TP.HCM đề xuất sắp xếp lại quỹ đất y tế và khởi công loạt dự án lớn

Sở Y tế TP.HCM vừa báo cáo UBND thành phố về phương án sắp xếp lại quỹ nhà đất ngành y sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, đồng thời đề xuất khởi công 5 công trình y tế trọng điểm vào ngày 15/1/2026.

Bệnh viện Mắt TP.HCM được đề xuất mở rộng để giảm tải. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc rà soát, tái bố trí quỹ đất nhằm bảo đảm phù hợp quy hoạch, đồng thời mở rộng năng lực hệ thống y tế ở khu vực TP.HCM (cũ), Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đối với Bệnh viện Mắt, Sở Y tế và UBND Quận 6 (cũ) thống nhất kiến nghị giao khu đất số 621 Phạm Văn Chí (23.643 m²) để triển khai cơ sở 2 với quy mô 200-300 giường, tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng . UBND Quận 6 đã hoàn tất giải phóng 16.300 m² đất thuộc lô I/13. Thành phố được đề nghị tiếp tục thu hồi 4 lô đất còn lại với diện tích 4.972 m² để bàn giao cho bệnh viện.

Ngoài ra, Sở Y tế đề xuất giao khu nhà đất số 299 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa (1.649 m²), hiện bỏ trống và từng là trụ sở khối Đoàn thể Quận 3 để mở rộng hoạt động, giảm tải cho Bệnh viện Mắt cơ sở chính.

TP.HCM vừa khánh thành Bệnh viện Từ Dũ 2 tại Cần Giờ, tiếp tục đề xuất xây dựng Trung tâm dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại huyện Cần Giờ, lô đất 32.054 m² (thửa 3,4) đã được quy hoạch làm công trình y tế. Sở Y tế kiến nghị giao cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp triển khai dự án Trung tâm dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Riêng Bệnh viện Bến Sắn (trước đây là Khu điều trị Phong) có diện tích 96,2 ha tại Tân Uyên, đã được tỉnh Bình Dương cập nhật quy hoạch là đất y tế. Sở Y tế kiến nghị giữ lại diện tích 82,15 ha theo quyết định hiện hành để tiếp tục hoạt động.

Hai bệnh viện chuyên khoa lớn đang xây dựng tại Bình Dương được đề xuất giao về các đơn vị tuyến cuối của TP.HCM quản lý và vận hành khi hoàn thiện cải tạo

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đặt cơ sở 2 tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Bình Dương (300 giường).

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đặt cơ sở 4 tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (300 giường).

Các trung tâm thuộc ngành y tế hiện nằm trong cụm di tích Nguyễn Sinh Sắc dự kiến được bố trí lại: Trung tâm Giám định Y khoa tiếp nhận trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũ; CDC Bình Dương tiếp nhận trụ sở Báo Bình Dương cũ; Trung tâm Pháp y tiếp nhận trụ sở Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em cũ. Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương sẽ chuyển về cơ sở Bệnh viện đa khoa Bình Dương khi dự án 1.500 giường hoàn thành.

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được đề xuất tiếp nhận khu đất 42.230 m² của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (cơ sở cũ) để làm cơ sở 2, mở rộng điều trị ung thư cho khu vực Đông Nam Bộ.

Khu đất 1,96 ha của Bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu cơ sở cũ) dự kiến giao cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương để mở cơ sở 2 chuyên khoa sản, sử dụng nguồn vốn tự chủ.

Trụ sở Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình cũ tại 74 Ba Cu được đề xuất giao cho Bệnh viện Truyền máu - Huyết học làm cơ sở 2, xây dựng trung tâm an ninh máu vệ tinh, phục vụ cấp cứu và giảm thời gian vận chuyển máu đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng giáp ranh.

Sở Y tế cũng đang rà soát để tiếp nhận thêm 3 trụ sở: Cảng vụ Vũng Tàu cũ (343 m²) giao cho Bệnh viện Răng Hàm Mặt; Nhà Văn hóa Thiếu nhi cũ (6.192 m²) giao cho Bệnh viện Phục hồi chức năng; Nhà Văn hóa Thanh niên cũ (10.697 m²) giao cho Bệnh viện Y học cổ truyền.

Qua rà soát đầu tư công trung hạn 2021-2025, Sở Y tế cho biết 3 dự án tại Cụm Y tế Tân Kiên đủ điều kiện khởi công ngày 15/1/2026

Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2

Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm

Trung tâm Chuyên sâu bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1 (khối 4B)

Thành phố đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ để có thể khởi công thêm 2 dự án cùng ngày, gồm Ngân hàng Máu và Khu trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược.

Sở Y tế đề nghị UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo các nội dung trên nhằm bảo đảm việc sắp xếp quỹ đất và triển khai đầu tư đúng quy hoạch, phục vụ chiến lược phát triển y tế giai đoạn mới.