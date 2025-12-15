Cách uống Paracetamol đúng để không hại gan, thận

Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt quen thuộc, nhưng việc uống quá liều hoặc cộng dồn nhiều loại thuốc có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí suy gan cấp.

Thuốc giảm đau Paracetamol thường được sử dụng khi đau đầu, sốt. Ảnh: Shutterstock.

Theo khuyến cáo y khoa, với người trưởng thành, liều Paracetamol tối đa không được vượt quá 3,5-4 g trong 24 giờ, các lần uống phải cách nhau từ 4 đến 6 giờ. Với dạng viên phổ biến 500 mg, tổng liều an toàn tương đương 6-8 viên mỗi ngày. Việc sử dụng vượt mức này, đặc biệt trong thời gian ngắn, đã được xem là quá liều.

Nguy cơ ngộ độc tăng cao khi tổng liều Paracetamol vượt 7,5 g/ngày, tương đương khoảng 15 viên 500 mg. Trên thực tế, tổn thương gan vẫn có thể xảy ra ở mức liều thấp hơn, dao động từ 4 đến 10 g, tùy vào thể trạng, chức năng gan và việc có sử dụng rượu bia hoặc dùng kèm các thuốc khác.

Ở trẻ em, Paracetamol không được tính theo số viên mà dựa vào cân nặng. Trẻ chỉ nên dùng liều từ 10-15 mg/kg mỗi lần, tổng liều trong 24 giờ không vượt quá 50-70 mg/kg. Khi trẻ dùng từ 120-150 mg/kg/ngày, nguy cơ ngộ độc gan có thể xảy ra ngay cả khi thuốc được chia nhiều lần.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết Paracetamol được chuyển hóa chủ yếu tại gan và tạo ra một chất trung gian có độc tính cao. Khi dùng quá liều hoặc ở người có chức năng gan kém, nghiện rượu, khả năng giải độc bị quá tải, dẫn đến tổn thương gan cấp.

Theo bác sĩ Hoàng, một nguyên nhân phổ biến gây quá liều là người bệnh tự ý uống nhiều loại thuốc cảm cúm khác nhau mà không biết các thuốc này đều chứa Paracetamol, khiến tổng liều tích lũy vượt ngưỡng an toàn. Ngoài ra, tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau ở người đau đầu mạn tính cũng làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

Ngộ độc Paracetamol thường diễn tiến âm thầm. Trong 24 giờ đầu, người bệnh có thể chỉ mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn. Sau 2-5 ngày, các biểu hiện tổn thương gan như đau tức hạ sườn phải, vàng da, rối loạn đông máu, lú lẫn mới xuất hiện. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành suy gan cấp, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo Paracetamol chỉ nên sử dụng đúng liều, đúng khoảng cách giữa các lần uống, không dùng kéo dài và không phối hợp nhiều thuốc chứa cùng hoạt chất nếu không có chỉ định của bác sĩ.