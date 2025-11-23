Cúm tăng rất nhanh ở Hà Nội và TP.HCM, bác sĩ cảnh báo điều đáng lo

Miền Bắc vào đông, số trẻ nhập viện vì cúm A tăng mạnh, nhưng bác sĩ cho biết đây chưa phải thời điểm đỉnh dịch.

Chỉ từ đầu tháng 11 đến nay, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã tiếp nhận hơn 1.000 ca mắc cúm. Ảnh: Việt Hà.

Bé Gia Khánh, 3,5 tháng tuổi (ở Chương Mỹ, Hà Nội), là một trong những bệnh nhi nhỏ nhất tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội. Con nằm ngoan trong vòng tay mẹ, hơi thở khò khè, mỗi cơn ho khiến gương mặt đỏ bừng như vừa gắng sức. Gia Khánh đã nhập viện hơn một tuần để điều trị cúm A.

Bệnh nhi vật lộn với cúm A giữa mùa dịch

Trước đó, bé trai này điều trị viêm phổi và vừa được xuất viện vào buổi sáng. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau khi về nhà, con đột ngột sốt cao, gia đình phải đưa trở lại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với cúm A.

"Con sốt cao liên tục, thở khò khè khiến tôi thực sự hoảng sợ. Con còn quá nhỏ, chưa đủ tháng để tiêm vaccine cúm, có thể vì thế mà con dễ mắc bệnh, cộng thêm đang điều trị viêm phổi nên miễn dịch rất yếu", mẹ Gia Khánh chia sẻ, ánh mắt không rời con.

Bé Gia Khánh đã nhập viện hơn một tuần để điều trị cúm A.

Sau nhiều ngày theo dõi, Gia Khánh đã bú tốt hơn, cơn sốt giảm và chuẩn bị được ra viện.

Cách vài giường bệnh, bé Minh Sơn (10 tuổi, Hưng Yên) cũng đang chống chọi với cúm A. Giọng trẻ khàn đặc sau 2 ngày sốt cao liên tục, người lúc nóng bừng lúc rét run.

Trước khi nhập viện, Sơn được mẹ đưa tới phòng khám gần nhà và được chẩn đoán cảm cúm, kê thuốc. Thế nhưng, cơn sốt 39-40 độ không hạ, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân và ho tăng dần khiến bố mẹ buộc phải đưa con lên Hà Nội. Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, kết quả xét nghiệm xác định em mắc cúm A.

Mẹ của Sơn cho biết nhiều trẻ trong xóm cũng bị sốt cao kéo dài, phải nghỉ học. Trường của Sơn đã có vài bạn phải nhập viện vì diễn biến bệnh nặng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết gần đây, số trẻ mắc cúm đến khám và điều trị tại đơn vị này tăng rõ rệt. Thống kê tháng 10 cho thấy bệnh viện tiếp nhận khoảng 500 trẻ đến khám vì cúm mùa. Tuy nhiên, chỉ từ đầu tháng 11 đến nay, chưa đầy 3 tuần, số ca đã vượt mốc 1.000.

"Tỷ lệ nhập viện nội trú chiếm khoảng 20% số trẻ đến khám, chủ yếu do các biến chứng hoặc bệnh diễn tiến nặng. Trong thời gian vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 200 trẻ phải điều trị nội trú vì cúm.

Đây chưa phải thời điểm "đỉnh dịch"

TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, khẳng định mức tăng này không phải bất thường nếu xét quy luật dịch tễ. Miền Bắc hàng năm đều ghi nhận số ca cúm tăng cao vào mùa đông - xuân.

"Năm nay, số trẻ mắc cúm có thể cao hơn năm trước nhưng vẫn phù hợp chu kỳ bệnh. Hiện tại, miền Bắc đã vào mùa đông nên việc ca bệnh tăng nhanh là bình thường. Đây cũng chưa phải thời điểm 'đỉnh dịch' và số ca có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới", bác sĩ Nga nói.

Về thời điểm "đỉnh dịch", lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết khó xác định chính xác vì phụ thuộc nhiều yếu tố kiểm soát dịch trong cộng đồng. Thông thường mùa cúm kéo dài đến hết mùa xuân trước khi giảm mạnh.

TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết các chủng cúm mùa thường gặp vẫn là H1N1 và H3N2.

Về chủng cúm, vị chuyên gia cho hay bệnh viện cũng chưa ghi nhận những biến chủng bất thường. Chủ yếu vẫn là các chủng cúm mùa thường gặp như H1N1 và H3N2.

Theo Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, trẻ nhập viện chủ yếu do biến chứng của cúm. Ngoài triệu chứng thường gặp như sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, nhiều trẻ - đặc biệt trẻ nhỏ - có thể sốt cao liên tục, khó hạ, dẫn đến co giật, bỏ ăn, khiến cha mẹ lo lắng phải đưa đi viện.

Bác sĩ cho biết đa số trẻ được đưa đến khám sớm trong 1-2 ngày đầu do sốt cao đột ngột. Tuy nhiên, không ít trường hợp gia đình chủ quan, tự mua que test cúm và thuốc điều trị tại nhà. Khi trẻ không đáp ứng điều trị hoặc xuất hiện biến chứng mới đưa đến bệnh viện thì bệnh đã nặng hơn.

"Chúng tôi cũng ghi nhận ca biến chứng viêm não do cúm - biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Đó là trường hợp bệnh nhi hơn 3 tuổi được tiếp nhận trong tình trạng co giật, hôn mê chỉ 24 giờ sau khởi phát sốt. Bé phải điều trị hồi sức tích cực, thở máy và dùng thuốc ức chế tổn thương thần kinh. Sau nhiều ngày điều trị, tính mạng trẻ được cứu nhưng trẻ vẫn phải đối mặt với nguy cơ di chứng thần kinh lâu dài", bác sĩ Nga cho hay.

Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi Hà Nội có gần 100 giường bệnh, số giường bệnh gần như đã kín. Bệnh viện cũng có kế hoạch mở rộng đơn vị tiếp nhận trong trường hợp số ca tăng cao hơn trong thời gian tới.

Không chỉ tại Hà Nội, những tuần gần đây, TP.HCM ghi nhận số ca viêm đường hô hấp và cảm cúm tăng mạnh. Nhiều cơ sở y tế cho biết lượng bệnh nhân đến khám liên tục nhích lên. Thời tiết nắng nóng xen mưa dông, độ ẩm cao khiến virus và vi khuẩn dễ sinh sôi, dự báo số ca mắc sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Thời tiết lạnh và ẩm là thời điểm tỷ lệ lưu hành và tốc độ phát triển của các vi sinh vật gây bệnh tăng rõ rệt. Ảnh: Việt Hà.

Tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), khu khám ngoại trú khoa Nội hô hấp tiếp nhận từ 120 đến 150 bệnh nhân tùy thời điểm. Số ca phải nhập viện điều trị nội trú cũng duy trì mức trung bình 85 người/ngày.

TS.BS Nguyễn Hải Công, Chủ nhiệm khoa, cho biết lượng bệnh nhân đã tăng rõ rệt từ tháng 10 đến nay và vẫn tiếp tục dao động ở mức cao.

Theo TS Công, thời tiết lạnh và ẩm là thời điểm tỷ lệ lưu hành và tốc độ phát triển của các vi sinh vật gây bệnh tăng rõ rệt. Khi virus và vi khuẩn hoạt động mạnh hơn, nguy cơ mắc các bệnh hô hấp cũng theo đó tăng lên.

Ngoài ra, nhiệt độ thấp còn kích hoạt phản ứng viêm tại chỗ ở đường thở. Niêm mạc bị kích ứng, lớp bảo vệ tự nhiên suy yếu, tạo điều kiện để vi khuẩn và virus vượt qua hàng rào phòng vệ, xâm nhập sâu vào đường hô hấp và gây tổn thương.

TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, khuyến cáo phụ khuynh không nên chủ quan khi điều trị cúm cho trẻ. Gia đình cần đưa trẻ đến viện khám khi có các dấu hiệu:

Sốt cao, sốt liên tục, kéo dài không đáp ứng với hạ sốt

Thở nhanh, da môi tái

Đau ngực

Bỏ bú, nôn liên tục

Co giật, li bì.