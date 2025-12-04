Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một bệnh ở TP.HCM tăng mạnh, Sở Y tế ghi nhận tác nhân nguy hiểm

  • Thứ năm, 4/12/2025 09:06 (GMT+7)
TP.HCM ghi nhận tác nhân EV71 quay lại trong tháng 11, liên quan nhóm ca tay chân miệng nặng. Số ca mắc và ca nặng đều tăng, buộc ngành y tế siết phòng dịch.

Bác sĩ đang thăm khám cho một bệnh nhi bị tay chân miệng. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sở Y tế TP.HCM cho biết tác nhân EV71, virus liên quan nhiều ca tay chân miệng nặng, xuất hiện trở lại trong tháng 11. Ngành y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng dịch khi số ca mắc trên địa bàn đang tăng rõ rệt theo mùa.

Theo hệ thống giám sát, tuần 47 ghi nhận 1.547 ca tay chân miệng, tăng 15% so với trung bình bốn tuần trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 32.637 ca, tăng 64% so với cùng kỳ 2024. Dù chưa ghi nhận ca không qua khỏi, số ca nặng từ độ 2b trở lên đã lên 65 trường hợp. Trung bình từ tuần 42, mỗi tuần có khoảng 3 ca nặng, cao hơn giai đoạn đầu năm.

Các bệnh viện tại TP.HCM cũng đang tiếp nhận lượng lớn bệnh nhi từ các tỉnh, 640 trường hợp, trong đó 8 ca nặng, chiếm 70% tổng số ca nặng đang điều trị tại thành phố.

Trong tháng 11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng, phát hiện 10 ca dương tính với EV71 (56%). Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết hơn 400 mẫu giám sát từ đầu năm mới bắt đầu ghi nhận EV71 từ đầu tháng 11. Diễn biến này trùng thời điểm số ca mắc và ca nặng tăng nhanh.

Chuyên gia nhận định EV71 không phải tác nhân mới, nhưng có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp, tuần hoàn khiến bệnh diễn tiến nặng nhanh. Vì vậy, phụ huynh cần nhận biết sớm triệu chứng cảnh báo để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

Dù số ca tăng, tình hình chưa vượt đỉnh dịch năm 2023. TP.HCM có nhiều năm kinh nghiệm ứng phó và năng lực hồi sức nhi khoa tốt. Vì vậy người dân không cần hoang mang nhưng phải nâng mức cảnh giác, theo dõi sát trẻ trong 7-10 ngày đầu mắc bệnh.

Sở Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra tại cộng đồng và trường học, đặc biệt ở nhà trẻ, mẫu giáo. Các cơ sở phải bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch rửa tay và áp dụng đúng quy trình khi phát hiện ca nghi ngờ. Trẻ mắc tay chân miệng bắt buộc phải nghỉ học để hạn chế lây lan.

Tại HCDC, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã/phường, công tác giám sát ổ dịch phải được duy trì liên tục. Thành phố sẽ tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế và ban hành hướng dẫn xử lý ổ dịch thống nhất.

Các bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ khả năng thu dung, kích hoạt hội chẩn nhanh khi có ca diễn tiến nặng và báo cáo ca bệnh đầy đủ để phục vụ giám sát.

Ngành y tế đề nghị người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh

  • Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần mỗi ngày.
  • Vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà và vật dụng trẻ thường dùng.
  • Theo dõi liên tục trẻ trong 7-10 ngày khi mắc bệnh.
  • Cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan trong lớp.
  • Đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm: giật mình, run chi, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh, lừ đừ.

Nguyễn Thuận

tay chân miệng TP.HCM bệnh tay chân miệng EV71 virus phòng dịch

