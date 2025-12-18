Ngành y tế khởi công nhiều dự án chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Nhiều dự án y tế quy mô lớn trên khắp cả nước sẽ được khởi công, khánh thành trong dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện Thống Nhất sẽ khởi công Trung tâm chăm sóc chất lượng cao để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: Hoài Bảo.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Xây dựng đã hoàn tất tổng hợp và trình Thủ tướng danh mục dự án từ các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, ngành y tế trở thành tâm điểm với hàng loạt công trình trọng điểm chuẩn bị khởi công và đưa vào vận hành

Bộ Y tế có ba dự án lớn trong danh mục. Dự án đầu tiên là Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng, quy mô 10 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 16.600 m², tổng mức đầu tư 547 tỷ đồng . Công trình được triển khai tại số 122 Hải Phòng (Đà Nẵng), thuộc nhóm B, cấp II lĩnh vực y tế.

Tiếp đó, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) sẽ khởi công Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ, gồm 10 tầng nổi, 2 tầng hầm và ga ra ngầm quy mô 2 tầng. Tổng diện tích sàn công trình đạt hơn 32.276 m², tổng vốn đầu tư 786 tỷ đồng , thuộc công trình dân dụng cấp I, nhóm B.

Dự án thứ ba thuộc danh mục khánh thành là công trình xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tại Hà Nội. Công trình quy mô 8 tầng nổi, một tầng hầm, 250 giường bệnh, diện tích sàn hơn 5.133 m², có tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng .

Cũng trong dịp này, lễ khánh thành cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được dự kiến được tổ chức vào ngày 19/12. Hai dự án y tế quy mô lớn này được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, mỗi bệnh viện có quy mô hơn 1.000 giường, trang thiết bị hiện đại, hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần dân, giảm tải cho các bệnh viện trung ương tại Hà Nội.

Ngay sau lễ khánh thành, cả hai bệnh viện sẽ được đưa vào vận hành giai đoạn 1, với sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và kế hoạch tiếp nhận, điều trị người bệnh. Để bảo đảm tiến độ và đưa công trình “về đích” đúng dịp có ý nghĩa chính trị quan trọng này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. Việc này thể hiện quyết tâm hoàn thiện hạ tầng y tế trọng điểm, tạo khí thế phát triển mới trước thềm Đại hội Đảng và sớm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực và các tỉnh lân cận.

Tại TP.HCM, nhiều dự án y tế khác cũng được đề xuất tổ chức khởi công trong dịp này. Theo tờ trình 923/TTr-UBND, Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 tại xã Bình Chánh sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 1.900 m², tổng diện tích sàn hơn 12.800 m² gồm 9 tầng nổi và một tầng hầm, vốn đầu tư hơn 299 tỷ đồng . Cùng địa bàn, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng cũng được đưa vào danh sách.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới (khối 4B) của Bệnh viện Nhi đồng 1 với tổng mức đầu tư hơn 349 tỷ đồng , cũng được triển khai.

Đồng thời, ngành y tế sẽ thực hiện dự án nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Nhân Ái giai đoạn 2 tại Đồng Nai trị giá hơn 349 tỷ đồng . Dự án mua sắm thiết bị y tế cho khối ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi với vốn hơn 160 tỷ đồng

Tại Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cũng chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Đây được xem là bệnh viện chuẩn quốc tế theo mô hình Hospital - Hotel đầu tiên tại khu vực miền Trung.

Ngoài lĩnh vực y tế, TP.HCM còn đề xuất nhiều dự án thuộc giáo dục và an sinh, gồm nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu với hơn 78 tỷ đồng .

Các công trình trên được kỳ vọng tăng cường năng lực khám chữa bệnh, mở rộng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.