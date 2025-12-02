Góc bình yên hiếm có ở bệnh viện có mảng xanh lớn nhất TP.HCM

Người bệnh và thân nhân cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, tìm thấy sự an ủi và chút bình yên hiếm hoi. Không gian này không chỉ là nơi chờ đợi mà còn là điểm đến cho những cuộc trò chuyện ý nghĩa, giúp xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm hy vọng.