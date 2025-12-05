Cận cảnh bệnh viện vừa khánh thành đã tăng 150% lượt khám ở TP.HCM

|
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được khánh thành chính thức tại xã Cần Giờ, TP.HCM, với quy mô 300 giường và đầy đủ khoa phòng chức năng. Cơ sở mới này là một hướng đi đột phá, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân vùng biển và du khách. Bệnh viện được định hướng phát triển thành trung tâm khám chữa bệnh lão khoa trong tương lai. Cơ sở được đưa vào hoạt động chỉ sau hơn một năm triển khai.
|
Chỉ trong 3 tuần vận hành thử sau khi được cấp phép, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã khám 4.215 trường hợp. Khu vực chờ khám cho thấy hoạt động chuyên môn của bệnh viện tăng mạnh, tối thiểu 150%. Mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tuyến cuối với đầy đủ chuyên khoa, là sự nỗ lực rất lớn của hệ thống các bệnh viện công lập TPHCM.
|
Bác sĩ đang khám bệnh cho người cao tuổi tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Cơ sở này được Giám đốc Sở Y tế TP.HCM định hướng phát triển thành trung tâm khám chữa bệnh lão khoa. Mục tiêu là giúp người dân thành phố có thể đi metro về Cần Giờ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
|
Nhân viên y tế đang thực hiện vật lý trị liệu cho bệnh nhân bằng thiết bị chuyên dụng. Các hoạt động phục hồi chức năng và Y học cổ truyền được đảm nhiệm vận hành bởi Liên chuyên khoa của Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng.
|
Chỉ sau 3 tuần vận hành, đã có hơn 360 ca được cấp cứu và hơn 300 ca được chụp X-quang, chứng minh hiệu quả hoạt động.
|
Một nhân viên y tế đang đi trên hành lang rộng rãi, khang trang của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Cơ sở này là thành quả của sự nỗ lực rất lớn và tinh thần "thần tốc" của hệ thống các bệnh viện công lập TPHCM.
|
Các y bác sĩ đang thực hiện ca sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại Cần Giờ. Bệnh viện liên kết với các đơn vị tuyến cuối để đảm bảo chuyên môn, trong đó Bệnh viện Từ Dũ chịu trách nhiệm hỗ trợ phát triển chuyên khoa Sản phụ khoa.
|
Khoa Nội tổng quát và đơn vị Thận nhân tạo tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được Bệnh viện Lê Văn Thịnh phụ trách phối hợp vận hành. Việc đưa các chuyên khoa sâu về Cần Giờ đã giúp giảm số ca chuyển viện cấp cứu từ 40 ca/ngày xuống còn 3 ca/ngày. Đây là kết quả ấn tượng chỉ sau 3 tuần vận hành thử. Cơ sở mới cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.
|
Nhân viên y tế theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe bệnh nhân thông qua các thiết bị cận lâm sàng hiện đại. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 có 4 tổ hợp cận lâm sàng và đầy đủ khoa phòng chức năng.
|
Hình ảnh cổng chính của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, TP.HCM. Đây là đơn vị đầu tiên hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tuyến cuối, với sự tham gia của 9 bệnh viện tuyến cuối thành phố. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nỗ lực này và khẳng định bệnh viện sẽ là mô hình điểm để nhân rộng. Trong tương lai, cơ sở này được định hướng phát triển thành trung tâm lão khoa.
|
Cơ sở mới cung cấp dịch vụ y tế cho người dân vùng biển và du khách. Sự ra đời của bệnh viện ở khu vực xa trung tâm là hướng đi đột phá sau đại dịch. Các bệnh viện đã phối hợp triển khai cơ sở 2 đầy đủ chuyên khoa mà không cần đầu tư từ ngân sách thành phố.
Kẻ thù giấu mặt đáng sợ của vòng hai
Nhiều người cho rằng ăn nhiều mỡ động vật và thịt đỏ là nguyên nhân gây béo bụng. Ngoài chất béo, carbohydrate cũng là một trong những thứ khiến vòng hai ngày càng quá khổ.