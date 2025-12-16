Chó cắn trẻ 1 tuổi biến mất, gia đình lo bé nhiễm bệnh dại

Cháu bé tại Đà Nẵng bị chó nghi dại cắn, phải tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương điều tra, xử lý.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỷ lệ không qua khỏi gần như 100%. Ảnh: Shutterstock.

Trong lúc sang chơi nhà người quen, bé L.V.G.K. (1 tuổi, thôn 3, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) đưa tay chạm vào miệng con chó nuôi và bị cắn vào ngón trỏ bàn tay trái, gây trầy xước da và rỉ máu.

Gia đình đã sơ cứu vết thương bằng nước sạch và xà phòng. Song do lo ngại nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại, chiều 2 ngày hôm sau, gia đình đưa bé đến Trung tâm Tiêm chủng dịch vụ vaccine Tiên Phước để tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước, Trạm Y tế Thạnh Bình 3, chính quyền địa phương và lực lượng thú y tiến hành xác minh, điều tra và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Qua ghi nhận, con chó nghi mắc bệnh đã mất tích nên không thể lấy mẫu xét nghiệm xác định.

CDC Đà Nẵng cảnh báo bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây từ động vật sang người qua vết cắn, vết cào hoặc nước bọt tiếp xúc với vết thương hở. Khi đã phát bệnh, tỷ lệ không qua khỏi gần như 100%, song hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu xử trí đúng cách và tiêm phòng kịp thời.

Cơ quan chức năng khuyến cáo khi bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần rửa ngay dưới vòi nước chảy với xà phòng và dung dịch sát khuẩn ít nhất 15 phút; không đắp lá, không nặn máu hay tự ý dùng thuốc dân gian. Bên cạnh đó, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine, huyết thanh phòng dại theo phác đồ.

Người nuôi chó mèo cần quản lý chặt vật nuôi, không thả rông, rọ mõm khi đưa ra ngoài và tiêm vaccine phòng dại đầy đủ, đúng lịch. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường như hung dữ, chảy nhiều nước dãi, cắn bừa bãi, sợ nước… cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng thú y.