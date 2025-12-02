Góc bình yên hiếm có ở bệnh viện có mảng xanh lớn nhất TP.HCM

|
Khuôn viên Bệnh viện Quân y 175 (phường Hạnh Thông, TP.HCM) được phủ dày bởi nhiều tầng cây xanh, tạo cảm giác mát dịu ngay từ lối vào. Người bệnh lẫn thân nhân có thể dễ dàng tìm được một khoảng ngồi nghỉ dưới bóng cây.
|
Buổi sáng, vài bệnh nhân ra khoảng sân ở lầu 4 của bệnh viện để phơi nắng nhẹ, trò chuyện giữa không gian thoáng đãng. Những mảng xanh của bệnh viẹn khiến khoảnh khắc ấy trở nên bình yên và gần gũi hơn.
|
Những ghế đá đặt dọc lối đi là nơi quen thuộc để thân nhân trò chuyện hoặc nghỉ ngơi giữa những giờ chăm bệnh. Cây cối bao quanh khiến mọi người cảm thấy bớt áp lực hơn.
|
Vào buổi sáng, ánh nắng chiếu qua tán lá tạo nên một khung cảnh yên bình trong khuôn viên rộng lớn. Đây cũng là thời điểm nhiều bệnh nhân tranh thủ đi bộ nhẹ để phục hồi sức khỏe.
|
Việt Đức phẫu thuật đầu gối vì biến chứng của bệnh gout tại Bệnh viện Quân y 175. Hơn một tháng nằm viện, mỗi buổi sáng, chàng trai 25 tuổi cũng được mẹ đưa ra sân tắm nắng khoảng 30 phút. Nắng sáng nhưng dịu, thời tiết TP.HCM những ngày cuối năm mát mẻ khiến Đức thấy bình yên, dễ chịu hơn trong những ngày điều trị nội trú.
|
Không gian xanh giúp hạn chế cảm giác ngột ngạt khi số lượng người ra vào bệnh viện đông. Cây xanh cũng đóng vai trò như lớp “lọc tự nhiên”, giữ cho khu vực quanh bệnh viện luôn trong lành.
|
Xe đạp là một trong lựa chọn phổ biến cho nhân viên y tế khi phải di chuyển giữa những tòa nhà xa. Giữa nhịp sống cấp cứu khẩn trương, khuôn viên bệnh viện lại bình yên, trong lành với hệ thống cây xanh và lối đi mát mẻ, tạo điều kiện tối đa cho bệnh nhân và thân nhân thư giãn.
|
Người bệnh và thân nhân chọn những băng ghế dưới tán cây để ngồi hóng mát sau giờ thăm khám. Không khí trong lành giúp họ tạm quên sự căng thẳng và lo lắng trong những ngày ở bệnh viện.
|
Nhiều khu vực công cộng bên trong bệnh viện được mở rộng thêm mảng xanh nhằm phục vụ nhu cầu thư giãn của người dân. Điều này góp phần tạo môi trường điều trị thân thiện và nhân văn hơn.
|
Những hàng cây rợp bóng giúp nhiệt độ khu vực xung quanh luôn dễ chịu hơn so với bên ngoài. Nhiều bệnh nhân chia sẻ họ cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn khi bước ra khu vườn của bệnh viện.
|
Thảm cỏ, bồn hoa và các mảng xanh được bố trí xen kẽ giữa các khu điều trị, giảm bớt sự căng thẳng thường thấy trong môi trường bệnh viện. Nhờ đó, người bệnh có nơi thư giãn và hít thở không khí trong lành.
Người bệnh và thân nhân cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, tìm thấy sự an ủi và chút bình yên hiếm hoi. Không gian này không chỉ là nơi chờ đợi mà còn là điểm đến cho những cuộc trò chuyện ý nghĩa, giúp xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm hy vọng.
|
Quân y 175 được xác định là bệnh viện quân đội tuyến cuối khu vực phía Nam, đóng vai trò chiến lược trong công tác bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đồng thời tham gia các nhiệm vụ quốc tế. Bệnh viện có tổng diện tích 21 hecta với hai dự án trọng điểm là Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 1.000 giường vừa khai thác sử dụng năm nay và tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình có sân đỗ trực thăng cấp cứu, chính thức đi vào hoạt động năm 2019.
Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.