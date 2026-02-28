Loại quả nhiều người ghét vì đắng lại là 'vua dưỡng gan'

Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) không chỉ là một nguyên liệu chế biến món ăn mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

Dù có vị đắng đặc trưng khiến nhiều người e ngại, những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe thì khó có loại quả nào sánh bằng

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mướp đắng được ví như một loại "insulin thực vật" nhờ sở hữu bộ ba hợp chất quý giá: Charantin, Vicine và Polypeptide-p. Các chất này phối hợp nhịp nhàng để thúc đẩy quá trình vận chuyển glucose từ máu vào các tế bào, giúp hạ đường huyết một cách tự nhiên và bền vững. Bên cạnh đó, khổ qua còn giúp ngăn chặn sự hấp thụ đường dư thừa tại ruột, từ đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường tuýp 2 như suy thận hay tổn thương võng mạc.

Hỗ trợ giảm cân và đánh tan mỡ nội tạng

Đối với những người đang trong hành trình tìm lại vóc dáng, mướp đắng là một trợ thủ đắc lực nhờ hàm lượng calo cực thấp nhưng lại rất giàu chất xơ hòa tan. Chất xơ này khi vào dạ dày sẽ tạo cảm giác no ảo, giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đặc biệt, các enzyme trong khổ qua có khả năng kích thích quá trình oxy hóa chất béo, giúp phân hủy các mô mỡ lâu năm, đặc biệt là mỡ nội tạng vùng bụng. Việc uống một ly nước ép mướp đắng mỗi sáng không chỉ giúp thanh lọc mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn.

Nhờ khả năng làm mát từ bên trong, khổ qua giúp cải thiện rõ rệt các tình trạng viêm da, mụn nội tiết, rôm sảy. Ảnh: Sharonpalmer.

Thanh nhiệt, giải độc và phục hồi chức năng gan

Trong Đông y, mướp đắng nổi tiếng với tính hàn, giúp đi sâu vào kinh tâm, can, phế để thanh lọc hỏa độc. Về mặt khoa học, khổ qua thúc đẩy hoạt động của các enzyme gan, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ do rượu bia hoặc thực phẩm bẩn một cách nhanh chóng. Nhờ khả năng làm mát từ bên trong, loại quả này giúp cải thiện rõ rệt các tình trạng viêm da, mụn nội tiết, rôm sảy ở trẻ em và ngăn ngừa các bệnh lý về gan như men gan cao hay gan nhiễm mỡ.

Tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống ung thư

Mướp đắng chứa một lượng vitamin C khổng lồ (cao gấp nhiều lần so với các loại trái cây họ cam quýt), đóng vai trò như một tấm lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Các protein đặc biệt và chất chống oxy hóa trong khổ qua còn có khả năng kích hoạt các tế bào tiêu diệt tự nhiên (Natural Killer Cells), giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào lạ hoặc virus xâm nhập. Nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng còn cho thấy chiết xuất khổ qua có thể ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư như ung thư vú và ung thư tuyến tụy.

Giảm Cholesterol xấu và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Sử dụng khổ qua thường xuyên là phương pháp tự nhiên để duy trì một trái tim khỏe mạnh. Các hoạt chất trong khổ qua giúp giảm đáng kể nồng độ Cholesterol LDL (cholesterol xấu) và Triglyceride trong máu – những "thủ phạm" chính gây ra tình trạng mảng bám thành mạch. Bằng cách giữ cho lòng mạch luôn thông thoáng và đàn hồi, mướp đắng giúp ổn định huyết áp, ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não và các bệnh lý mạch vành ở người cao tuổi.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Ít ai biết rằng khổ qua rất giàu Vitamin A và Beta-carotene, những dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe đôi mắt. Các hợp chất này giúp tăng cường độ nhạy sáng của võng mạc, giúp bạn nhìn rõ hơn trong điều kiện ánh sáng yếu và giảm mỏi mắt khi làm việc với máy tính. Việc bổ sung mướp đắng vào thực đơn hàng ngày còn giúp làm chậm quá trình lão hóa mắt, ngăn ngừa tình trạng đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng – hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa ở người già.