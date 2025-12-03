Không phải thời tiết, đâu là lý do khiến bé hay ốm vặt?

Thời điểm giao mùa, đặc biệt mùa lạnh, con vẫn có thể ho sốt dù mẹ đã chăm sóc kỹ. Rất có thể nguyên nhân đến từ thiếu vitamin A - vi chất có vai trò quan trọng đối với thị lực và sức đề kháng.

Con nheo mắt khi nhìn lên bảng, bước đi rụt rè khi trời nhá nhem hay dễ ốm vặt vào những hôm trái gió trở trời, đó có thể là những dấu hiệu cho thấy trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A. Tình trạng này không nên xem nhẹ vì về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể cũng như tâm lý - tinh thần của trẻ, đồng thời tác động tiêu cực đến quá trình học tập và sinh hoạt trong gia đình cũng như cộng đồng.

Hiểu rõ vai trò của vitamin A và biết cách bổ sung hợp lý vi chất này thông qua chế độ ăn cân đối, kết hợp bổ sung dinh dưỡng phù hợp, cha mẹ có thể chủ động bảo vệ sức khỏe đôi mắt và tăng cường sức đề kháng cho con.

Tầm quan trọng của Vitamin A mà nhiều phụ huynh chưa biết

Vitamin A giữ vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Đây là vi chất quan trọng giúp duy trì chức năng thị lực, hỗ trợ tăng cường, bảo vệ sức khỏe hệ miễn dịch và sức khỏe của làn da, niêm mạc… Hàng năm, Bộ Y tế đều tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A miễn phí trên toàn quốc cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi nhằm phòng ngừa thiếu hụt vi chất. Chương trình được triển khai đều đặn nhiều năm qua, cho thấy việc bổ sung vitamin A cho trẻ là rất quan trọng và được Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe lẫn tinh thần mà đơn cử là ảnh hưởng đến mắt và thị lực. Thiếu vitamin A có thể gây khô mắt, quáng gà, giảm thị lực, tăng nguy cơ loét và tổn thương giác mạc. Quáng gà là một trong những dấu hiệu của thiếu vitamin A khi trẻ giảm khả năng nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu như khi trời mờ tối. Nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến những hệ quả nặng hơn về sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, thiếu vitamin A có thể gây ra mù lòa trên khoảng 250.000 - 500.000 trẻ em mỗi năm.

Kế đến, thiếu vitamin A có thể ảnh hưởng đến sức đề kháng, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm. Đặc biệt trong bối cảnh giao mùa thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển, khi đó, việc bổ sung vitamin A cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ ốm vặt.

“Hiệp đồng tác chiến” với vitamin A là vi chất kẽm. Theo WHO, kẽm ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa vitamin A, bao gồm các quá trình hấp thu, vận chuyển và sử dụng. 2 vi chất này tạo nên “bộ đôi đề kháng” hỗ trợ cho trẻ trong giai đoạn đi học - thời điểm thường dễ lây nhiễm bệnh. Kẽm là vi chất cần thiết cho quá trình tổng hợp protein và phân chia tế bào, giúp trẻ ăn ngon miệng, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển thể chất - chiều cao ở trẻ.

Song, theo báo cáo của UNICEF, khoảng 58% trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi gặp tình trạng thiếu kẽm. Ở vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều dân tộc thiểu số, tỷ lệ này có thể lên đến 66%. Điều đó cho thấy ít nhiều trẻ em Việt Nam vẫn chưa được bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng quan trọng này.

Trẻ thiếu vitamin A - lời giải nằm ngay trong món ăn quen thuộc

Theo báo cáo, tỷ lệ thiếu vitamin A của trẻ em Việt hiện nay trong độ tuổi từ 6 đến 59 tháng là 8,9%. Nguyên nhân dẫn đến thiếu vitamin A ở trẻ em chủ yếu xuất phát từ chế độ ăn uống chưa hợp lý và nhận thức về dinh dưỡng của phụ huynh chưa đầy đủ. Nhiều gia đình chưa đảm bảo cho trẻ bữa ăn cân đối và đa dạng các nhóm thực phẩm, đặc biệt là thiếu các nguồn thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, không phải lúc nào phụ huynh cũng có đủ thời gian và nguồn lực để thực hành dinh dưỡng tối ưu cho con. Ví dụ, trẻ ăn dặm thiếu đa dạng, không bổ sung đủ nhóm rau củ quả cần thiết có thể dẫn tới thiếu hụt vitamin A. Mặt khác, những trẻ không được bú sữa mẹ đầy đủ cũng có nguy cơ thiếu vi chất này. Vì sữa mẹ là nguồn cung cấp vitamin A quan trọng trong những năm tháng đầu đời.

Để khắc phục tình trạng trên, cha mẹ có thể thực hiện những giải pháp tăng cường vitamin A cho trẻ nhỏ.

Với trẻ sơ sinh, ngay sau khi chào đời, trẻ cần được bú sữa mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Sữa mẹ là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào và dễ hấp thu đối với trẻ sơ sinh. Sau 6 tháng, mẹ vẫn nên tiếp tục cho trẻ bú đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, kết hợp chế độ ăn dặm hợp lý. Bên cạnh đó, bố mẹ hãy tham khảo thêm chương trình bổ sung vitamin A hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng ngừa thiếu hụt vitamin A cho con. Việc tuân thủ lịch bổ sung vi chất theo chương trình quốc gia giúp trẻ nhận đủ lượng vitamin A cần thiết trong những năm tháng đầu đời.

Song song đó, cha mẹ cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và đa dạng thực phẩm. Hãy đảm bảo mỗi bữa ăn hàng ngày của trẻ gồm đầy đủ 4 nhóm chất quan trọng (bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất) với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nên ưu tiên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A như trứng, sữa, các loại rau xanh đậm, củ quả màu vàng cam (cà rốt, bí đỏ, đu đủ...) vào khẩu phần. Đồng thời, cha mẹ nên thêm thực phẩm nhóm chất béo vào món ăn của trẻ để hỗ trợ cơ thể hấp thu vitamin A tốt hơn, do đây là vitamin tan trong chất béo. Chế độ dinh dưỡng cân đối và giàu vi chất không chỉ giúp phòng ngừa thiếu vitamin A mà còn giúp trẻ phát triển khỏe mạnh về mọi mặt.

Bên cạnh việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày đầy đủ, cân đối nhóm chất và đa dạng thực phẩm, cha mẹ có thể cân nhắc bổ sung vitamin A cho trẻ thông qua các sản phẩm dinh dưỡng giàu vi chất. Một giải pháp tiện lợi và hiệu quả là sử dụng các sản phẩm sữa dinh dưỡng được tăng cường vitamin A cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Hiện nay, Vinamilk ADM là một trong những dòng sản phẩm tiêu biểu được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn để hỗ trợ trẻ 1-10 tuổi phát triển toàn diện. Sản phẩm sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM được bổ sung 23 dưỡng chất thiết yếu góp phần đáp ứng đủ nhu cầu về dưỡng chất ở trẻ. Đáng chú ý, Vinamilk ADM giàu vitamin A (từ 100 đến 160 IU/hộp tùy theo hương vị) cùng các khoáng chất quan trọng khác như vitamin D3, canxi, kẽm, selen… giúp trẻ mắt sáng, dáng cao, đề kháng tốt. Nhờ công thức tối ưu, Vinamilk ADM giúp bổ sung lượng vitamin A và kẽm thiếu hụt trong khẩu phần ăn, đồng thời hỗ trợ trẻ nâng cao tầm vóc và trí tuệ.

Không những giàu dinh dưỡng, Vinamilk ADM còn thấu hiểu khẩu vị của trẻ nhỏ, giúp việc bổ sung vi chất trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Sản phẩm có nhiều hương vị thơm ngon cho bé lựa chọn như hương dâu, chocolate, vị có đường truyền thống và đặc biệt là vị ít đường phù hợp những phụ huynh định hướng giảm đường trong khẩu phần của trẻ. Theo khuyến nghị của WHO, người lớn và trẻ em nên giảm lượng đường tự do , bao gồm các loại đường đơn, đường đôi được thêm vào thực phẩm, đồ uống trong quá trình sản xuất chế biến, xuống dưới 10% tổng năng lượng khẩu phần. Do đó, Vinamilk ADM vị ít đường là sản phẩm phù hợp để hỗ trợ xây dựng khẩu phần hợp lý với những phụ huynh mong muốn áp dụng chế độ ăn giảm ngọt, giảm đường cho trẻ. Nhờ sự thấu hiểu khẩu vị yêu thích của trẻ nhỏ, kết hợp thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, Vinamilk ADM góp phần xây dựng thói quen dinh dưỡng hàng ngày của bé. Công thức cải tiến đã chinh phục được phần lớn người dùng nhí khi 77% trẻ tham gia khảo sát cho biết rất thích hương vị sữa ADM mới (theo công bố của nhà sản xuất).

Ngoài hương vị thơm ngon, Vinamilk ADM đảm bảo 3 không: Không dùng chất bảo quản; không dùng màu tổng hợp; không dùng nguyên liệu biến đổi gene. Do đó cha mẹ có thể yên tâm cho bé sử dụng.

Trong thời điểm giao mùa, trẻ có xu hướng bị ốm vặt nếu khẩu phần ăn chưa cân đối - hợp lý, đặc biệt là thiếu vitamin A và kẽm - hai vi chất quan trọng hỗ trợ tăng cường sức khỏe mắt và tăng sức đề kháng. Giải pháp không nằm đâu xa, mà bắt đầu ngay từ bữa ăn hàng ngày và những lựa chọn dinh dưỡng phù hợp của cha mẹ. Khi được bổ sung đủ vi chất từ bữa ăn và các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp như Vinamilk ADM, trẻ sẽ có nền tảng vững vàng: mắt sáng, cơ thể khỏe mạnh, sẵn sàng học tập và khám phá mỗi ngày.