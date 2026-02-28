Ca bệnh cực hiếm, bác sĩ TP.HCM lần đầu tiếp nhận và chữa thành công

Bé gái nguy kịch do u tuyến ức gây tràn dịch dưỡng trấp, bệnh cực hiếm khi thế giới chỉ ghi nhận vài ca, đã được các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật thành công và cứu sống.

Bệnh nhi mắc bệnh hiếm được bác sĩ cứu sống. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết vừa điều trị thành công trường hợp bệnh nhi M. mắc bệnh lý hiếm gặp trong y văn thế giới.

Theo hồ sơ bệnh án, bé sinh đủ tháng, khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi mới 6 ngày tuổi, trẻ xuất hiện thở mệt, tím tái và được đưa vào bệnh viện tuyến dưới cấp cứu, phải đặt nội khí quản do suy hô hấp nặng. Trong vòng hai tuần, bệnh nhi hai lần nhập viện với chẩn đoán viêm phổi kèm tràn dịch màng phổi.

Dù được điều trị, tình trạng khó thở của bé không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Gia đình sau đó chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, các bác sĩ tiến hành X-quang ngực, siêu âm lồng ngực và chụp CT scan phổi, phát hiện tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều nhưng các chỉ số nhiễm trùng đều âm tính.

Bác sĩ Phong cho hay nghi ngờ không phải viêm phổi thông thường, ê-kíp chọc dò dịch màng phổi và xác định bé bị tràn dịch dưỡng trấp, tình trạng rò rỉ bạch huyết bất thường vào khoang màng phổi, rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

"Bệnh nhi được nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch, áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt và sử dụng Octreotide, thuốc chuyên biệt trong điều trị tràn dịch dưỡng trấp. Tuy nhiên sau 14 ngày điều trị nội khoa tích cực, lượng dịch vẫn không giảm", bác sĩ Phong nói.

Trước diễn tiến bất thường, bệnh nhi được chỉ định chụp MRI ngực để khảo sát hệ bạch huyết. Kết quả hội chẩn liên chuyên khoa với Hồi sức tích cực Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực, Dinh dưỡng và Chẩn đoán hình ảnh phát hiện khối u tuyến ức chèn ép ống bạch huyết, là nguyên nhân khiến dịch màng phổi tái diễn và không đáp ứng điều trị nội khoa.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca mổ được đánh giá phức tạp do bệnh nhi còn quá nhỏ, song đã diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, lượng dịch màng phổi giảm rõ rệt, trẻ tự thở tốt, hồi phục dần và được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Theo bác sĩ Phong, tràn dịch dưỡng trấp do u tuyến ức ở trẻ sơ sinh là trường hợp cực hiếm, y văn thế giới chỉ ghi nhận vài ca. Dù có thể điều trị khỏi hoàn toàn, việc chẩn đoán và xử trí đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa sâu. Trường hợp này cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ TP.HCM trong tiếp cận và điều trị những bệnh lý phức tạp, hiếm gặp.