang chuyển mình sang một hành trình mới.
|
Những dãy hành lang lâu năm là hình ảnh gắn bó của nhiều thế hệ nhân viên y tế. Không gian cũ kỹ nhưng ấm áp, mang đặc trưng của một bệnh viện công lập lâu đời.
