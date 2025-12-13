Lâm bạo bệnh vì một sai lầm rất nhiều người Việt làm khi đau ốm

Tưởng bản thân bị cảm cúm, người đàn ông tự truyền dịch tại nhà nhưng không đỡ. Khi nhập viện, anh được xác định mắc bệnh sởi, biến chứng viêm phổi.

Nghĩ mình bị cảm cúm, anh H. tự truyền dịch tại nhà, dẫn đến nhập viện muộn. Ảnh: Freepik.

Anh H. (48 tuổi, trú phường Hòa Bình) bị đau đầu, sốt nhẹ, nóng người, đổ mồ hôi và rối loạn tiêu hóa nhẹ. Nghĩ mình chỉ bị cúm mùa, anh tự uống thuốc cảm và nhờ người truyền dịch tại nhà.

Trong ba ngày, người đàn ông truyền tổng cộng 6 chai dịch nhưng tình trạng không cải thiện. Cơ thể anh bắt đầu nổi mề đay, phát ban từ mặt lan xuống bụng, kèm ho khan, ăn uống kém và mệt mỏi tăng dần. Lúc này, anh mới được đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, các bác sĩ xác định anh H. mắc bệnh sởi. Tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng do có bệnh lý mạn tính và tiền sử hút thuốc lào, thuốc lá lâu năm.

Trước đó, một bệnh nhi 7 tuổi khác (ngụ xã Pà Cò) cũng được đưa vào khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, vào ngày thứ năm của bệnh. Trước đó, trẻ bị ho, sốt và nổi ban đỏ lan từ mặt xuống thân mình nhưng gia đình nghĩ bệnh nhẹ, chỉ cho uống thuốc hạ sốt.

Bác sĩ chuyên khoa II Hà Lê Cường, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, cho biết chỉ trong hai tuần cuối tháng 11, các bác sĩ khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện đã liên tiếp đón hơn chục người nhập viện để theo dõi và điều trị bệnh sởi.

Sởi là bệnh nhiễm trùng cấp tính lây qua đường hô hấp, do người bệnh phát tán virus khi ho, nói chuyện hoặc tiếp xúc gần. Các triệu chứng ban đầu của sởi thường không điển hình, dễ nhầm với bệnh lý mũi họng thông thường như cúm hoặc sốt phát ban. Điều này khiến không ít bệnh nhân nhập viện muộn.

Hai bệnh nhân nêu trên đều nhập viện khi bệnh đã sang ngày thứ tư, thứ năm và đều xuất hiện biến chứng viêm phổi. Những trường hợp này cần điều trị theo hướng phục hồi, nâng cao sức đề kháng trước khi dùng kháng sinh để xử lý biến chứng tùy tình trạng cụ thể.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sởi, việc xử trí chủ yếu là điều trị triệu chứng. Người bệnh thường được theo dõi sát và can thiệp sớm khi có biến chứng, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng và cách ly để tránh lây lan.

Để phân biệt sởi với các bệnh sốt phát ban khác, bác sĩ Hà Lê Cường lưu ý ban đỏ của sởi xuất hiện theo trình tự từ sau tai, cổ, mặt rồi lan xuống ngực, bụng và toàn thân. Nốt ban gồ nhẹ, biến mất khi kéo căng da và để lại vết thâm sau khi lặn.

Vị chuyên gia khuyến cáo biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine sởi đầy đủ và đúng lịch, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Bên cạnh đó, người dân cần đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc bệnh viện, rửa tay thường xuyên, giữ nhà cửa sạch thoáng, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và uống đủ nước.