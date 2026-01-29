Đối thủ của Real Madrid, PSG ở play-off Champions League

Real Madrid có thể tái ngộ Benfica ngay ở vòng play-off Champions League mùa giải năm nay.

Real Madrid có thể tái ngộ Benfica. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 2-4 trước Benfica ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League rạng sáng 29/1, Real Madrid văng khỏi top 8 và buộc phải thi đấu vòng play-off để tranh quyền đi tiếp.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng play-off Champions League sẽ diễn ra vào ngày 30/1 tại trụ sở UEFA ở Nyon (Thụy Sĩ). Tại đây, Real Madrid sẽ biết được đối thủ của mình trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8.

Theo kết quả phân nhánh, Real Madrid chỉ có hai khả năng là đối đầu Bodo/Glimt hoặc Benfica. Cả hai đều được xem là những đối thủ tiềm ẩn nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid không có phong độ ổn định nhất ở giai đoạn vòng phân hạng.

HLV Jose Mourinho của Benfica cho rằng việc gặp lại Real Madrid ở vòng play-off là thử thách lớn, nhưng khẳng định đội bóng Bồ Đào Nha sẵn sàng cho cuộc đối đầu này.

"Nếu gặp lại Real Madrid, chúng tôi sẽ chiến đấu với cùng tinh thần như hôm nay", HLV người Bồ Đào Nha cho biết.

Mourinho tự tin nếu phải gặp lại Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh Benfica, Bodo/Glimt cũng là đối thủ rất khó chịu và được xem là hiện tượng thú vị tại Champions League mùa giải năm nay. Ở mùa giải đầu tiên góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu, đội bóng Na Uy liên tiếp đánh bại Man City và Atletico Madrid, qua đó lách qua khe cửa hẹp và giành quyền vào vòng play-off.

Ngoài Real Madrid, các đội bóng lớn khác cũng lộ diện những đối thủ tiềm năng ở vòng play-off Champions League. PSG có thể chạm trán AS Monaco hoặc Qarabag, trong khi Juventus đứng trước khả năng gặp Club Brugge hoặc Galatasaray. Với Atletico Madrid, các đối thủ có thể là Club Brugge hoặc Galatasaray, hứa hẹn những cặp đấu không hề dễ chịu.

Trong khi đó, Inter Milan có khả năng đụng độ Bodo/Glimt hoặc Benfica, còn Leverkusen sẽ phải đối mặt Dortmund hoặc Olympiacos. Những cặp đấu tiềm năng này cho thấy vòng play-off sẽ thật sự khốc liệt. Ở đó, các ông lớn khó tránh khỏi những thử thách đầy rủi ro ngay trước ngưỡng cửa vòng 1/8.

Vòng play-off sẽ diễn ra vào các ngày 18-19/2 (lượt đi) và 25-26/2 (lượt về).

