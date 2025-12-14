Cháu bé bị khỉ tấn công gây vết thương phức tạp vùng mặt, đầu

Khi đang chơi ở sân nhà, cháu N. bị khỉ hoang tấn công khiến vùng mặt, đầu có vết thương sâu. Sau khi phẫu thuật xử lý vết thương, bác sĩ chỉ định tiêm phòng vaccine uốn ván, phòng bệnh dại cho cháu bé.

Cháu N. bị khỉ hoang tấn công gây vết thương vùng mặt, sau đầu.

Ngày 14/12, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết vừa xử lý vết thương cho bệnh nhi bị khỉ hoang tấn công.

Theo đó, sáng ngày 13/12, cháu L.Q.N. (SN 2018, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) nhập viện với vết thương phức tạp vùng mặt và đầu. Theo người nhà cháu N., khi đang chơi ở sân nhà, bất ngờ cháu bị khỉ hoang lao vào tấn công. Con khỉ hoang này sống ở lèn đá gần đó, thường xuống khu dân cư kiếm ăn, từng tấn công bị thương 4 người dân.

Cháu N. được người nhà đưa tới Trạm y tế sơ cứu ban đầu rồi được chuyển đến Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình.

Bác sĩ ghi nhận vết thương vùng má phải, mất khuyết da khoang 2 x 3cm, bờ nham nhở, bầm tím xung quanh, da đầu vùng chẩm có nhiều vết thương gây chảy máu.

Bệnh nhi được hội chẩn và phẫu thuật xử lý vết thương vùng mặt, dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm giảm đau và chỉ định tiêm phòng vaccine uốn ván, phòng bệnh dại.