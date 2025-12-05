Cô gái liên tục biến chứng sau tai nạn, bác sĩ bất ngờ khi mở ổ bụng

Khối u lớn bất thường trong bụng dưới cô gái trẻ chỉ được phát hiện khi bác sĩ mở ổ bụng, sau nhiều tuần điều trị nhiễm trùng và sốt Dengue.

Đ.T.V. ( 20 tuổi, ở Hưng Yên) từng bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông vào tháng 8/2025 và phải phẫu thuật lấy khối máu tụ, ghép xương sọ tại bệnh viện tuyến tỉnh. Sau mổ, sức khỏe cô ổn định, vết mổ liền tốt.

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, bệnh nhân V. dịch vàng chảy từ vết mổ cũ vùng thái dương trái. Dù không sốt, không đau đầu hay buồn nôn, gia đình vẫn đưa cô đi kiểm tra và phát hiện một lỗ rò 5 mm kèm tình trạng tiêu xương vùng trán thái dương.

Đồng mắc nhiều bệnh phức tạp

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết mổ sau chấn thương sọ não. Sau 7 ngày điều trị nhưng không cải thiện, gia đình xin chuyển tuyến để phẫu thuật lại. Bệnh nhân tiếp tục được ghép xương, nhưng các ổ tiêu xương lớn, không tương thích với mảnh ghép.

Đáng chú ý, khi đánh giá tổng trạng, bác sĩ phát hiện thêm một khối u lớn vùng tiểu khung. Nhận thấy nguy cơ nhiễm trùng tiến triển, các bác sĩ tuyến dưới đã quyết định chuyển V. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Nhập viện tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân bắt đầu sốt cao trên 38,5 độ C. Xét nghiệm cho thấy nữ bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết Dengue, đồng thời vẫn còn nhiễm trùng vết mổ sọ não và khối u tiểu khung chưa được xử lý.

Sau 20 ngày ưu tiên điều trị nhiễm trùng và sốt Dengue, khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học, để hội chẩn phẫu thuật loại bỏ khối u kích thước lớn, nghi ngờ ác tính.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân 20 tuổi. Ảnh: BVCC.

Khám lâm sàng ghi nhận một khối bất thường lớn vùng hạ vị. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u vùng hạ vị kích thước 110x163x244 mm, bờ không đều, bên trong có nốt vôi hóa và dịch tự do ổ bụng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Ngay khi vừa mở ổ bụng, bác sĩ Trần Duy Hiến không khỏi bất ngờ trước khối u buồng trứng khổng lồ chiếm gần như toàn bộ vùng bụng dưới. Khối u căng tròn, phì đại bất thường ở hai bên vòi trứng, chèn ép tử cung. Do tổn thương lan rộng và tránh nguy cơ bỏ sót tế bào di căn, ê-kíp buộc phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng, vòi trứng, tử cung và mạc nối lớn. Ca mổ kéo dài 3 giờ. Khối u được lấy trọn vẹn với trọng lượng ~ 2,9 kg và kích thước là 30x24 cm.

Theo bác sĩ Trần Duy Hiến, khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ bởi các triệu chứng giai đoạn đầu thường rất mơ hồ và dễ bị bỏ qua. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển muộn.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng

Theo bác sĩ Trần Duy Hiến, các triệu chứng thường không đặc hiệu và có thể bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa hoặc phụ khoa khác. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm:

Đau hoặc khó chịu ở vùng bụng/chậu: Cảm giác nặng, tức hoặc đau mơ hồ vùng bụng dưới, thắt lưng hoặc đùi.

Rối loạn tiêu hóa: Chán ăn, ăn nhanh no, đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn.

Thay đổi thói quan đi vệ sinh: Đi tiểu thường xuyên hoặc tiểu khó, táo bón.

Thay đổi về thể chất : Sụt cân không rõ nguyên nhân, tăng chu vi vòng bụng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, tăng chu vi vòng bụng. Các triệu chứng khác: Chảy máu âm đạo bất thường, đau khi quan hệ tình dục, mệt mỏi kéo dài.

Khối u được lấy trọn vẹn với trọng lượng 2,9 kg và kích thước là 30 x 24 cm. Ảnh: BVCC.

"Chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới, đầy bụng, rối loạn kinh nguyệt hay sờ thấy khối bất thường cũng rất quan trọng, giúp bác sĩ chẩn đoán đúng và điều trị sớm, tránh những ca bệnh đáng tiếc như trên", bác sĩ Hiến nhấn mạnh.

Nguyên nhân chính xác của ung thư buồng trứng chưa được xác định rõ ràng, nhưng các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm:

Tuổi tác: Nguy cơ cao nhất ở phụ nữ trên 50 tuổi, đặc biệt sau mãn kinh.

Tiền sử gia đình: Có người thân (mẹ, chị em gái) mắc ung thư buồng trứng, vú, hoặc đại trực tràng, đặc biệt liên quan đến gen BRCA1 và BRCA2.

Yếu tố nội tiết: Không mang thai hoặc có thai muộn.

Lối sống: Béo phì, hút thuốc lá.

Vì vậy, bác sĩ Hiến khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, không nên chủ quan với sự bất thường kể cả những dấu hiệu mơ hồ vùng tiểu khung. Nhiều khối u ban đầu rất âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ ràng, đến khi phát hiện đã có kích thước lớn, gây chèn ép cơ quan và buộc phải can thiệp phẫu thuật rộng, ảnh hưởng trực tiếp khả năng sinh sản và sức khỏe lâu dài.

Việc tầm soát định kỳ bằng siêu âm, khám phụ khoa và kiểm tra sức khỏe tổng quát cần được duy trì hàng năm để phát hiện sớm bất thường, xử trí kịp thời và giảm thiểu tối đa biến chứng nguy hiểm.