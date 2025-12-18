3 tháng, 20 bạn tình và cái giá của lối sống tình dục 'cởi mở'

Quan hệ với nhiều bạn tình, không dùng biện pháp bảo vệ, nam thanh niên ngoài 20 tuổi không thể truy vết nguồn lây khi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, bệnh nhân cho biết đã quan hệ tình dục với khoảng 20 bạn tình. Ảnh: Freepik.

Tại Phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), Bệnh viện Da liễu Trung ương, TS.BS Trịnh Minh Trang cho biết đã tiếp nhận nam thanh niên ngoài 20 tuổi, nhập viện trong tình trạng có đầy đủ các triệu chứng điển hình của bệnh lậu cấp tính.

Khi được hỏi về tiền sử dịch tễ nhằm truy vết nguồn lây, nam thanh niên ban đầu khá ngập ngừng. Sau đó, bệnh nhân thừa nhận bản thân có lối sống tình dục rất "cởi mở". Thông qua các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội, người này thường xuyên tìm kiếm những mối quan hệ chớp nhoáng, không ràng buộc.

"Chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, bệnh nhân cho biết đã quan hệ tình dục với khoảng 20 bạn tình. Hầu hết đều là những cuộc gặp gỡ một lần, không sử dụng biện pháp bảo vệ. Do số lượng quá nhiều, bệnh nhân không xác định được mình lây bệnh từ ai và cũng không thể liên lạc để cảnh báo các bạn tình đi khám", TS.BS Trịnh Minh Trang nói với Tri Thức - Znews.

Kết quả xét nghiệm nhuộm soi và nuôi cấy sau đó của bệnh nhân khẳng định dương tính với vi khuẩn lậu (Neisseria gonorrhoeae).

TS.BS Trịnh Minh Trang, Phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Phương Anh.

Theo TS.BS Trịnh Minh Trang, con số 20 bạn tình trong 3 tháng có thể gây sốc với nhiều người, song đây không còn là trường hợp hiếm gặp tại các phòng khám bệnh lây truyền qua tình dục hiện nay. Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng hẹn hò, khiến việc tìm kiếm bạn tình trở nên dễ dàng hơn, nhất là trong nhóm người trẻ và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Tuy nhiên, đi kèm với đó là khoảng trống lớn về kiến thức và kỹ năng phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Một thực trạng đáng lo ngại khác được nữ bác sĩ chỉ ra là sự hiểu lầm phổ biến về thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP). "Nhiều bạn trẻ, đặc biệt trong cộng đồng đồng giới, cho rằng chỉ cần uống PrEP là có 'kim bài miễn tử', không cần sử dụng bao cao su", bác sĩ Trang cho hay.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh đây là quan niệm sai lầm và rất nguy hiểm. PrEP chỉ có tác dụng phòng HIV, hoàn toàn không bảo vệ cơ thể trước lậu, giang mai, sùi mào gà hay Chlamydia. Chính tâm lý chủ quan này, cộng với thói quen quan hệ với nhiều bạn tình, quan hệ tập thể hoặc quan hệ bằng đường miệng mà không sử dụng biện pháp bảo vệ, đang khiến tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác gia tăng nhanh chóng.

Về mặt lâm sàng, bác sĩ cho biết bệnh lậu ở nam giới thường có biểu hiện rầm rộ sau thời gian ủ bệnh khoảng 3-5 ngày, với các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, chảy mủ niệu đạo. Trong khi đó, ở nữ giới hoặc các trường hợp lậu họng, lậu hậu môn, bệnh thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đúng phác đồ, vi khuẩn lậu có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn dẫn đến vô sinh ở nam giới; viêm vùng chậu, tắc vòi trứng, tăng nguy cơ vô sinh và thai ngoài tử cung ở nữ giới; thậm chí nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo bao cao su vẫn là biện pháp đơn giản, rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất trong phòng ngừa phần lớn các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với những người có lối sống tình dục nguy cơ cao, việc khám sàng lọc định kỳ 3-6 tháng/lần là cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.