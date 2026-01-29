Siêu phẩm gây kinh ngạc ở Champions League

Người hâm mộ tin rằng pha lập công của Vlad Dragomir là ứng viên nặng ký cho giải thưởng Puskas 2026 sau khi vòng phân hạng Champions League mùa 2025/26 khép lại rạng sáng 29/1.

Vlad Dragomir ghi siêu phẩm ở Champions League.

Trong khi sự quan tâm của giới mộ điệu dồn cả vào những tên tuổi lớn như PSG, Bayern Munich, Arsenal Real Madrid hay Barcelona ở lượt trận thứ 8, cuộc đối đầu giữa Pafos và Slavia Prague tại sân Alphamega (Cyprus) gần như bị bỏ quên. Tuy nhiên, chính tại đây, khán giả có mặt trên khán đài được chứng kiến một siêu phẩm khiến mạng xã hội bùng nổ.

Phút 16, khi tỷ số vẫn là 0-0, tiền vệ đội trưởng Vlad Dragomir của Pafos nhận bóng ở cự ly gần 30 m. Không một nhịp xử lý thừa, cầu thủ 26 tuổi người Romania tung cú sút xa bằng chân trái đầy uy lực. Trái bóng đi căng, xoáy và găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Jindeich Stanek của Slavia Prague hoàn toàn bất lực. Bàn thắng mở tỷ số khiến cả sân Alphamega vỡ òa.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của Dragomir tại Champions League mùa này, nhưng lại đến theo cách không thể ấn tượng hơn. Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng dành những lời tán dương cho pha lập công này.

Nhiều ý kiến cho rằng cú sút của Dragomir xứng đáng được đề cử giải Puskas 2026, dù năm mới chỉ vừa trôi qua chưa đầy một tháng. Không ít CĐV gọi đây là "bàn thắng đẹp nhất đêm Champions League" hay "khoảnh khắc ngoài sức tưởng tượng".

Pafos không thể đi tiếp tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, siêu phẩm của Dragomir không giúp Pafos giữ trọn niềm vui. Trước khi hiệp một khép lại, Slavia Prague gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Stepan Chaloupek, qua đó khiến trận đấu kết thúc mà không có đội nào tạo được khác biệt.

Trận hòa này khiến cả Pafos và Slavia Prague phải dừng chân ở vòng phân hạng Champions League. Pafos là trường hợp đáng tiếc khi bằng điểm với các đội đứng thứ 23 và 24 là Bodo/Glimt và Benfica, nhưng xếp sau do thua hiệu số.

Ở đấu trường quốc nội, Pafos hiện đứng thứ 3 tại giải VĐQG Cyprus và từng đăng quang mùa 2024/25. Riêng với Dragomir, đây là bàn thắng thứ 5 của anh trên mọi đấu trường mùa này.

