Một bệnh viện ở TP.HCM sở hữu cả 'công viên', mảng xanh rộng hiếm có

Hàng cây xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn tô điểm thêm vẻ trang nghiêm cho cơ sở y tế. Các lối đi nội bộ trong khuôn viên bệnh viện được bao bọc bởi thảm thực vật xanh tươi được cắt tỉa cẩn thận. Khung cảnh xanh mát này giúp người bệnh và thân nhân có thể đi dạo, tập thể dục trong một môi trường gần gũi với thiên nhiên. Một vài người lựa chọn ngồi trên bậc đá hoặc bệ gỗ để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành. Quang cảnh này cho thấy bệnh viện đã đầu tư rất lớn vào việc xây dựng một không gian ngoại thất xanh và hiện đại.