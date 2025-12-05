Cận cảnh bệnh viện vừa khánh thành đã tăng 150% lượt khám ở TP.HCM

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được khánh thành chính thức tại xã Cần Giờ, TP.HCM, với quy mô 300 giường và đầy đủ khoa phòng chức năng. Cơ sở mới này là một hướng đi đột phá, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân vùng biển và du khách. Bệnh viện được định hướng phát triển thành trung tâm khám chữa bệnh lão khoa trong tương lai. Cơ sở được đưa vào hoạt động chỉ sau hơn một năm triển khai.