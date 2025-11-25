Cảnh trái ngược ở bệnh viện giữa đợt gia tăng ca đột quỵ

|
Ông Hoàng Văn Bảo (99 tuổi, ở Cửa Đông, Hà Nội) được đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị sau khi xuất hiện triệu chứng tức ngực, ho ra máu và nước tiểu đổi màu hồng trong suốt 4 ngày. Trên nền thể trạng yếu và có bệnh lý suy tim, tình trạng của ông trở nên nặng hơn khi thời tiết Hà Nội chuyển lạnh. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, đánh giá chức năng đông máu, gan và thận cho bệnh nhân.
|
Theo bác sĩ Nguyễn Việt Hà, kết quả cho thấy tiểu cầu và hồng cầu của bệnh nhân ở mức rất thấp, gần như chạm ngưỡng 0, viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Hoạt động đông máu bị rối loạn dẫn đến tình trạng chảy máu qua đường hô hấp, tiết niệu và xuất huyết dưới da. Bệnh nhân được chỉ định truyền tiểu cầu, chăm sóc hô hấp, sử dụng kháng sinh và theo dõi, kiểm soát các bệnh lý nền. Đây chỉ là một trong nhiều ca bệnh phức tạp được tiếp nhận trong ngày tại khoa Cấp cứu.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, thạc sĩ, bác sĩ Vũ Đức Long, Phó trưởng khoa Cấp cứu, cho hay trong khoảng một tháng gần đây, khi thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường, không khí khô xen lẫn những đợt mưa lạnh, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu đã tăng khoảng 20-40%, đặc biệt là các bệnh lý ở người cao tuổi. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 30-40 bệnh nhân, trong những ngày cao điểm con số này lên tới 60 ca, đội ngũ y bác sĩ phải làm việc hết công suất để đảm bảo chăm sóc kịp thời cho người bệnh.
|
"Những người có bệnh nền như suy tim và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) dễ bùng phát hơn trong thời tiết lạnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ghi nhận số ca đột quỵ gia tăng. Trước đây, mỗi ngày đơn vị chỉ tiếp nhận khoảng 1-2 ca tai biến, nhưng hiện nay, số ca có thể lên tới 4-5 ca mỗi ngày, thậm chí có những ngày gần 10 ca đột quỵ cấp. Các bệnh nhân lớn tuổi khi vào viện thường diễn biến rất nhanh và nặng", bác sĩ Long nói.
|
Những ngày bình thường, không khí tại khu cấp cứu khá nhịp nhàng: bệnh nhân thưa hơn, đội ngũ y tế xoay tua ổn định. Nhưng những tuần gần đây, bên trong khu cấp cứu, các bác sĩ liên tục tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ, nhiều ca diễn tiến nhanh buộc phải can thiệp ngay. Nhịp làm việc trở nên dồn dập, từng phút trôi qua đều mang theo áp lực sinh tử.
|
Tại khoa Nội Thần kinh, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Trang cũng cho hay mỗi khi nhiệt độ giảm sâu, số ca đột quỵ tại đơn vị lại tăng. Nhóm báo động đột quỵ sớm của bệnh viện gần như ngày nào cũng tiếp nhận 1-2 ca cần can thiệp tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối. Hiện, số bệnh nhân điều trị tại khoa cũng tăng mạnh, luôn duy trì khoảng 70 người, chủ yếu là các bệnh liên quan thời tiết lạnh như cơ xương khớp, chóng mặt và các cơn tăng huyết áp đột ngột. Trong đó, đột quỵ chiếm số lượng nhiều nhất, với khoảng 20 bệnh nhân.
|
Nằm trên giường bệnh, nhìn ra khung cửa sổ ngập nắng nhưng se lạnh, bà Thủy (58 tuổi, ở Nam Định) vẫn chưa quên khoảnh khắc kinh hoàng cách đây 10 ngày. Khi đang làm việc tại bếp ăn công ty, bà bất ngờ ngã quỵ. Sau đó, chồng bà, ông Bình (62 tuổi) đã kịp thời đưa bà đến Bệnh viện Hữu Nghị cấp cứu. Bác sĩ xác định bà bị đột quỵ nhồi máu não, giờ thứ 4, liệt tay và chân với cơ lực 0/5, trên nền tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu.
|
Theo bác sĩ Trang, bệnh nhân được chỉ định dùng tiêu sợi huyết kịp thời, cứu sống và hạn chế các di chứng nghiêm trọng. Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bà Thủy cải thiện rõ rệt, các chức năng vận động dần hồi phục. Dự kiến, bà sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
|
Cú ngã bất ngờ của bà Nguyễn Thị Hạnh (85 tuổi) khiến tay và chân trái gần như không cử động, mở đầu cho hành trình hồi phục gian nan. Nhập viện sau giai đoạn điều trị chậm tại cơ sở y tế khác, bà chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị để chăm sóc nội khoa kết hợp phục hồi chức năng. Tình trạng của bà Hạnh đã có những chuyển biến rõ rệt. Chân trái bắt đầu cử động, tay trái cũng phục hồi với lực cơ tăng lên 3/5, đạt khoảng 60% khả năng vận động.
|
Trong ảnh, kỹ thuật viên đang tập vật lý trị liệu cho bà Hạnh. Dù không được can thiệp tiêu sợi huyết vì đã quá "giờ vàng", bác sĩ Trang đánh giá tiến triển của bà là tích cực và may mắn so với nhiều ca đột quỵ khác ở người cao tuổi. Bà dự kiến tiếp tục điều trị thêm khoảng một tuần trước khi xuất viện, đồng thời theo dõi các vết thương đi kèm.
|
"Tăng huyết áp là nguyên nhân chính, chiếm 70-80% các ca đột quỵ. Khi thời tiết chuyển lạnh hoặc thay đổi đột ngột, mạch máu co giãn nhanh làm huyết áp tăng đột ngột, tạo điều kiện khởi phát đột quỵ", bác sĩ Trang lý giải.
|
Theo bác sĩ khoa Nội Thần kinh, điều trị đột quỵ ở người cao tuổi phức tạp hơn người trẻ vì khả năng hồi phục kém, nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa mạch, suy tim, bệnh mạch chi, sức đề kháng cũng suy giảm nên dễ viêm phổi. Biến chứng nguy hiểm nhất là viêm phổi bội nhiễm, đặc biệt khi vi khuẩn kháng thuốc. "Cách đây 2 ngày, một bệnh nhân đã không qua khỏi vì viêm phổi kháng kháng sinh dù đã dùng thuốc thế hệ mới nhất", bác sĩ Trang cho biết.
|
Theo bác sĩ Long, nếu bệnh nhân đột quỵ được tái thông trong "giờ vàng" (dưới 4,5 giờ), khả năng hồi phục cao, có thể trở lại sinh hoạt bình thường, chỉ cần kiểm soát bệnh nền và dùng thuốc theo chỉ định. Ngược lại, đến muộn dễ để lại di chứng nặng như liệt nửa người, mất ngôn ngữ, suy giảm giao tiếp, phải nhờ chăm sóc thường xuyên, ảnh hưởng kinh tế và sinh hoạt gia đình. Vì vậy, ông khuyên người cao tuổi và có bệnh nền ổn định sức khỏe, hạn chế tập ngoài trời lạnh, sáng sớm và chú ý tiêm phòng đầy đủ.
