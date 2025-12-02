Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Góc bình yên hiếm có ở bệnh viện có mảng xanh lớn nhất TP.HCM

  • Thứ ba, 2/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với mật độ cây xanh cao, Bệnh viện Quân y 175 tạo cảm giác như một mảng công viên thu nhỏ, nơi người bệnh và người nhà hóng mát và tìm sự thoải mái trong thời gian chờ đợi.

benh vien quan y 175 anh 1

Khuôn viên Bệnh viện Quân y 175 (phường Hạnh Thông, TP.HCM) được phủ dày bởi nhiều tầng cây xanh, tạo cảm giác mát dịu ngay từ lối vào. Người bệnh lẫn thân nhân có thể dễ dàng tìm được một khoảng ngồi nghỉ dưới bóng cây.

benh vien quan y 175 anh 2

Buổi sáng, vài bệnh nhân ra khoảng sân ở lầu 4 của bệnh viện để phơi nắng nhẹ, trò chuyện giữa không gian thoáng đãng. Những mảng xanh của bệnh viẹn khiến khoảnh khắc ấy trở nên bình yên và gần gũi hơn.
benh vien quan y 175 anh 3

Những ghế đá đặt dọc lối đi là nơi quen thuộc để thân nhân trò chuyện hoặc nghỉ ngơi giữa những giờ chăm bệnh. Cây cối bao quanh khiến mọi người cảm thấy bớt áp lực hơn.
benh vien quan y 175 anh 4

Vào buổi sáng, ánh nắng chiếu qua tán lá tạo nên một khung cảnh yên bình trong khuôn viên rộng lớn. Đây cũng là thời điểm nhiều bệnh nhân tranh thủ đi bộ nhẹ để phục hồi sức khỏe.

benh vien quan y 175 anh 5

Việt Đức phẫu thuật đầu gối vì biến chứng của bệnh gout tại Bệnh viện Quân y 175. Hơn một tháng nằm viện, mỗi buổi sáng, chàng trai 25 tuổi cũng được mẹ đưa ra sân tắm nắng khoảng 30 phút. Nắng sáng nhưng dịu, thời tiết TP.HCM những ngày cuối năm mát mẻ khiến Đức thấy bình yên, dễ chịu hơn trong những ngày điều trị nội trú.

benh vien quan y 175 anh 6

Không gian xanh giúp hạn chế cảm giác ngột ngạt khi số lượng người ra vào bệnh viện đông. Cây xanh cũng đóng vai trò như lớp “lọc tự nhiên”, giữ cho khu vực quanh bệnh viện luôn trong lành.

benh vien quan y 175 anh 7

Xe đạp là một trong lựa chọn phổ biến cho nhân viên y tế khi phải di chuyển giữa những tòa nhà xa. Giữa nhịp sống cấp cứu khẩn trương, khuôn viên bệnh viện lại bình yên, trong lành với hệ thống cây xanh và lối đi mát mẻ, tạo điều kiện tối đa cho bệnh nhân và thân nhân thư giãn.

benh vien quan y 175 anh 8

Người bệnh và thân nhân chọn những băng ghế dưới tán cây để ngồi hóng mát sau giờ thăm khám. Không khí trong lành giúp họ tạm quên sự căng thẳng và lo lắng trong những ngày ở bệnh viện.

benh vien quan y 175 anh 9

Nhiều khu vực công cộng bên trong bệnh viện được mở rộng thêm mảng xanh nhằm phục vụ nhu cầu thư giãn của người dân. Điều này góp phần tạo môi trường điều trị thân thiện và nhân văn hơn.

benh vien quan y 175 anh 10

Những hàng cây rợp bóng giúp nhiệt độ khu vực xung quanh luôn dễ chịu hơn so với bên ngoài. Nhiều bệnh nhân chia sẻ họ cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn khi bước ra khu vườn của bệnh viện.
benh vien quan y 175 anh 11

Thảm cỏ, bồn hoa và các mảng xanh được bố trí xen kẽ giữa các khu điều trị, giảm bớt sự căng thẳng thường thấy trong môi trường bệnh viện. Nhờ đó, người bệnh có nơi thư giãn và hít thở không khí trong lành.
benh vien quan y 175 anh 12benh vien quan y 175 anh 13benh vien quan y 175 anh 14benh vien quan y 175 anh 15

Người bệnh và thân nhân cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, tìm thấy sự an ủi và chút bình yên hiếm hoi. Không gian này không chỉ là nơi chờ đợi mà còn là điểm đến cho những cuộc trò chuyện ý nghĩa, giúp xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm hy vọng.

benh vien quan y 175 anh 16

Quân y 175 được xác định là bệnh viện quân đội tuyến cuối khu vực phía Nam, đóng vai trò chiến lược trong công tác bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đồng thời tham gia các nhiệm vụ quốc tế. Bệnh viện có tổng diện tích 21 hecta với hai dự án trọng điểm là Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 1.000 giường vừa khai thác sử dụng năm nay và tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình có sân đỗ trực thăng cấp cứu, chính thức đi vào hoạt động năm 2019.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

Cảnh trái ngược ở bệnh viện giữa đợt gia tăng ca đột quỵ

Trong một tháng qua, riêng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), tiếp nhận số bệnh nhân tăng gấp 1,5 lần, cao điểm tới 60 ca/ngày, trong đó có hàng chục ca đột quỵ cấp.

06:47 25/11/2025

Phòng điều trị cúm 'căng như dây đàn' khi số ca tăng nhanh

Trẻ mắc cúm đến khám tại Bệnh viện Nhi Hà Nội tăng gấp đôi so với tháng trước với hơn 1.000 ca chỉ trong 3 tuần đầu tháng 11, nhiều trường hợp diễn tiến nặng phải thở máy, viêm phổi.

11:10 20/11/2025

Cận cảnh hệ thống MRI 3.0 Tesla tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hệ thống MRI tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho hình ảnh sắc nét, chụp toàn thân, tích hợp AI, giúp chẩn đoán đột quỵ, tim mạch, ung bướu chính xác.

11:19 15/11/2025

Can canh truc thang cap cuu tren bau troi TP.HCM hinh anh

Cận cảnh trực thăng cấp cứu trên bầu trời TP.HCM

12:27 13/10/2025 12:27 13/10/2025

Chiếc trực thăng cấp cứu từ từ hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175. Khoảnh khắc đánh dấu một bước tiến mới trong năng lực cấp cứu đường không của y tế Việt Nam.

Duy Hiệu

bệnh viện quân y 175 TP.HCM cây xanh không gian hóng mát bệnh viện quân 7. 175

