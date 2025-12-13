Những tín hiệu âm thầm của bệnh thận giai đoạn đầu

Nhiều người nghĩ rằng các dấu hiệu như mệt mỏi, ngứa da, đi tiểu đêm thường xuyên, sưng mắt cá chân là do mất nước. Tuy nhiên, chúng có thể là triệu chứng bệnh thận nguy hiểm.

Tình trạng da bị viêm, ngứa không rõ nguyên nhân là một trong những triệu chứng điển hình cảnh báo thận có vấn đề. Ảnh: Shutterstock.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể con người, đồng thời thực hiện các chức năng khác như loại bỏ axit, duy trì sự cân bằng nước, muối và khoáng chất, và sản xuất hormone.

Thông thường, các triệu chứng bệnh thận khởi phát mà không có dấu hiệu rõ ràng nào, và những dấu hiệu đầu tiên thường rất giống với tình trạng mất nước. Mọi người có thể không nhận thấy các triệu chứng quan trọng vì cả hai tình trạng đều làm rối loạn cân bằng dịch và họ nghĩ rằng mình chỉ cần uống nhiều nước hơn.

Chia sẻ với India Times, bác sĩ Varun Mittal, Trưởng khoa Ghép thận & Phó trưởng khoa Ung bướu Tiết niệu & Phẫu thuật Robot tại Bệnh viện Artemis (Ấn Độ), cảnh báo những dấu hiệu bất thường cảnh báo thận đang có vấn đề nhưng nhiều người thường phớt lờ.

- Mệt mỏi liên tục

Nếu bạn uống nhiều nước mà vẫn cảm thấy mệt mỏi, điều đó có thể có nghĩa là thận không lọc được độc tố đúng cách. Khi chất thải tích tụ trong máu, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nó cũng gây thiếu máu, khiến số lượng hồng cầu giảm. Cả hai tình trạng này đều có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt và kiệt sức.

- Khô miệng dai dẳng và vị kim loại

Nếu bạn vẫn thấy khô miệng ngay cả khi đã uống đủ nước, có thể là do thận không hoạt động bình thường và độc tố đang tích tụ. Điều này khiến hơi thở có mùi hôi và vị như kim loại.

- Nước tiểu sẫm màu hoặc có bọt

Nước tiểu sẫm màu thường có nghĩa là bạn không uống đủ nước nhưng nước tiểu có nhiều bọt hoặc sủi bọt có thể cảnh báo cơ thể có quá nhiều protein, đây là dấu hiệu của tổn thương thận.

- Đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm

Mọi người thường nghĩ rằng đây là dấu hiệu mất nước và uống nhiều nước hơn. Tuy nhiên, nếu đi tiểu thường xuyên hơn, điều đó có nghĩa là thận gặp khó khăn trong việc cô đặc nước tiểu hoặc họ đang bị bệnh và nhiễm trùng.

- Sưng ở bàn chân, mắt cá chân hoặc mắt

Mất nước thường khiến mọi thứ trở nên khô, nhưng vấn đề về thận lại khiến mọi thứ sưng lên vì cơ thể không thể loại bỏ lượng nước và natri dư thừa. Một triệu chứng bệnh thận sớm phổ biến là sưng quanh mắt do thận thải ra một lượng lớn protein qua nước tiểu. Ngoài ra, chức năng thận bị tổn thương dẫn đến tình trạng giữ natri, gây sưng ở bàn chân và mắt cá chân.

Sưng chân cũng là triệu chứng bệnh thận cần được chú ý nếu xảy ra thường xuyên. Ảnh: Bmjtherapy.

- Khó tập trung

Một số người thường cho rằng mất nước gây ra tình trạng đầu óc mụ mẫm và khó tập trung. Khi thận không hoạt động bình thường và không đào thải chất thải hiệu quả, chất thải sẽ tích tụ trong máu và ảnh hưởng đến hoạt động của não, khiến việc tập trung và suy nghĩ rõ ràng trở nên khó khăn hơn.

- Buồn nôn hoặc nôn

Có thể bạn cảm thấy buồn nôn do mất nước khi thời tiết nóng bức, nhưng khi thận không lọc được chất thải, độc tố sẽ tích tụ và khiến bạn cảm thấy buồn nôn.

- Chuột rút cơ và đau nhức cơ thể

Chuột rút có thể xảy ra khi bạn bị mất nước hoặc thận hoạt động không bình thường. Chuột rút liên quan đến thận xảy ra khi thận không cân bằng các chất điện giải như canxi và kali.

- Ngứa dai dẳng

Uống nước thường giúp giảm ngứa do mất nước, nhưng không có tác dụng giảm ngứa do vấn đề về thận, nguyên nhân là sự tích tụ độc tố hoặc mất cân bằng khoáng chất.

- Đau lưng dưới hoặc đau hông

Nhiều người nhầm lẫn triệu chứng này với các cơn đau do mất nước, nhưng cơn đau dai dẳng gần lưng dưới, vị trí của thận, có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, sỏi thận và sưng thận.

Nếu có bất kỳ triệu chứng nào kể trên ngay cả sau khi đã uống đủ nước, bạn nên đi kiểm tra thận. Điều quan trọng là phải nhận biết sớm những dấu hiệu này, chẩn đoán sớm có thể giúp ích cho sức khỏe về lâu dài.