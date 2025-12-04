'Cậu nhỏ' bị gãy sau quan hệ, người đàn ông nhập viện cấp cứu

Người đàn ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau, gãy dương vật. Các bác sĩ xác định người bệnh bị tổn thương thể hang và nhanh chóng phẫu thuật.

Gãy dương vật là cấp cứu ngoại khoa phổ biến. Ảnh: Shutterstock.

Các bác sĩ Trung tâm Tiết niệu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp gãy dương vật sau quan hệ tình dục.

Bệnh nhân là anh H.M.T. (45 tuổi, ngụ tại Ngã Bảy, Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng đau nhiều và sưng tím dương vật. Trước đó một ngày, sau khi quan hệ vợ chồng, anh T. cảm thấy đau, nghĩ do chấn thương nhẹ nên tự mua thuốc uống nhưng triệu chứng không giảm, kèm sưng nề tăng dần.

Kết quả khám lâm sàng và siêu âm ghi nhận người bệnh tổn thương thể hang trái, kèm khối máu tụ lớn. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã lấy khối máu tụ và khâu phục hồi bao trắng thể hang. Sau mổ ba ngày, bệnh nhân đi lại, tiểu tiện bình thường, vết mổ khô, không đau và đã được cho xuất viện.

ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trung tâm Tiết niệu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết chấn thương cơ quan sinh dục gặp ở nam giới nhiều hơn, đặc biệt trong độ tuổi 15-50. Nguyên nhân khiến dương vật bị gãy thường gặp gồm quan hệ tình dục, bẻ cong dương vật cưỡng bức (taqaandan) và thủ dâm. Trong đó, gãy dương vật do quan hệ là phổ biến nhất.

Các triệu chứng của chấn thương gãy dương vật bao gồm:

Chảy máu từ dương vật

Khối máu tụ bầm tím và sẫm màu ở dương vật

Gặp khó khăn khi đi tiểu

Có âm thanh gãy hoặc tiếng lộp bộp

Mất cương cứng đột ngột

Cơn đau thay đổi từ mức độ nhẹ đến mức độ nghiêm trọng.

Thông thường, bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh bằng cách hỏi về hoàn cảnh xảy ra chấn thương và thăm khám trực tiếp. Trường hợp cần thiết, người bệnh có thể được chỉ định chụp X-quang hoặc siêu âm dương vật và bìu nhằm xác định vị trí và mức độ tổn thương. Nếu siêu âm không cho thấy rõ vết rách, bác sĩ có thể cân nhắc chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá chính xác hơn.

Khi nghi ngờ bị gãy dương vật, nam giới cần đến bệnh viện ngay lập tức. Đây được xem là tình trạng cấp cứu tiết niệu, bởi nếu chậm trễ, tổn thương có thể để lại hậu quả lâu dài đối với chức năng sinh dục và hệ tiết niệu. Phần lớn trường hợp cần được xử trí tại khoa cấp cứu. Thời gian can thiệp càng sớm, khả năng phục hồi hoàn toàn càng cao.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới nên quan hệ nhẹ nhàng, đúng tư thế và đến bệnh viện ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường để được thăm khám và điều trị kịp thời.