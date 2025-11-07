Vinamilk nâng chuẩn dinh dưỡng thông minh bằng cải tiến và sáng tạo

Dù “dinh dưỡng thông minh” vẫn là khái niệm rất mới tại Việt Nam, Vinamilk đã nhanh chóng bắt nhịp với xu hướng này thông qua dòng sản phẩm sữa cao đạm mới.

Để khái niệm “dinh dưỡng thông minh” trở nên gần gũi và hiện diện trong từng bữa ăn của người Việt, các thương hiệu dinh dưỡng cần chủ động đón đầu thành tựu khoa học và mạnh dạn ứng dụng vào từng sản phẩm. Hiểu được điều này, Vinamilk Green Farm Cao Đạm ra đời mang theo “nhiệm vụ” đặc biệt: Đưa “dinh dưỡng thông minh” đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua 3 yếu tố cốt lõi: Công nghệ tiên tiến, nông nghiệp bền vững và bao bì thông minh.

Công nghệ thông minh định hình thế hệ sữa tươi mới

Sau dấu ấn với công nghệ kép hút chân không ra mắt vào cuối 2023 giúp “khóa” giữ độ tươi, đem lại vị ngon khác biệt cho sữa tươi tiệt trùng Vinamilk Green Farm, nhãn hiệu tiếp tục nâng chuẩn chất lượng sữa với công nghệ siêu vi lọc (UF) đến từ châu Âu cho dòng sản phẩm Green Farm Cao Đạm.

Vinamilk Green Farm Cao Đạm sinh ra để “bắt sóng” nhu cầu dinh dưỡng ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.

Với khả năng chiết lọc và phân tách các thành phần quan trọng như protein, canxi, lactose qua các màng lọc siêu nhỏ ở cấp độ phân tử, công nghệ giúp sản phẩm đạt hàm lượng đạm 12,5 g/250 ml, cao đạm hơn 65%, giàu canxi hơn 30% và giảm 60% chất béo so với phiên bản sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Vinamilk Green Farm. Đặc biệt, màng siêu vi lọc có khả năng loại bỏ lactose bằng phương pháp vật lý, giúp Vinamilk Green Farm Cao Đạm dễ dàng “được lòng” cả nhóm người tiêu dùng có hệ tiêu hóa nhạy cảm với đường sữa.

Có thể thấy, công nghệ đột phá chính là “trợ lực” giúp Vinamilk hiện thực hóa tham vọng mở ra thị trường “dinh dưỡng may đo” - tinh chỉnh giá trị dinh dưỡng chính xác đến từng miligam (mg), tạo ra giải pháp dinh dưỡng thông minh cho người Việt thuần từ sữa tươi, không cần bổ sung dưỡng chất từ bên ngoài.

Nông nghiệp thông minh - chăm chút tự nhiên để nuôi dưỡng nguồn sữa chất lượng

Sau công nghệ thông minh, đất - nước - và quy trình chăm sóc đàn bò chính là yếu tố cốt lõi để làm nên chất lượng sữa vượt trội của Green Farm Cao Đạm.

Tại trang trại sinh thái Green Farm, toàn bộ đất trồng được để ngơi nghỉ ít nhất 3 năm trước khi đưa vào chăn nuôi sản xuất, giúp rửa trôi các dư lượng tạp chất không mong muốn trong đất, tái tạo hệ vi sinh tự nhiên và tái cân bằng khoáng chất để mang đến nguồn thức ăn sạch và giàu dinh dưỡng cho đàn bò.

Một phần diện tích trang trại được biến thành hệ thống hồ điều hòa sinh học - nơi vừa cung cấp nguồn nước được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa giúp làm mát không khí cho đàn bò trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Đàn bò được tận hưởng một hệ sinh thái thông minh - nơi chất lượng sữa được chăm chút từ điều nhỏ nhất.

Mỗi cá thể bò tại trang trại sinh thái Green Farm được tinh tuyển kỹ càng từ Mỹ, Australia, New Zealand và theo dõi phả hệ 3 đời nhằm chọn lọc những cá thể khỏe mạnh nhất. Sống trong điều kiện lý tưởng, mỗi cô bò đều được gắn chip điện tử để theo dõi sức khỏe và thiết kế riêng khẩu phần ăn theo thể trạng nhằm đảm bảo nhận được đúng lượng dinh dưỡng cần thiết. Đây chính là tiền đề làm nên nguồn sữa đồng nhất về chất lượng và tối ưu về giá trị dinh dưỡng.

Bao bì thông minh gắn liền trải nghiệm người dùng và bảo vệ môi trường

Sau một thời gian tái định vị hình ảnh, bao bì của Vinamilk ngày càng chiếm trọn cảm tình của người tiêu dùng nhờ loạt thiết kế sáng tạo. Thế nhưng phía sau vẻ bề ngoài ấy là tầm nhìn xanh bền vững mà thương hiệu này kiên trì theo đuổi.

Bước ra từ nông trại bền vững, sản phẩm vẫn mang theo “sức sống xanh” bền bỉ khi hiện diện trên tay người tiêu dùng.

Mỗi hộp sữa Vinamilk Green Farm Cao Đạm không chỉ đem đến dưỡng chất mà còn hướng tới giá trị thẩm mỹ và được sản xuất với chất liệu tái chế bảo vệ môi trường. Điểm nhấn của sản phẩm đến từ hình ảnh thiên nhiên tươi mát - các hình ảnh giúp liên tưởng tới trang trại sinh thái, khiến người tiêu dùng “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Mặt khác, chai sữa với nắp vặn tiện lợi cho người dùng dễ dàng mang theo và bảo quản, phù hợp với người tiêu dùng có lối sống hiện đại, năng động.

Lựa chọn cho phong cách sống hiện đại

Điển hình cho tuyên bố “không phải sữa nào cũng giống nhau”, Vinamilk Green Farm Cao Đạm đại diện cho phong cách sống mới với chất lượng vượt trội, trở thành “trợ lý cá nhân” giúp người dùng cân bằng giữa sức khỏe, sự tiện lợi và ý thức sống bền vững.

Sở hữu 4 ưu điểm nổi bật: Cao đạm, giàu canxi, ít béo và không chứa lactose, sản phẩm dễ dàng ghi điểm với đa dạng nhóm đối tượng, dù là “khó tính” như hội ăn kiêng, nhóm mẹ bầu, người cao tuổi... Đặc biệt, với thế hệ Gen Z năng động, Vinamilk Green Farm Cao Đạm trở thành “cạ cứng” giúp bổ sung dinh dưỡng nhanh - gọn - khỏe, dù là giờ nghỉ ngắn tại văn phòng hay xả hơi sau buổi tập.

Sự đầu tư toàn diện của nhãn hàng từ nguồn nguyên liệu sữa chất lượng cao, công nghệ đột phá từ châu Âu đem đến hàm lượng dưỡng chất được căn chỉnh tỉ mỉ, đến bao bì sản phẩm thông minh tiện lợi, thân thiện với môi trường, Vinamilk Green Farm Cao Đạm hứa hẹn sẽ là ngôi sao sữa mới, đồng hành đắc lực cùng người tiêu dùng hiện đại xây dựng chế độ dinh dưỡng thông minh, bền vững và cân bằng.