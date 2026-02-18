Xem bác sĩ Chợ Rẫy lập bản đồ 3D, hồi sinh nhịp tim trong vài giây

Nhưng để “chạm” được vào đúng điểm gây rối loạn không đơn giản. ThS.BS Trần Lê Uyên Phương, Phó khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thách thức lớn nhất của ca can thiệp là định vị chính xác ổ phát nhịp bất thường và chỉ tác động đúng vào vùng đó, tránh ảnh hưởng đến các cấu trúc tim lân cận. Với bệnh nhân này, ổ rối loạn nằm ở thành sau bên của buồng tống thất phải, vị trí sâu và khó tiếp cận, đòi hỏi thao tác chính xác đến từng milimet. Ê-kíp sử dụng hệ thống lập bản đồ 3D trong buồng tim cho trường hợp này.