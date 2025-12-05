Bố mẹ bất ngờ khi biết lý do khiến con trai ăn gì nôn nấy suốt 2 ngày

Nhập viện với sốt cao, nôn nhiều và bụng chướng, bé trai 13 tháng được bác sĩ phát hiện tắc ruột vì một hạt nở đã trương to.

Bệnh nhi được mổ cấp cứu, lấy ra một hạt nở đường kính gần 2 cm, đã trương nở tối đa trong đường tiêu hóa. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận bé trai 13 tháng tuổi trong tình trạng nôn nhiều, li bì và sốt 39 độ C. Gia đình cho biết 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi bắt đầu nôn liên tục, ăn gì nôn nấy, bụng chướng dần và chưa đại tiện. Bé chưa được dùng thuốc trước đó. Bệnh viện địa phương chẩn đoán tắc ruột và chuyển trẻ lên Lào Cai để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và xác định trẻ bị tắc ruột do dị vật. Bệnh nhi được mổ cấp cứu, lấy ra một hạt nở đường kính gần 2 cm, đã trương nở tối đa trong đường tiêu hóa.

May mắn, dù hạt nở gây chèn ép mạnh, đoạn ruột liên quan chưa bị hoại tử. Sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhi tạm ổn, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Các bác sĩ cảnh báo hạt nở - loại đồ chơi có kích thước nhỏ, thường dùng để trang trí hoặc làm đồ chơi cảm giác - là mối nguy hiểm lớn đối với trẻ nhỏ. Khi nuốt phải, hạt có khả năng hút nước và phình to nhanh chóng, gây tắc ruột, tắc ruột non và có thể dẫn đến thủng ruột.

Dị vật này không thể tự phân hủy, buộc phải can thiệp bằng nội soi hoặc phẫu thuật. Nhiều quốc gia đã đưa hạt nở vào danh sách đồ chơi nguy hiểm với trẻ dưới 3 tuổi.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không để trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi, tiếp xúc đồ chơi như hạt nở, slime, các loại hạt nhựa nhỏ hoặc đồ chơi li ti. Đồ chơi cần được cất xa tầm với khi trong nhà có trẻ nhỏ.

Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cha mẹ phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, tránh tự xử lý hoặc cố gây nôn. Những dấu hiệu như nôn liên tục, đau bụng, quấy khóc nhiều, bỏ bú hoặc bụng chướng cần được chú ý và đưa trẻ đi khám kịp thời.