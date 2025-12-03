Trẻ nhỏ lâm nguy chỉ sau vài ngày, cha mẹ cần nhận biết dấu hiệu sớm

Bé 2 tháng tuổi ở Phú Thọ được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng và xuất tiết nhiều đờm, cần thở máy khẩn cấp.

Bệnh nhi D. được chẩn đoán suy hô hấp nặng, viêm phổi nặng do virus hợp bào hô hấp (RSV). Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi N.B.D. (2 tháng tuổi, trú tại Phường Vân Phú - Phú Thọ) được chuyển cấp cứu từ một bệnh viện đa tư nhân tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vào đêm 28/11 trong tình trạng khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng, khò khè nhiều, xuất tiết nhiều đờm dãi, đã được đặt ống nội khí quản.

Gia đình cho biết trẻ khởi phát bệnh từ ngày 23/11 với triệu chứng ho nhẹ, chảy mũi trong. Bệnh nhi được đưa đến khám và điều trị tại một cơ sở y tế khác trong tỉnh, song sau 5 ngày, tình trạng không cải thiện, thậm chí diễn tiến suy hô hấp. Trẻ được đặt nội khí quản và chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tại bệnh viện, sau thăm khám lâm sàng và xác định trẻ trong tình trạng khẩn cấp với suy hô hấp nặng, ê-kíp lập tức tiến hành cấp cứu, hút đờm làm thông thoáng đường thở và cho thở máy với thông số cao để điều trị.

Sau cấp cứu ban đầu, trẻ ổn định hô hấp và tuần hoàn. Bệnh nhi được chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng gồm chụp X-quang tim phổi và siêu âm tim, chẩn đoán suy hô hấp nặng, viêm phổi nặng do virus RSV. Trẻ được điều trị theo phác đồ gồm thở máy hỗ trợ, kháng sinh, điều chỉnh rối loạn toan kiềm, kết hợp vỗ rung - hút đờm để cải thiện thông khí.

Sau 3 ngày, tình trạng hô hấp tiến triển tốt, trẻ được rút ống nội khí quản vào ngày 1/12 và chuyển sang thở oxy qua gọng mũi. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, sức khỏe trẻ tiếp tục cải thiện, viêm phổi và suy hô hấp do virus RSV giảm rõ rệt, nhưng vẫn được theo dõi sát sao.

Sau 3 ngày điều trị, trẻ được rút ống nội khí quản. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Nguyễn Công Minh, khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho biết virus RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh hô hấp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với tình trạng bệnh diễn tiến nhanh, dễ dẫn đến tình trạng suy hô hấp nếu không phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

RSV thường lây lan mạnh vào thời điểm giao mùa đông - xuân và xuân - hè, đặc biệt gây nguy hiểm cho trẻ dưới 2 tháng tuổi, bệnh nhân đẻ non, suy dinh dưỡng và các bệnh nhân có bệnh lý bẩm sinh kèm theo.

Theo bác sĩ Nguyễn Công Minh, viêm phổi do RSV nguy hiểm ở chỗ bệnh có thể lây lan qua đường hô hấp, qua tiếp xúc với giọt bắn sau khi hắt hơi, ho và virus tồn tại nhiều giờ trên các bề mặt đồ dùng như bàn, ghế, quần áo, đồ chơi, bàn tay người chăm sóc…

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường như ho, sổ mũi, khò khè, có thể sốt nhẹ, tình trạng này kéo dài 1-2 ngày, khiến bố mẹ và người chăm sóc trẻ dễ nhầm lẫn. Một số trường hợp, từ ngày thứ 3 trở đi, bệnh diễn biến rầm rộ, với các triệu chứng tắc nghẹt mũi, ho tăng lên nhiều, khò khè nhiều, kích thích, sốt cao… nặng hơn có thể suy hô hấp, tình trạng này kéo dài 3-4 ngày.

Thông thường ngày thứ 7 trở đi, bệnh sẽ lui dần và sẽ khỏi hoàn toàn sau 2 tuần nhiễm virus RSV. Tuy nhiên, một số trường hợp khò khè kéo dài vài tuần sau đó.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu hô hấp ở trẻ nhỏ và đưa trẻ đi khám sớm khi thấy trẻ có sốt, ho, chảy mũi, quấy khóc nhiều và nhập viện ngay khi thấy trẻ có các dấu hiệu nguy kịch như bú kém, mệt mỏi, thở gắng sức, tím tái ….

Để hạn chế lây nhiễm virus RSV, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ, tạo thói quen rửa tay trước khi chăm sóc trẻ và sau khi hắt hơi, ho; Thường xuyên vệ sinh đồ chơi của trẻ, hạn chế đưa trẻ đến nơi quá đông người, tránh để trẻ tiếp xúc với người có nghi ngờ nhiễm bệnh, và đặc biệt cần tránh môi trường có khói thuốc lá; Thực hiện tiêm chủng đầy đủ, tăng cường dinh dưỡng để nâng cao thể trạng cho trẻ.