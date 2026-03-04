Cận cảnh khối nhà trăm tỷ mới của bệnh viện lâu đời ở TP.HCM

|
Sau hơn 7 thập kỷ hình thành, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) vừa đánh dấu bước ngoặt mới bằng tòa nhà trung tâm hiện đại. Công trình có quy mô 8 tầng nổi, 2 tầng hầm với tổng diện tích sàn 20.000 m², mang đến không gian khám chữa bệnh khang trang ngay lõi đô thị.
|
Tòa nhà trung tâm mới của Bệnh viện Bình Dân hiện lên với vẻ ngoài khang trang, hiện đại, xóa đi cảm giác cũ kỹ thường thấy ở các cơ sở y tế lâu đời.
|
Tọa lạc tại số 371 Điện Biên Phủ (phường Bàn Cờ), tòa nhà Trung tâm mới là "cánh tay nối dài" giúp bệnh viện đáp ứng nhu cầu điều trị ngoại khoa ngày càng cao. Đây là nơi tiếp nhận và xử lý lưu lượng lớn bệnh nhân từ TP.HCM cùng các tỉnh thành phía Nam đổ về mỗi ngày.
|
Công trình được đầu tư vốn 340 tỷ đồng là bước tiến lớn của Bệnh viện Bình Dân trong hành trình vươn tầm quốc tế. Khu phòng mổ Hybrid và Hồi sức cấp cứu (ICU) được đầu tư đồng bộ, công nghệ cao. Người bệnh dễ dàng đăng ký, tra cứu thông tin qua hệ thống máy móc tự động. Trải nghiệm khám chữa bệnh ngày càng thuận tiện.
Không gian bên trong tòa nhà được thiết kế tối giản. 41 phòng khám ngoại trú giúp giảm thời gian chờ đợi đáng kể. Hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ đăng ký nhanh chóng.
|
Điều dưỡng làm việc tại khu tiếp nhận trong tòa nhà. Hồ sơ, dữ liệu được xử lý đồng bộ trên hệ thống máy tính, bảo đảm chính xác và nhanh chóng. Không gian làm việc gọn gàng, trang thiết bị đầy đủ hỗ trợ chuyên môn.
|
Kiosk thanh toán không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Bình Dân giúp người bệnh chủ động thao tác chỉ với vài bước chạm. Màn hình hiển thị rõ ràng các lựa chọn lấy số thứ tự, thu phí và bảo hiểm. Quy trình được tự động hóa, hạn chế xếp hàng tại quầy. Giải pháp công nghệ góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi.
|
Hành lang khu phẫu thuật trong ngày mở ra gọn gàng và trật tự, nơi mọi quy trình được tính toán kỹ lưỡng. Đặc biệt, khu phòng mổ Hybrid tiên tiến được trang bị những công nghệ hiện đại nhất để phục vụ các ca phẫu thuật phức tạp.
|
Không chỉ giải quyết bài toán quá tải, tòa nhà mới còn khẳng định mục tiêu của bệnh viện là xây dựng một cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, đưa môi trường chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân TP.HCM và cả nước.
|
Phòng bệnh đơn được bố trí ngăn nắp với khung cửa sổ mở rộng hướng thẳng ra thành phố. Từ giường bệnh có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng và nhịp sống bên ngoài ô cửa kính. Tầm nhìn này mang lại cảm giác thoáng đãng, giúp người bệnh bớt cảm giác khép kín trong thời gian điều trị.
|
Người bệnh đứng bên khung cửa sổ cuối hành lang, lặng nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hơn 700.000 lượt khám ngoại trú và trên 77.000 ca điều trị nội trú, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Với hơn 1.400 nhân sự, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành, bệnh viện duy trì năng lực điều trị chuyên sâu vững chắc. Thế mạnh ngoại khoa, đặc biệt ở các lĩnh vực lồng ngực - mạch máu, tiết niệu và phẫu thuật robot, giúp bệnh viện xử lý nhiều ca bệnh phức tạp.
|
Toàn cảnh khu trung tâm bệnh viện nổi bật giữa phường Bàn Cờ. Năm 2025, nơi đây thực hiện hơn 32.000 ca phẫu thuật, trong đó trên 5.000 ca siêu phẫu và hơn 900 ca phẫu thuật robot. Quy mô hơn 1.200 giường thực kê cùng đội ngũ chuyên môn hùng hậu tạo nền tảng cho hoạt động điều trị tuyến cuối. Từ nền tảng hơn 70 năm phát triển, bệnh viện từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu khu vực phía Nam.
