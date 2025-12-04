Chuyên gia nói về tình huống bị ngáng chân của Đình Bắc

Đình Bắc bị ngáng chân ngã nhoài khiến khán giả lo lắng. Song chuyên gia cho biết tư thế tiếp đất đúng kỹ thuật đã giúp anh tránh chấn thương nghiêm trọng.

Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ U22 Lào 2-1. Ảnh: Minh Chiến.

Chiều 3/12, bầu không khí trên khán đài sân Rajamangala (Thái Lan) trở nên sôi động trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào. Phút 72, trong một pha tranh chấp, Đình Bắc bị hậu vệ Phetdavanh ngáng chân và ngã nhoài xuống sân.

Cầu thủ phạm lỗi lập tức nhận thẻ vàng, U22 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp. Dù nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục thi đấu, cú ngã này vẫn khiến nhiều người theo dõi phải lo lắng.

Pha va chạm tiềm ẩm nguy cơ chấn thương

"Pha va chạm của Đình Bắc tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, nhưng nhưng phản xạ đúng kỹ thuật của cầu thủ trẻ đã tránh được diễn biến xấu", bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhận định khi quan sát tình huống va chạm.

Nam tiền đạo nhận bóng khi đang xoay người sang trái, bất ngờ bị ngáng chân lúc di chuyển ngang. Đây là tư thế khiến dây chằng dễ bị xoắn và chịu lực vặn mạnh. Theo bác sĩ, may mắn nằm ở tốc độ: tình huống diễn ra chưa quá nhanh. Nếu lực lớn hơn, phần thân dưới có thể khựng lại trong tích tắc, trong khi thân trên vẫn lao sang ngang theo quán tính, tạo ra cú kéo căng nguy hiểm lên dây chằng gối.

Phản ứng sau cú ngã giúp bác sĩ nhanh chóng loại trừ nguy cơ chấn thương nặng. Đình Bắc lập tức đứng dậy, di chuyển và tiếp tục thi đấu.

Ở những tổn thương dây chằng thực sự, vận động viên thường cảm thấy khớp lỏng, đau nhói và không thể tiếp tục chạy.

“Với chấn thương đầu gối, chính cầu thủ là người cảm nhận rõ nhất. Nếu nặng, họ buộc phải dừng lại ngay”, bác sĩ nói.

Phản xạ đúng kỹ thuật

Theo vị chuyên gia, cầu thủ chuyên nghiệp không chỉ tập chạy, sút hay tranh chấp, họ còn được dạy cách… ngã.

Đó là kỹ năng sinh tồn trên sân cỏ, giúp cơ thể tự đỡ mình vào những thời khắc va chạm nguy hiểm. Ở các tình huống này, cầu thủ thường được huấn luyện tiếp đất bằng xương bánh chè, tay hoặc mông, những điểm có thể hấp thụ lực thay cho khớp gối.

Cơ chế bảo vệ rất rõ ràng. Khi cơ và xương xung quanh che chắn, dây chằng, cấu trúc dễ tổn thương nhất của khớp, ít có nguy cơ bị kéo căng quá mức. Với cú ngã đúng kỹ thuật, chấn thương nếu có thường chỉ dừng lại ở phần mềm như dập cơ, viêm điểm bám gân hoặc căng nhẹ gân cơ.

Mặt sân cỏ mềm và khối cơ chân của cầu thủ đóng vai trò đệm, giảm phản lực dội ngược lên xương, hạn chế va đập trực tiếp lên khớp. Trong pha bóng này, Đình Bắc đã thực hiện đúng điều đó.

Các cầu thủ được hướng dẫn tư thế ngã hạn chế chấn thương. Ảnh: Minh Chiến.

Tốc độ cũng là yếu tố đáng chú ý, theo bác sĩ Vũ. Tình huống diễn ra chậm, đủ để cơ thể có thời gian phản xạ, giảm lực tiếp đất và tiếp đất “đúng tư thế”. Trong các pha tranh chấp căng với nhịp thi đấu dồn dập, nguy cơ chấn thương tăng lên vì cầu thủ ít cơ hội “tự cứu” bản thân. Ngược lại, những trận đấu có nhịp độ vừa phải, như cuộc đối đầu Việt Nam - Lào chiều 3/12, giúp hạn chế đáng kể rủi ro.

Bác sĩ nhấn mạnh vị trí thi đấu cũng ảnh hưởng lớn đến nguy cơ chấn thương. Những cầu thủ chơi ở tuyến trên thường xuyên tăng tốc, giữ bóng lâu và liên tục đối đầu trong các pha tranh chấp, nên dễ bị va chạm từ nhiều phía. Họ phải đổi hướng nhanh và hoạt động trong không gian hẹp, vì vậy áp lực lên khớp và dây chằng thường cao hơn so với các vị trí ít tham gia đối đầu trực diện.

“Tuy nhiên, trong tình huống này, có thể thấy chấn thương của Đình Bắc là không đáng lo. Anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu trong những trận tiếp theo”, bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Kết thúc trận đấu chiều nay, U22 Việt Nam giành chiến thắng khó khăn 2-1 trước U22 Lào và có 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 33. Ở lượt trận tiếp theo, U22 Lào gặp U22 Malaysia ngày 6/12, còn U22 Việt Nam sẽ chạm trán chính đối thủ này vào ngày 11/12 để quyết định tấm vé vào bán kết.