Nếu bạn ngủ ở tư thế này, bác sĩ khuyên nên dừng ngay lập tức

Ngủ sai tư thế còn nguy hiểm hơn bạn nghĩ.

Mỗi sáng thức dậy, bạn cảm thấy tê tay, vai cứng nhắc, phải vươn vai, lắc tay để cảm giác trở lại. Bạn nghĩ đơn giản là “chỉ ngủ sai tư thế thôi mà,” nhưng thực tế, tư thế ngủ sai nguy hiểm hơn thế.

Rất nhiều người có tư thế ngủ với hai tay bạn cong và co sát vào ngực. Nghe có vẻ vô hại, nhưng các chuyên gia cảnh báo ngủ trong tư thế này kéo dài có thể gây tổn thương dây thần kinh lâu dài.

Nguyên nhân và nguy cơ

Bác sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia về giấc ngủ và cố vấn trưởng tại Sleepopolis (Mỹ), giải thích: "Khi bạn ngủ với tay co và úp sát ngực, dây thần kinh ở khuỷu tay hoặc cổ tay bị chèn ép. Máu lưu thông chậm lại khiến tay tê hoặc ngứa ran. Nếu lặp đi lặp lại, vai sẽ căng cứng hoặc đau".

Một số người thậm chí phát triển kích thích thần kinh tương tự hội chứng ống cổ tay. Bác sĩ Matthew Bennett, phẫu thuật viên chỉnh hình, cho biết việc giữ khuỷu tay cong cả đêm tạo áp lực lên các dây thần kinh đi qua các khe hẹp. Nguy cơ này thường âm thầm gia tăng theo thời gian.

Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý

Kieran Sheridan, nhà vật lý trị liệu và sáng lập GulfPhysio (Mỹ), cho biết bệnh nhân thường mô tả cảm giác “tay chết” hoặc cần lắc tay mỗi sáng.

Bác sĩ Dasgupta nhấn mạnh nếu tay hoặc bàn tay tê mỗi đêm, tê kéo dài sau khi thức dậy, tay yếu hoặc khó cầm nắm đồ vật trong ngày… là những dấu hiệu cần gặp bác sĩ.

Các triệu chứng nghiêm trọng hơn bao gồm đau lan xuống tay, khó cầm nắm, thường xuyên làm rơi điện thoại.

Bác sĩ Bennett nhấn mạnh hầu hết trường hợp có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Còn Dasgupta bổ sung: “Nếu áp lực kéo dài nhiều tuần hoặc tháng, có thể gây tổn thương dây thần kinh vĩnh viễn”.

Nguồn: Verywell Health.

Tại sao cơ thể lại “khóa” vào tư thế này

Co người khi ngủ tạo cảm giác an toàn, giống như khi bạn ôm chăn khi lạnh. Nhưng thường còn có lý do sâu hơn. Bác sĩ Bennett giải thích: khi hệ thần kinh trong trạng thái căng thẳng vì đau mạn tính, stress, giấc ngủ kém hoặc chấn thương, cơ thể có xu hướng tự bảo vệ bằng tư thế co lại.

Chuyên gia tâm lý Judit Merayo Barredo kể về một bệnh nhân mất ngủ mạn tính. Cô thường thức dậy với tư thế tay ép sát ngực, kèm căng cơ và cảm giác nặng nề về mặt cảm xúc. Bằng các kỹ thuật thư giãn trước giấc ngủ và thay đổi giường ngủ, bệnh nhân bắt đầu duy trì tư thế ngủ tự nhiên hơn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.

Cách điều chỉnh tư thế ngủ để bảo vệ tay và vai

Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát tư thế khi ngủ bằng ý chí nên mục tiêu là tạo rào cản vật lý để cơ thể khó co tay quá sâu:

Quấn một chiếc khăn quanh khuỷu tay và cố định nhẹ bằng băng co giãn, giúp giảm gập sâu mà không tỉnh giấc.

Nếu bị đau cổ tay, dùng nẹp cổ tay khi ngủ.

Người ngủ nghiêng: đặt gối hoặc khăn giữa tay và ngực để tránh co sát; ôm gối dài để tay giữ tư thế trung tính.

Người ngủ nằm ngửa: đặt tay dọc theo cơ thể hoặc trên gối gần hông, tay thẳng hoặc hơi cong, không úp dưới cơ thể hoặc gối.

Nhà vật lý trị liệu Sheridan giải thích: “Giữ tay thẳng giúp máu lưu thông tốt, giảm chèn ép dây thần kinh và cơ phục hồi nhanh hơn.”

Ngoài ra, các kỹ thuật thư giãn như tập thở hoặc giãn cơ nhẹ trước khi ngủ cũng giúp hệ thần kinh bình tĩnh hơn, tạo cảm giác an toàn và giảm nhu cầu co tay quá mức.