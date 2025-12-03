Bác sĩ Lào dự đoán thắng U22 Việt Nam 3-2

Trước giờ bóng lăn, bác sĩ Kidtixay Oudomphone hy vọng một trận đấu đầy sôi nổi với tỷ số 3:2 nghiêng về đội tuyển Lào.

Bác sĩ Kidtixay Oudomphone dự đoán tỷ số 3:2 nghiêng về Đội tuyển U22 Lào. Ảnh: Minh Chiến.

Sáng 3/12, tại khu kỹ thuật sân Rajamangala (Thái Lan), Kidtixay Oudomphone mặc áo polo xanh, ngực áo có thêu biểu tượng đội tuyển Lào, cúi người sắp xếp từng cuộn băng dán, lọ thuốc xịt và dụng cụ sơ cứu. Trên gương mặt của nam bác sĩ trẻ tuổi là sự háo hức không thể che giấu.

Trước màn so tài giữa đội tuyển U22 Lào và U22 Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games 33 chiều nay, Kidtixay Oudomphone cho biết anh chờ đợi một trận đấu giàu cảm xúc, có thể hòa hoặc tỷ số 3-2 nghiêng về Lào.

“Rất vui vì anh em Việt Nam và Lào gặp nhau lần này”, anh nói.

Con đường đưa Kidtixay Oudomphone đến công việc hôm nay bắt đầu cách đây nhiều năm. Anh sang Việt Nam học tiếng tại Trường Hữu nghị T78. Một năm đó, tiếng Việt với anh là mê cung của thanh điệu, những từ vựng khó phát âm. Anh vượt qua bằng cách cố gắng luyện nói, dần quen với giọng vùng miền.

“Lúc đầu khó lắm, nhưng ở Việt Nam lâu thì quen”, Kidtixay Oudomphone kể.

Bốn năm kế tiếp tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh giúp Kidtixay bước sâu vào chuyên ngành Y sinh học thể dục thể thao. Ở đó, anh học cách xử lý bong gân trong vài phút, biết khi nào cần chườm lạnh, khi nào phải cố định tạm thời; phân biệt cú va chạm nhẹ với chấn thương thực sự bằng vài động tác kiểm tra nhanh.

Sau tốt nghiệp, Kidtixay Oudomphone trở về Lào để cống hiến cho quê hương. Ảnh: Minh Chiến.

Tốt nghiệp xong, Kidtixay trở về Lào và xin vào bộ phận y tế đội tuyển quốc gia. Anh bảo quyết định này đến rất tự nhiên, giống như đi một vòng rồi lại trở về đúng vị trí mình từng mơ đến. Công việc của anh giờ là hồi phục chấn thương, vật lý trị liệu, theo sát cầu thủ từ sân tập đến các giải quốc tế, những lúc căng thẳng ở đường biên lẫn khoảnh khắc ăn mừng trong phòng thay đồ.

“Lý do trở về của tôi chỉ xuất phát từ việc muốn cống hiến cho quê hương”, bác sĩ người Lào nói.

Nhắc đến quãng thời gian ở Việt Nam, Kidtixay Oudomphone không giấu được nụ cười. Anh nhớ những tối tụ tập cùng bạn bè xem Đội tuyển Việt Nam thi đấu và yêu thích lối chơi của Quang Hải. Ẩm thực Việt Nam cũng là thứ khiến chàng trai khó quên, anh đặc biệt nhớ hương vị bún đậu mắm tôm “lần đầu không dám ăn, sau lại nghiện”.

Những chuyến đi Sầm Sơn, Lào Cai, Hà Nội, Bắc Ninh đã tạo nên một bản đồ ký ức đầy màu sắc. Đà Nẵng là nơi anh chưa đặt chân, nhưng tên thành phố ấy luôn nằm trong danh sách phải đến một lần.

Trước giờ bóng lăn, khi kiểm tra lại thùng dụng cụ y tế lần cuối, Kidtixay mô tả cảm xúc của mình bằng hai chữ “hào hứng” và “chờ đợi”.

Lúc 16h chiều nay, U22 Việt Nam bước vào trận mở màn bảng đấu SEA Games 33 gặp U22 Lào trên sân Rajamangala. Trước giải, đội đã có chuyến tập huấn tại Trung Quốc, thi đấu với ba đối thủ mạnh gồm U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025. Hồi tháng 7, lứa U22 làm nòng cốt cũng vừa giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á.