Cảnh khác lạ ở trung tâm tiêm chủng trong mùa cúm

Chỉ trong chưa đầy 3 tuần đầu tháng 11, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã tiếp nhận hơn 1.000 trẻ đến khám vì cúm mùa, gấp đôi con số cả tháng 10, theo TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc bệnh viện. Trước diễn biến dịch tăng nhanh, nhu cầu tiêm vaccine cúm tại bệnh viện cũng tăng gấp 2 lần so với tháng trước.

Bà Thanh Thủy (52 tuổi, Hà Nội) bế cháu ngoại 6 tháng tuổi đến đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện Nhi Hà Nội, để tiêm vaccine cúm cho bé Hồng Ngọc. "Gần đây, tôi thấy nhiều người xung quanh mắc cúm, báo đài cũng cảnh báo dịch. Khi cháu đủ tháng, tôi phải đưa cháu đi tiêm ngay", bà Thủy nói với Tri Thức - Znews.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Toàn, đơn nguyên Tiêm chủng, cho hay cơ thể bắt đầu tạo kháng thể sau ít nhất một tuần, đạt hiệu quả tối đa sau một tháng, với khả năng bảo vệ lên tới 90% tùy từng mùa dịch và nhóm tuổi. Tuy nhiên, hiệu lực vaccine chỉ kéo dài từ 6 đến 12 tháng do miễn dịch suy giảm theo thời gian.

Tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội), so với những ngày bình thường, số lượng người dân chủ động đến tiêm vaccine cúm mùa tăng đáng kể. Bác sĩ Lê Thanh Tám cho biết trong khoảng 2-3 tuần gần đây, lượt khách đến tiêm tăng khoảng 50% so với cùng kỳ tháng trước.

Trong đó, trẻ từ 6 tháng tuổi, người cao tuổi và người có bệnh mạn tính như COPD, tiểu đường, hen suyễn, tim mạch, ung thư… là nhóm tiêm chủng đông nhất, do nguy cơ biến chứng nặng khi mắc cúm cao hơn.

Nhiều doanh nghiệp cũng chủ động tổ chức tiêm lưu động hoặc tiêm tập trung, vừa bảo vệ sức khỏe nhân viên vừa tránh gián đoạn công việc trong mùa cúm. Những trường hợp cả gia đình đi tiêm không hiếm, thậm chí có nhóm người dân từ huyện xa hoặc tổ dân phố đi cùng một chuyến xe 20-25 người để tiêm phòng.

Bà Minh Nguyệt (66 tuổi, Hà Nội) từng thờ ơ với vaccine trước đây nhưng giờ đã chú ý hơn đến việc phòng bệnh. "Cách đây 2 năm, tôi từng mắc cúm A, ho kéo dài, cơ thể rất mệt mỏi, không dậy nổi. Nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nên phải tiêm phòng. Nhà tôi còn có cháu nhỏ vừa mắc cúm A nên càng lo lắng". Lần này, bà Nguyệt tiêm cả vaccine cúm mùa và phế cầu để phòng bệnh.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng được tiêm nhắc lại. Phạm Thị Hồng Ánh (14 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) được mẹ đưa đi tiêm vaccine cúm và HPV. Mẹ của Ánh cho biết: "Con tôi vẫn tiêm đủ các mũi vaccine từ nhỏ nhưng không biết vaccine cúm cần tiêm hàng năm. Nhìn dịch cúm tăng và con đã tiêm nhiều năm trước, tôi mới đưa đi tiêm nhắc lại".

Các loại vaccine cúm được khuyến cáo hiện nay có hiệu quả, an toàn, phòng ngừa 4 chủng virus cúm phổ biến gồm hai chủng A (H1N1 và H3N2) và hai chủng B (Victoria và Yamagata). Các vaccine đang sử dụng tại Việt Nam bao gồm Influvac Tetra (Hà Lan), Vaxigrip Tetra (Pháp), GCFlu Quadrivalent (Hàn Quốc) và Ivacflu-S (Việt Nam).

Nghe tin dịch cúm A đang phức tạp, người đàn ông 73 tuổi cùng vợ đi tiêm vaccine vì có bệnh nền tăng huyết áp, gia đình lo nếu mắc cúm sẽ nguy hiểm. Trước đó, các con và các cháu nhỏ trong nhà cũng đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo bác sĩ Lê Thanh Tám, mặc dù biến thể K của chủng cúm A/H3N2 đang được chú ý trên thế giới, biến thể này chỉ chiếm một phần nhỏ trong bức tranh dịch hiện nay. Vaccine cúm mùa 2025-2026 vẫn được thiết kế để phòng bốn chủng virus phổ biến. Vì vậy, tiêm vaccine vẫn là biện pháp quan trọng và phù hợp nhất để bảo vệ cộng đồng, đặc biệt trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và nhóm nguy cơ cao.

