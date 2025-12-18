'Trò chơi tâm lý' giúp U22 Việt Nam lên ngôi vô địch

Đằng sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U22 Thái Lan không chỉ là chiến thuật sa bàn, mà còn là kết quả của một quy trình quản trị hiệu suất con người khắt khe của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển trước Thái Lan. Ảnh: Duy Hiệu.

Khép lại 120 phút thi đấu căng thẳng và giàu cảm xúc trong tối 18/12, U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Thái Lan, lần thứ 3 bước lên bục cao nhất SEA Games 33 với tấm huy chương vàng đầy bản lĩnh.

Chiến thắng trước U22 Thái Lan không chỉ là kết quả của một trận đấu, mà là điểm rơi của một quá trình nâng cấp thể trạng kéo dài nhiều năm. So với giai đoạn trước đây, khi thể lực thường bị xem là "điểm yếu chí mạng" khiến cầu thủ Việt hụt hơi khi chưa đến phút 90.

Qua nhiều năm đầu tư vào dinh dưỡng và đào tạo trẻ, cầu thủ Việt Nam từ thấp bé đến chuẩn hóa hình thể, sức bền và khả năng chuyển sang sức mạnh bột phát duy trì suốt 90 phút. Việc áp dụng khoa học hồi phục giúp cầu thủ Việt Nam có khả năng "nuốt" trọn mật độ thi đấu dày đặc của các giải đấu lớn mà vẫn đảm bảo được ngưỡng vận động tối ưu.

Ngay những phút đầu, U22 Thái Lan đã tạo sóng gió về phía khung thành của U22 Việt Nam. Ảnh: Anh Tiến.

Lứa cầu thủ vượt bậc về thể trạng

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, chuyên gia y học thể thao, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho rằng đây là trận đấu thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ Việt Nam nếu nhìn tổng thể hơn 100 phút thi đấu liên tục.

"Thể trạng của U22 Việt Nam là một điểm sáng rất rõ ràng", ông nói.

Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, thể lực của các cầu thủ Việt Nam tại giải đấu năm nay đã được nâng lên đáng kể, dù lịch thi đấu không quá dài nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức. Việc một số đội tuyển không tham dự khiến lịch thi đấu bị xáo trộn, các cầu thủ phải ra sân với mật độ dày, trung bình hai ngày một trận. Trong bối cảnh đó, việc các cầu thủ trẻ có thể thi đấu trọn vẹn một trận chung kết kéo dài tới hai hiệp phụ là nỗ lực rất lớn, phản ánh sự tiến bộ rõ rệt về thể lực so với những năm trước.

Sự kết hợp giữa nền tảng thể lực, độ tuổi và tinh thần thi đấu đỉnh cao trong một trận chung kết đã tạo nên “điểm rơi” hoàn hảo cho U22 Việt Nam. Thực tế trên sân cho thấy sau khi ghi bàn, đội tuyển không lựa chọn cách lùi sâu phòng ngự như nhiều năm trước.

U22 Việt Nam thắp lại hy vọng lội ngược dòng. Ảnh: Minh Chiến, Duy Hiệu.

"Trò chơi tâm lý"

Trong khoa học thể thao, "trò chơi tâm lý" là một năng lực đo lường được. Khi dẫn trước tỷ số cách biệt, vận động viên thường rơi vào trạng thái "quá khích" dẫn đến nhịp tim tăng vọt, run cơ và mất cảm giác bóng. Việc U22 Việt Nam chủ động chơi chậm rồi nhanh chính là cách điều tiết mức độ hưng phấn của hệ thần kinh.

Do quá tập trung vào việc "phải giữ tỷ số", các hành động vốn dĩ là tự động chuyền bóng, kèm người bị chuyển sang chế độ "kiểm soát có ý thức", làm mất đi sự mượt mà và gây ra lỗi.

Ở góc độ phân bổ sức lực trong suốt trận đấu, bác sĩ Trần Anh Vũ cho biết ông khá bất ngờ khi ban huấn luyện Việt Nam không thay đổi quá nhiều nhân sự, trong khi đối thủ liên tục tung thêm cầu thủ vào sân để tìm kiếm sự đột biến. Việc giữ nguyên bộ khung thi đấu cho thấy các cầu thủ đã được chuẩn bị rất kỹ về thể lực, đồng thời chiến thuật được xây dựng sẵn và có độ ổn định cao.

Một tình huống gây tranh cãi trong trận chung kết trên sân Rajamangala. Ảnh: Minh Chiến.

Bác sĩ Trần Anh Vũ cũng phân tích rằng ở những trận đấu trước đó, U22 Việt Nam chủ động thi đấu ở cường độ trung bình, vừa đủ để giữ sức cho các thời điểm quan trọng. Đến trận chung kết, mọi toan tính về thể lực, chiến thuật và sơ đồ đội hình gần như được “bung” hết.

“Điều này lý giải vì sao trong hiệp một, U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, bị tấn công mạnh, thua sút về nhịp độ, chịu ảnh hưởng cả về tâm lý lẫn thể lực. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, khi được xốc lại tinh thần và cơ thể đã bắt đầu “vào guồng”, các cầu thủ Việt Nam tăng tốc rõ rệt”, vị chuyên gia lý giải.

Bàn thắng gỡ hòa trở thành cú hích lớn về mặt tâm lý, kéo theo sự bùng nổ về thể lực. Theo bác sĩ Vũ, chính cảm xúc hưng phấn đó khiến các cầu thủ dồn thêm sức, vượt qua giới hạn thông thường của cơ thể.

“Sau trận đấu này, nhiều cầu thủ chắc chắn sẽ rất mệt, bởi họ gần như đã sử dụng tới 200% khả năng của mình để dốc toàn lực cho trận chung kết”, ông nhấn mạnh.