Dembele hóa tội đồ, PSG mất vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League

  • Thứ năm, 29/1/2026 02:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 29/1, PSG bị Newcastle cầm hòa 1-1, qua đó không được vào thẳng vòng loại trực tiếp Champions League.

PSG chỉ đứng thứ 11 ở vòng phân hạng dù là nhà đương kim vô địch.

PSG lỡ vé vào thẳng vòng knock-out trong một đêm đáng quên của Ousmane Dembele. Chủ nhân Quả bóng vàng đá hỏng quả phạt đền mang tính bước ngoặt, khiến nhà vô địch Pháp không thể chen chân vào top 8.

Trận đấu khởi đầu với kịch bản căng thẳng ngay từ những giây đầu tiên. Chỉ chưa đầy một phút, VAR đã vào cuộc sau tình huống tranh cãi trong vùng cấm Newcastle và trọng tài Slavko Vincic chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, Nick Pope đã trở thành người hùng khi bay người cản phá cú sút của Dembele, dập tắt sự hưng phấn ban đầu của PSG.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Khvicha Kvaratskhelia kiến tạo để Vitinha thoát xuống, vượt qua Lewis Hall và dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành. PSG hoàn toàn làm chủ thế trận sau đó, liên tục bắn phá khung thành Newcastle, buộc Pope phải trổ tài trước các cú sút của Dembele và Kvaratskhelia.

Trong thế trận bị dồn ép, Newcastle vẫn kiên trì phòng ngự và bất ngờ tung đòn phản công ngay trước giờ nghỉ. Từ một tình huống cố định, Dan Burn đánh đầu chuyền bóng vào trong để Joe Willock bật cao đánh đầu tung lưới PSG, ghi bàn thắng đầu tiên của anh sau gần một năm và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hiệp hai chứng kiến sức ép dữ dội từ PSG, nhưng sự xuất sắc của Pope cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của Newcastle đã giúp đội khách đứng vững. Ngược lại, Newcastle thậm chí suýt giành chiến thắng khi Jacob Ramsey và Harvey Barnes liên tiếp tạo sóng gió trong những phút cuối.

Tường Linh

Paris Saint-Germain Newcastle United

