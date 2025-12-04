Trung tâm Niệu nhi xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa được Tổ chức International Volunteers in Urology (IVUmed, Mỹ) công nhận là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc, trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

Bệnh viện Nhi đồng 1 có Trung tâm Niệu nhi xuất sắc đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại lễ trao chứng nhận ngày 4/12, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng đại diện Sở Y tế TP.HCM, các chuyên gia từ Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bình Dân và đại diện IVUmed đã nhìn lại hành trình hình thành và phát triển của chuyên ngành niệu nhi tại bệnh viện.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết đơn vị hiện sở hữu ba trung tâm xuất sắc quốc tế, gồm Trung tâm Khe hở môi - vòm miệng (năm 2019), Trung tâm Tim mạch nhi (năm 2023) và nay là Trung tâm Niệu học Nhi.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM (đứng giữa) cùng đại diện IVUmed và Bệnh viện Nhi đồng 1 chúc mừng Trung tâm Niệu nhi xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Qua hơn ba thập kỷ hợp tác với tổ chức IVUmed, các bác sĩ tại đây đã làm chủ hầu hết phẫu thuật từ cơ bản đến phức tạp, bao gồm điều trị lỗ tiểu thấp - lỗ tiểu cao, thận niệu quản đôi, thận ứ nước, các dị tật sinh dục hiếm gặp. Đặc biệt là phẫu thuật lộ bàng quang, một trong những kỹ thuật khó nhất của niệu nhi.

Trung tâm cũng ghi dấu với nhiều kỹ thuật chuyên sâu như tạo hình niệu - sinh dục bằng vi phẫu, nội soi niệu nhi, tán sỏi xâm lấn tối thiểu và các ca tạo hình âm đạo cho trẻ rối loạn phát triển giới tính.

Từ năm 2019 đến nay, số lượt khám niệu nhi tại bệnh viện tăng từ 3.000 lên hơn 12.000 mỗi năm, cho thấy uy tín ngày càng được củng cố. Tổng cộng, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 50.000 lượt khám và thực hiện khoảng 8.000 ca phẫu thuật chỉ trong chưa đến một thập kỷ.

Ngoài chuyên môn điều trị, Bệnh viện Nhi đồng 1 còn đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu. Đề án đào tạo chứng chỉ “Niệu - Sinh dục Nhi” đã được Bộ Y tế thẩm định và sẽ chính thức tuyển sinh ngay sau lễ công nhận.

Bệnh viện hiện là cơ sở thực hành của nhiều trường y lớn và thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện tại An Giang, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Định… Một số ca phức tạp mà Trung tâm phối hợp điều trị, như trường hợp dị tật sinh dục của cặp Trúc Nhi - Diệu Nhi, đã tạo tiếng vang lớn trong ngành y tế.

Để đạt được danh hiệu Trung tâm Niệu nhi xuất sắc, khoa Ngoại thận - Tiết niệu phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về điều trị và cơ sở vật chất. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, Bệnh viện Nhi đồng 1 đặt mục tiêu phát triển Trung tâm Niệu nhi thành đơn vị dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về điều trị, đào tạo và nghiên cứu.

"Được IVUmed công nhận là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc là vinh dự lớn và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, đảm bảo mọi trẻ em mắc bệnh lý thận - tiết niệu đều được tiếp cận điều trị tối ưu", bác sĩ Minh chia sẻ.

Việc trở thành Trung tâm Niệu nhi xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành niệu nhi trong nước, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.