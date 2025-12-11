Một bệnh viện ở TP.HCM sở hữu cả 'công viên', mảng xanh rộng hiếm có

|
Con đường dẫn vào Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) uốn lượn, được bao bọc bởi những cây xanh rậm rạp và xum xuê. Tán lá rộng lớn tạo nên một mái che tự nhiên, mang lại sự râm mát cho người đi bộ. Từ góc nhìn này, tòa nhà bệnh viện hiện lên giữa một bức tranh xanh tươi, thể hiện sự ưu tiên cho cảnh quan tự nhiên.
Nhìn từ trên cao, Bệnh viện Thống Nhất là một quần thể kiến trúc nổi bật giữa cảnh quan đô thị sầm uất. Toàn bộ khuôn viên được bao quanh và xen kẽ bởi lượng lớn cây xanh, tạo thành một "ốc đảo" mát mẻ. Thiết kế cảnh quan với nhiều mảng cây lớn và nhỏ giúp giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm từ bên ngoài. Cấu trúc bệnh viện mở ra không gian thoáng đãng, thể hiện sự quan tâm đến việc tạo ra một môi trường chữa bệnh hòa hợp với thiên nhiên.
Giếng trời rộng lớn trong lòng bệnh viện mang lại nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào và không khí thoáng đãng. Những ô đất trồng cây xanh tươi này là điểm nhấn dịu mắt, giúp giảm bớt cảm giác căng thẳng cho người bệnh, nhân viên y tế.
Hàng cây xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn tô điểm thêm vẻ trang nghiêm cho cơ sở y tế. Các lối đi nội bộ trong khuôn viên bệnh viện được bao bọc bởi thảm thực vật xanh tươi được cắt tỉa cẩn thận. Khung cảnh xanh mát này giúp người bệnh và thân nhân có thể đi dạo, tập thể dục trong một môi trường gần gũi với thiên nhiên. Một vài người lựa chọn ngồi trên bậc đá hoặc bệ gỗ để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành. Quang cảnh này cho thấy bệnh viện đã đầu tư rất lớn vào việc xây dựng một không gian ngoại thất xanh và hiện đại.
Một nhân viên đang cặm cụi làm sạch những khe nứt trên lối đi trong khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất. Việc làm nhỏ nhưng đều đặn này giúp khuôn viên luôn gọn gàng, sạch sẽ. Không gian rợp bóng cây khiến công việc bớt nóng nực, đồng thời tạo môi trường dễ chịu, trong lành hơn cho bệnh nhân.
Khuôn viên phía trước là một công viên được quy hoạch tỉ mỉ với cây cối, thảm cỏ và đài phun nước lớn. Mảng xanh khổng lồ này tách biệt không gian điều trị với sự ồn ào của thành phố. Dọc theo con đường là hàng cây xanh cao, tạo thành một phông nền tươi mát, giúp thanh lọc không khí. Sự hiện diện của cây cổ thụ và thảm thực vật đa dạng tạo nên một môi trường trong lành hiếm có. Các khu vực nghỉ chân được bố trí khéo léo giữa những lùm cây xanh rậm rạp, mang lại sự riêng tư và tĩnh lặng.
Góc nhìn từ trên cao xuống giếng trời ấn tượng của Bệnh viện Thống Nhất, thể hiện kiến trúc đối xứng và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Thiết kế này giúp các tầng lầu đều có thể đón nhận không khí và tầm nhìn thoáng đãng.
Một người nhà bệnh nhân đang ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh mát trong khuôn viên bệnh viện. Xung quanh là thảm cỏ xanh mát và những bụi cây, hoa nhỏ.
Góc nhìn từ trên cao xuống một đoạn đường nội bộ của Bệnh viện Thống Nhất, phân chia rõ ràng khu vực giao thông và không gian xanh. Con đường rợp bóng cây xanh rộng lớn, nơi xe máy và ô tô đậu đỗ hài hòa với cảnh quan.
Lá cờ Tổ quốc đỏ rực bay phấp phới trên nền trời xanh, nổi bật phía trước tòa nhà chính của Bệnh viện Thống Nhất. Bệnh viện Thống Nhất là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, với hơn 1.350 giường bệnh. Bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân chuyển tuyến, đồng thời đang hướng tới trở thành cơ sở lão khoa hạng đặc biệt.