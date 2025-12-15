Tin mừng cho người hay uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu bạn tiêu thụ đúng thời điểm.

Một ngày làm việc đầy áp lực? Cà phê. Chuẩn bị cho một cuộc đàm phán cân não? Uống cà phê trước. Cần chống chọi với cơn buồn ngủ? Cà phê nữa. Với nhiều người, khó có vấn đề nào mà một tách cà phê không thể giải quyết. Nó mang lại sự tỉnh táo, tự tin và tập trung chỉ trong một hơi nóng hổi.

Không chỉ là "phương thuốc" giải quyết vấn đề, cà phê còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng vấn đề ở đây là uống đúng thời điểm mới có thể phát huy hết mọi lợi ích mà cà phê mang lại.

Lợi ích của việc uống cà phê

Theo Healthline, cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

- Tăng cường năng lượng và hiệu suất: Không chỉ giúp tỉnh táo, caffeine còn tăng khả năng tập trung, phản xạ và sức bền thể lực. Caffeine hoạt động bằng cách ức chế adenosine - chất gây buồn ngủ, đồng thời kích thích giải phóng adrenaline.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2: Cà phê chứa axit chlorogenic giúp cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ: Nghiên cứu dài hạn của Đại học Nam Australia (2021) cho thấy uống 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm nguy cơ Alzheimer tới 17%.

- Tốt cho sức khỏe tim mạch: Các hợp chất trong cà phê giúp cải thiện độ đàn hồi thành mạch, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm nhẹ huyết áp.

- Ngăn ngừa các vấn đề về gan: Theo nghiên cứu của Quỹ cải thiện sức khỏe gan của Anh, những người uống từ 2 cốc cà phê mỗi ngày trở lên có nguy cơ xơ gan thấp hơn tới 40%. Ngoài ra, cà phê giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, cải thiện men gan và giảm nguy cơ ung thư gan.

- Hỗ trợ giảm đau đầu nhẹ: Caffeine trong cà phê có thể làm co mạch máu não, giảm lưu lượng máu và giảm cảm giác đau. Chính vì vậy, nhiều loại thuốc trị đau đầu (như Excedrin, Panadol) đều có thành phần là caffeine.

Thời điểm nên uống cà phê

Theo India Times, uống cà phê buổi sáng có thể khiến bạn hạnh phúc. Nghiên cứu gần đây của Đại học Bielefeld và Đại học Warwick công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy uống cà phê vào buổi sáng là cách lý tưởng để cải thiện tâm trạng.

Các nhà nghiên cứu quan sát thấy những người thường xuyên tiêu thụ caffeine thường có tâm trạng tốt hơn sau khi uống một tách cà phê hoặc một loại đồ uống có chứa caffeine khác. Hiệu ứng này rõ rệt hơn nhiều vào buổi sáng so với thời điểm muộn hơn trong ngày.

Nghiên cứu khác của Hiệp hội Tim mạch châu Âu cho thấy cà phê buổi sáng có thể làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và giảm nguy cơ tử vong nói chung. Ngoài ra, nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong liên quan đến tim mạch thấp hơn 31%.

Theo tiến sĩ Lu Qi, Chủ tịch danh dự của HCA Regents và Giáo sư tại Trường Y tế Công cộng và Y học Nhiệt đới Celia Scott Weatherhead thuộc Đại học Tulane, New Orleans, Mỹ, đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra các kiểu uống cà phê tác động thế nào với sức khỏe. Phát hiện cho thấy không chỉ việc bạn uống cà phê hay uống bao nhiêu, mà thời điểm uống cà phê trong ngày cũng rất quan trọng.

"Chúng tôi thường không đưa ra lời khuyên về thời điểm uống trong hướng dẫn dinh dưỡng, nhưng có lẽ chúng tôi nên cân nhắc điều này trong tương lai", tiến sĩ Lu Qi nhận định.

Trong khi đó, uống cà phê muộn hơn vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. "Nghiên cứu này không cho chúng ta biết lý do uống cà phê vào buổi sáng làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Nhưng nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và nồng độ các hormone như melatonin. Điều này dẫn đến những thay đổi trong các yếu tố nguy cơ tim mạch như viêm nhiễm và huyết áp", ông Qi cho hay.

Vậy tại sao thời điểm trong ngày lại quan trọng? Vào buổi sáng, hoạt động giao cảm thường tăng rõ rệt khi chúng ta thức dậy và ra khỏi giường, hiệu ứng này sẽ giảm dần trong ngày và đạt mức thấp nhất trong khi ngủ. Do đó, các tác giả chỉ ra việc uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối có thể làm gián đoạn nhịp sinh học của hoạt động giao cảm.

Thật vậy, nhiều người uống cà phê cả ngày bị rối loạn giấc ngủ. Điều này có thể do cà phê ức chế melatonin, chất trung gian quan trọng gây ngủ trong não.