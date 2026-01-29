Sagna: 'Mbappe phù hợp với Arsenal'

Bacary Sagna đánh giá Kylian Mbappe sẽ phù hợp nhất với Arsenal nhờ tốc độ và phong cách tấn công giàu năng lượng.

Mbappe là ngôi sao tấn công mà nhiều đội bóng muốn sở hữu. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe tiếp tục được đặt vào trung tâm những đồn đoán chuyển nhượng tại Premier League, dù vẫn đang gắn bó với Real Madrid. Chia sẻ với GOAL, cựu tuyển thủ Pháp Bacary Sagna cho rằng Arsenal sẽ là bến đỗ lý tưởng nhất cho Mbappe nếu tiền đạo này quyết định tìm kiếm thử thách mới ở Anh.

"Nếu cậu ấy chơi ở Premier League, tôi nghĩ Arsenal sẽ hợp nhất", Sagna nhận định, "Đội hình Arsenal trẻ, giàu năng lượng và chơi rất nhanh. Trên hàng công, họ có Bukayo Saka với tốc độ cao, có Eberechi Eze mạnh mẽ và giàu sức bứt phá. Arsenal mang lại sự hứng khởi và nhịp độ phù hợp với Mbappe".

Dù vậy, Sagna cũng thừa nhận khả năng Mbappe rời Real Madrid không cao. Anh cho rằng ngôi sao sinh năm 1998 có thể kết thúc sự nghiệp đỉnh cao tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nếu Mbappe đặt chân đến Premier League, Sagna tin rằng anh sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn, tương tự huyền thoại đồng hương Thierry Henry.

Cùng với những đồn đoán chuyển nhượng, Mbappe còn được Sagna dự đoán sẽ giành Quả bóng vàng trong tương lai gần, nếu anh tiếp tục duy trì phong độ cao ở Champions League và trong màu áo tuyển Pháp.

Trước khi gia nhập Real Madrid theo dạng tự do, Mbappe từng nhiều lần được liên hệ với các ông lớn Premier League. Man City được xem là đội có tiềm lực tài chính đủ để thực hiện mọi thương vụ bom tấn, trong khi Liverpool cũng được nhắc tới như một lựa chọn nghiêm túc.

Anh chia tay đội bóng Paris với tư cách chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, ghi 235 bàn thắng. Tại Madrid, Mbappe không giấu tham vọng trở thành một "Galactico" thực thụ. Phong độ cá nhân của tiền đạo người Pháp vẫn duy trì ở mức rất cao, với 80 bàn thắng chỉ sau 88 lần ra sân.

Hợp đồng hiện tại kéo dài đến mùa hè 2029, thời điểm Mbappe bước sang tuổi 30.

