Ngắm bệnh viện trăm tuổi giữa lòng TP.HCM trước khi sáp nhập

Tiền thân của bệnh viện là Polyclinique Dejean de la Batie, thành lập năm 1914, nơi đã chứng kiến nhiều đổi thay của Sài Gòn qua hơn một thế kỷ. Năm 1955, công trình này đổi tên thành Bệnh viện Sài Gòn và đến 1985 mang tên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn như hiện tại. Hành trình dài hơi ấy giúp nơi đây trở thành một trong những bệnh viện lâu đời nhất thành phố. Từ ngày 1/1/2026, bệnh viện sẽ bước sang trang mới khi sáp nhập với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mở ra kỳ vọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người dân hiệu quả hơn.