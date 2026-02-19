Cảnh khác lạ của bệnh viện trăm tuổi giữa lòng TP.HCM

Bệnh viện sở hữu lợi thế lớn khi tọa lạc cạnh chợ Bến Thành và các điểm tham quan biểu tượng của thành phố. Chính nhờ vị trí đắc địa này, cơ sở thường xuyên đón tiếp một lượng lớn bệnh nhân là du khách thập phương và người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam. Điểm cộng lớn nhất giúp cơ sở này ghi điểm tuyệt đối trong mắt khách quốc tế chính là đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao và khả năng giao tiếp ngoại ngữ trôi chảy. Trong số các bệnh nhân quốc tế có hàng trăm lượt cấp cứu, điều trị nội trú. Mỗi ca mổ khép lại là thêm một lời cảm ơn. Những phản hồi 5 sao trên các nền tảng trực tuyến trở thành minh chứng rõ nét.