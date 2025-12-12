Trẻ 4 tháng khò khè ho nhẹ, một ngày sau nhập viện đã viêm phổi

Virus hợp bào hô hấp có thể khiến trẻ chuyển từ ho nhẹ sang suy hô hấp chỉ trong một ngày, nhưng triệu chứng ban đầu quá mờ nhạt khiến nhiều gia đình dễ chủ quan và đưa trẻ đến viện muộn.

Trẻ suy hô hấp nặng vì nhiễm virus hợp bào hô hấp. Ảnh: BVCC.

Bé N. (4 tháng tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong tình trạng thở nhanh, khò khè và bú kém. Một ngày trước đó, trẻ chỉ ho nhẹ và quấy khóc, gia đình nghĩ bé cảm lạnh thông thường. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), tác nhân có thể khiến trẻ suy hô hấp chỉ sau 24-48 giờ.

PGS.TS Nguyễn Như Vinh, Trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới một tuổi. Ở nhóm này, đường thở nhỏ và hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh khiến virus dễ gây phù nề, tắc nghẽn, dẫn tới suy hô hấp rất nhanh.

"Triệu chứng ban đầu thường nhẹ nên nhiều gia đình dễ chủ quan, đến khi trẻ thở nhanh, bỏ bú thì bệnh đã tiến triển nặng", bác sĩ Vinh cảnh báo.

Không chỉ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, RSV còn là mối đe dọa với người lớn tuổi, đặc biệt nhóm mắc bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường hay suy thận. Virus có thể kích hoạt bệnh nền bùng phát, làm tăng nguy cơ viêm phổi nặng phải nhập viện. Những năm gần đây, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và mật độ dân cư cao khiến virus lan truyền nhanh hơn, gia tăng gánh nặng bệnh.

Trong khi đó, TS.BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn vị Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM , cho hay gần như tất cả trẻ dưới 2 tuổi đều từng nhiễm RSV, nhưng nhóm nhũ nhi là nhóm dễ diễn tiến nặng nhất. Ở người lớn trên 60 tuổi, RSV cũng là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi và biến chứng nặng do hệ miễn dịch suy giảm.

Theo bác sĩ Luân, phụ nữ mang thai trong tam cá nguyệt thứ ba có thể tiêm ngừa RSV để truyền kháng thể sang thai nhi, giúp trẻ được bảo vệ trong 6 tháng đầu đời, giai đoạn có nguy cơ bệnh nặng cao nhất. Hiệu quả bảo vệ ghi nhận từ 70-82%, giúp giảm rõ rệt nguy cơ nhập viện vì viêm phổi. Với người cao tuổi, vaccine RSV được cấp phép tại Việt Nam cho thấy hiệu quả bảo vệ đến 89% trước viêm phổi do virus.

Ngoài tiêm chủng, bác sĩ Luân khuyến cáo giữ môi trường sống thông thoáng, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột, vệ sinh máy lạnh định kỳ và tuyệt đối không để trẻ hay người già tiếp xúc với khói thuốc, yếu tố làm suy giảm miễn dịch đường thở.