Cận cảnh khối nhà trăm tỷ mới của bệnh viện lâu đời ở TP.HCM

Toàn cảnh khu trung tâm bệnh viện nổi bật giữa phường Bàn Cờ. Năm 2025, nơi đây thực hiện hơn 32.000 ca phẫu thuật, trong đó trên 5.000 ca siêu phẫu và hơn 900 ca phẫu thuật robot. Quy mô hơn 1.200 giường thực kê cùng đội ngũ chuyên môn hùng hậu tạo nền tảng cho hoạt động điều trị tuyến cuối. Từ nền tảng hơn 70 năm phát triển, bệnh viện từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu khu vực phía Nam.