Cảnh khác lạ của bệnh viện trăm tuổi giữa lòng TP.HCM

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 tại 125 Lê Lợi, phường Bến Thành (TP.HCM) dần trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân. Dù số nhân viên điều động còn 133 người, giảm 44% so với trước, nhịp làm việc vẫn khẩn trương. Không khí tại khu khám và cấp cứu luôn sáng đèn. Những con số tăng trưởng cho thấy guồng máy đã vận hành ổn định.
Tại quầy tiếp nhận, nhân viên chủ động hướng dẫn đăng ký, thanh toán và bảo hiểm. Những bảng chỉ dẫn song ngữ giúp người nước ngoài thuận tiện hơn. Nhiều bệnh nhân chia sẻ họ cảm thấy an tâm khi được hỗ trợ chi tiết. Sự chuyên nghiệp thể hiện từ những điều nhỏ nhất.
Không chỉ người dân trong nước, ngày càng nhiều người nước ngoài tìm đến khám chữa bệnh. Tháng đầu sau sáp nhập, bệnh viện tiếp nhận 217 lượt người bệnh quốc tế, tăng gần 89%. Những gương mặt đến từ nhiều quốc gia khác nhau xuất hiện trong khu chờ khám. Sự tin tưởng ấy là tín hiệu tích cực cho một cơ sở mới vận hành.
Không gian tại cơ sở mới rộng rãi, thoáng đãng. Luồng khám và cấp cứu được tổ chức hợp lý, tránh chồng chéo. Người bệnh dễ dàng di chuyển giữa các khu chức năng. Quy trình được thiết kế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm.
Bệnh viện sở hữu lợi thế lớn khi tọa lạc cạnh chợ Bến Thành và các điểm tham quan biểu tượng của thành phố. Chính nhờ vị trí đắc địa này, cơ sở thường xuyên đón tiếp một lượng lớn bệnh nhân là du khách thập phương và người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam. Điểm cộng lớn nhất giúp cơ sở này ghi điểm tuyệt đối trong mắt khách quốc tế chính là đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao và khả năng giao tiếp ngoại ngữ trôi chảy. Trong số các bệnh nhân quốc tế có hàng trăm lượt cấp cứu, điều trị nội trú. Mỗi ca mổ khép lại là thêm một lời cảm ơn. Những phản hồi 5 sao trên các nền tảng trực tuyến trở thành minh chứng rõ nét.
Chỉ trong tháng đầu, cơ sở 2 ghi nhận 1.014 ca cấp cứu, tăng 37% so với tháng 12. Lượng khám bệnh cũng đạt 14.304 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Hành lang bệnh viện nhộn nhịp nhưng trật tự. Mỗi ca bệnh được tiếp nhận nhanh chóng, hạn chế thời gian chờ đợi.
Cơ sở 2 không chỉ dừng ở khám chữa bệnh thông thường. Trong tháng đầu tiên, các bác sĩ đã thực hiện an toàn nhiều ca bệnh phức tạp như ERCP kết hợp cắt túi mật nội soi trong cùng một thì. Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tiêu hóa, phẫu thuật đa chấn thương, tán sỏi thận qua da ít xâm lấn, thay khớp háng toàn phần cho người cao tuổi và các kỹ thuật giảm đau đa mô thức hiện đại.
Nhiều bệnh nhân phản hồi chỉ mất khoảng 10 phút để được bác sĩ thăm khám.
Điều người bệnh nhắc đến nhiều nhất là thái độ thân thiện, chuyên nghiệp của đội ngũ y tế. Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt giúp bác sĩ, điều dưỡng kết nối dễ dàng với bệnh nhân quốc tế. Sự tận tâm thể hiện từ khâu tiếp nhận đến khi trao hồ sơ sau xuất viện.
Trên hành lang sáng đèn, một bệnh nhân ngồi lặng trên xe lăn chờ đến lượt khám. Không gian rộng rãi, sạch sẽ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Giữa nhịp vận hành khẩn trương, hình ảnh ấy gợi lên cảm giác an tâm và được chăm sóc kịp thời.
Bên cạnh việc ưu tiên phát triển các chuyên khoa kỹ thuật cao phù hợp với đặc thù khu vực, bệnh viện còn đóng vai trò chiến lược trong việc phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 để ứng phó thảm họa.
Sau hơn một tháng, mô hình “1 bộ máy - 2 cơ sở - một chuẩn chất lượng” bước đầu phát huy hiệu quả. Cơ chế điều động nhân lực và chuyển giao kỹ thuật vận hành thông suốt. Cơ sở chính được giảm tải đáng kể. Chuẩn chuyên môn vẫn được giữ vững.
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ghi dấu ấn trong lịch sử y tế của TP.HCM, là một trong những bệnh viện có tuổi đời lâu đời nhất. Khởi đầu là một phòng khám vào năm 1914. Sự kiện sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 30/12/2025 là chiến lược tối ưu hóa nguồn lực y tế của TP.HCM. Việc hợp nhất này tạo ra sự cộng hưởng giữa kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và vị trí địa lý "vàng" ngay trung tâm TP.HCM. Trong lộ trình tinh gọn bộ máy, cơ sở 2 được kỳ vọng trở thành "lá chắn" y tế vững chắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và du khách quốc tế giữa lòng đô thị sầm uất.
