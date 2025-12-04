Ca bệnh hiếm, bác sĩ Chợ Rẫy lần đầu gặp và chữa thành công

Người đàn ông mờ mắt suốt 10 năm nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Khi vào Bệnh viện Chợ Rẫy, ông được chẩn đoán bị u tuyến yên khổng lồ gây ảnh hưởng thị giác.

Mắc u tuyến yên, người đàn ông nhìn 10 suốt năm. Ảnh: BVCC.

Nam bệnh nhân N.T.P. (57 tuổi, ngụ Khánh Hòa) bị u tuyến yên khổng lồ, thị lực suy giảm nghiêm trọng. Suốt 10 năm, ông đi khám và điều trị nhiều nơi vì mờ mắt kéo dài nhưng không phát hiện được nguyên nhân từ hệ thần kinh.

Đến ngày 10/11, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đau đầu dữ dội, suy tuyến yên và thị lực rất yếu, chỉ còn phân biệt bóng bàn tay. Tại khoa Ngoại thần kinh, kết quả chụp MRI ghi nhận khối u tuyến yên kích thước 56 mm, thuộc nhóm u tuyến yên khổng lồ (chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số u tuyến yên), xâm lấn xoang bướm, xoang hang, chèn ép giao thoa thị giác và hai động mạch cảnh trong.

Đây là bệnh lý phức tạp, nguy cơ tổn thương nhiều cấu trúc mạch máu - thần kinh quan trọng, trong khi tỷ lệ lấy trọn u theo y văn tại các trung tâm lớn trên thế giới chỉ 3-40%.

TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, nhấn mạnh u tuyến yên khổng lồ và các u sàn sọ phức tạp luôn là thách thức lớn của phẫu thuật thần kinh. Những khối u này thường xâm lấn sâu và liên quan chặt chẽ đến các cấu trúc quan trọng như giao thoa thị giác, xoang hang, động mạch cảnh trong. Với các phương tiện trước đây, việc vừa lấy được tối đa khối u, vừa bảo tồn các cấu trúc này đòi hỏi kỹ thuật cao và tiềm ẩn không ít nguy cơ biến chứng.

Trước tình trạng của bệnh nhân, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật nội soi qua đường mũi - xoang bướm. Điểm đặc biệt là ê-kíp đã sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K - ICG, công nghệ hiện đại mà Chợ Rẫy là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng từ giữa năm 2025.

Hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K - ICG mở ra cơ hội điều trị cho các bệnh lý thần kinh phức tạp. Ảnh: BVCC.

Phân tích về ưu điểm của hệ thống này, TS.BS Trần Thiện Khiêm, khoa Ngoại thần kinh, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết với u khổng lồ, yêu cầu quan trọng nhất là lấy tối đa khối u nhưng vẫn bảo tồn cuống tuyến yên, tuyến yên lành và hệ thống mạch máu - thần kinh lân cận, đặc biệt là hai động mạch cảnh trong.

Với kỹ thuật mới này, khi tiêm thuốc huỳnh quang ICG, mạch máu và các cấu trúc quan trọng sẽ hiện rõ trên màn hình 4K, giúp phẫu thuật viên nhận diện tốt hơn, từ đó thao tác chính xác hơn. Nhờ hệ thống này, ê-kíp đã lấy được gần như toàn bộ khối u, nâng cao hiệu quả phẫu thuật và chất lượng điều trị.

Năm ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tự ăn uống và sinh hoạt, chức năng tuyến yên ổn định, thị lực cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện.

“Từ khi chính thức đưa vào hoạt động, Khoa đã áp dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K - ICG và điều trị thành công cho hơn 30 ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ, u sụn xương vùng dốc nền … giúp tăng tính an toàn và hiệu quả của phẫu thuật từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân và kết quả phục hồi sau phẫu thuật của người bệnh được cải thiện rõ rệt", Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ.

Theo TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, cùng với việc ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K - ICG, máy MRI 3T trong chẩn đoán và lên kế hoạch trước mổ; định hướng triển khai điện sinh lý trong mổ… khoa Ngoại thần kinh bệnh viện chợ Rẫy đã tiến đến xu hướng cá thể hóa trong phẫu thuật u não vùng chức năng, nhằm tối đa hóa quá trình lấy khối u nhưng vẫn đảm bảo về mặt chức năng cho bệnh nhân.

Chính vì vậy, việc triển khai hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K - ICG là một trong những bước tiến quan trọng, mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn cho các bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh nặng và phức tạp