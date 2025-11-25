Cảnh trái ngược ở bệnh viện giữa đợt gia tăng ca đột quỵ

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thạc sĩ, bác sĩ Vũ Đức Long, Phó trưởng khoa Cấp cứu, cho hay trong khoảng một tháng gần đây, khi thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường, không khí khô xen lẫn những đợt mưa lạnh, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu đã tăng khoảng 20-40%, đặc biệt là các bệnh lý ở người cao tuổi. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 30-40 bệnh nhân, trong những ngày cao điểm con số này lên tới 60 ca, đội ngũ y bác sĩ phải làm việc hết công suất để đảm bảo chăm sóc kịp thời cho người bệnh.