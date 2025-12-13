Có nên dùng mỡ heo thay dầu ăn hàng ngày?

Mỡ heo không hẳn gây hại sức khỏe nhưng việc chứa chất béo bão hòa cao khiến loại thực phẩm này dễ làm tăng mỡ máu nếu dùng thường xuyên.

Mỡ heo chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng cholesterol xấu nếu dùng quá nhiều. Ảnh: Lovegoruar.

Mỡ heo là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình. Có người cho rằng nó tốt và giàu dưỡng chất, trong khi người khác lo ngại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

So với mỡ heo, dầu olive tinh luyện dùng cho nấu ăn có lợi thế rõ rệt về thành phần chất béo, theo Global News. Dầu olive chứa tỷ lệ rất cao chất béo không bão hòa đơn, nhóm chất béo được chứng minh giúp cải thiện mỡ máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch khi dùng thay cho chất béo bão hòa.

Trong khi đó, mỡ heo dù cũng có chất béo không bão hòa đơn, nhưng vẫn chứa lượng chất béo bão hòa cao hơn đáng kể. Về mặt sinh học, điều này đồng nghĩa với việc dầu olive phù hợp hơn cho sử dụng thường xuyên, còn mỡ heo chỉ nên dùng hạn chế nếu xét trên góc độ phòng ngừa bệnh tim mạch lâu dài.

Bên cạnh đó, mỡ heo có độ ổn định tương đối khi đun nóng nhờ chứa nhiều chất béo bão hòa và không bão hòa đơn. Tuy nhiên, dầu olive tinh luyện cũng đạt độ ổn định tương đương, trong khi lại vượt trội về giá trị dinh dưỡng tổng thể. Vì vậy, dầu olive thường được xem là lựa chọn cân bằng hơn giữa sức khỏe và khả năng chịu nhiệt.

Dầu hướng dương thường được gắn mác “lành mạnh” vì có nguồn gốc thực vật, nhưng khi so sánh kỹ với mỡ heo, loại dầu này lại có những hạn chế nhất định.

Dầu hướng dương giàu chất béo không bão hòa đa (PUFA), vốn có lợi nếu dùng ở dạng nguội, chẳng hạn trộn salad. Tuy nhiên, loại chất béo này kém ổn định khi gặp nhiệt độ cao, dễ bị oxy hóa và tạo ra các sản phẩm phụ bất lợi khi chiên rán.

Ngược lại, mỡ heo chứa ít chất béo không bão hòa đa hơn và nhiều chất béo ổn định hơn khi đun nóng. Điều này khiến mỡ heo, trong bối cảnh nấu ở nhiệt độ cao có thể tạo ra ít hợp chất oxy hóa hơn dầu hướng dương.

Dầu canola (dầu hạt cải) được xem là một trong những loại dầu ăn có hồ sơ dinh dưỡng tốt nhất hiện nay. Nó chứa tỷ lệ cao chất béo không bão hòa đơn, lượng chất béo bão hòa thấp và có thêm omega-3 từ thực vật. Khi so sánh trực tiếp, mỡ heo kém hơn dầu canola ở hầu hết chỉ số liên quan đến tim mạch.

Về mặt nấu nướng, cả hai đều có thể sử dụng ở nhiệt độ trung bình đến cao, nhưng dầu canola vẫn giữ lợi thế nhờ kết hợp được độ ổn định tương đối và cấu trúc chất béo có lợi. Trong khi đó, mỡ heo dù ổn định hơn một số dầu giàu PUFA, vẫn mang theo gánh nặng chất béo bão hòa, khiến nó không phù hợp làm chất béo nền tảng trong chế độ ăn hàng ngày.

Mỡ heo và dầu dừa thường được đặt cạnh nhau vì đều ở trạng thái rắn ở nhiệt độ phòng và chứa nhiều chất béo bão hòa. Tuy nhiên, loại axit béo bão hòa trong hai loại này không giống nhau.

Dầu dừa giàu axit béo chuỗi trung bình, được chuyển hóa nhanh hơn và ít tích lũy trong cơ thể so với axit béo chuỗi dài phổ biến trong mỡ động vật. Dù vậy, cả mỡ heo lẫn dầu dừa đều không được khuyến khích dùng thường xuyên với lượng lớn.

Vậy có nên loại bỏ hoàn toàn mỡ heo? Theo QQ News, câu trả lời là không cần thiết. Bạn vẫn có thể dùng mỡ heo để tạo hương vị cho món ăn, nhưng nên coi đó là một phần nhỏ trong tổng lượng dầu mỡ hàng ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo trong chế độ ăn, bạn nên ưu tiên các loại dầu giàu chất béo không bão hòa cho sử dụng hàng ngày, hạn chế chất béo bão hòa, đồng thời kiểm soát tổng lượng dầu mỡ nạp vào để vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng, vừa giảm nguy cơ tim mạch về lâu dài.