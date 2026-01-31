Mourinho vẫn là người đặc biệt

Trước khi Jose Mourinho dẫn dắt Benfica, có lẽ ít người tin đội bóng Bồ Đào Nha có thể quật ngã Real Madrid và vượt qua một lịch thi đấu nặng khủng khiếp ở Champions League.

Đội của Mourinho lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng play-off.

Kết quả bốc thăm vòng play-off UEFA Champions League mang đến một trong những cặp đấu giàu cảm xúc nhất vòng này, khi Real Madrid đối đầu Benfica, đánh dấu sự trở lại của Mourinho với sân Santiago Bernabeu. Đây không chỉ là chuyến viếng thăm thông thường. Đây là màn trở lại của "Người đặc biệt", với một sân vận động nơi ông từng trải qua những đêm không thể quên.

Trận đấu thú vị

Chỉ mới vài ngày trước, Benfica đánh bại Real Madrid với tỷ số ấn tượng 4-2 trong trận đấu cuối cùng vòng phân hạng Champions League. HLV Mourinho gần như có một trận đấu hoàn hảo, khi tính tổ chức trong lối chơi của Benfica hạ gục dàn sao đắt giá từ Real Madrid.

Nhưng liệu Benfica có thể lặp lại những điều đó ở vòng play-off? Real Madrid vẫn vượt trội hơn về chất lượng cá nhân và tính bất ngờ của Benfica giờ không còn. Hơn nữa, Alvaro Arbeloa đã rút ra không ít bài học ở trận thua muối mặt trước đó.

Cơ hội của Benfica vẫn sẽ nằm ở Mourinho. Trong một mùa giải mà Benfica có đội hình kém xa nhiều đối thủ ở châu Âu, sự hiện diện của "Người đặc biệt" trên băng ghế chỉ đạo được kỳ vọng lớn.

Nói không ngoa, nếu Mourinho không dẫn dắt Benfica, ít người tin đội bóng Bồ Đào Nha có thể quật ngã Real Madrid và vượt qua một lịch thi đấu nặng khủng khiếp ở Champions League sau khởi đầu chệch choạc.

Hiển nhiên, vẫn không có gì đảm bảo rằng một kế hoạch tốt khác từ Mourinho có thể giúp Benfica chiến thắng. Bóng đá vẫn là câu chuyện của khoảnh khắc, và với những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Vinicius, chỉ một tình huống lóe sáng là đủ để họ hạ gục đối thủ. Benfica và Real Madrid sẽ là cuộc so tài giữa hệ thống và cá nhân, giữa tính tổ chức và phẩm chất ngôi sao.

Số phận một lần nữa đưa Mourinho trở lại Bernabeu, nhưng lần này ông cần hoàn tất việc chưa hoàn thành với Benfica, ngay cả sau sau chiến thắng lịch sử trong trận đấu cuối cùng vòng phân hạng Champions League.

Hệ thống đấu ngôi sao

Bàn thắng của Trubin ở loạt trận cuối vòng phân hạng được xem là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất thập kỷ qua của Benfica. Nó cứu vãn mùa giải châu Âu và khẳng định tài thao lược của Mourinho.

Trubin khiến Estádio da Luz bùng nổ.

Không quá lời khi nói rằng nếu thủ môn người Ukraine không ghi bàn ở tình huống đó, mùa giải của Benfica sẽ rẽ sang một hướng tồi tệ khác, và tương lai của Mourinho tại Estádio da Luz cũng gần như sẽ chấm dứt.

Chỉ mới vài ngày trước đó, khoảng 200 cổ động viên Benfica xuất hiện tại sân tập của chính đội bóng, chặn lối vào nhằm bày tỏ sự bất mãn. nguyên nhân xuất phát từ chuỗi kết quả thi đấu kém cỏi của đội bóng trong thời gian gần đây, khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng.

Benfica từ đầu mùa sa sút trên mọi đấu trường. Trước đó hai tuần, Benfica bị loại ở cúp Liên đoàn lẫn cúp Quốc gia Bồ Đào Nha.

Mourinho thời điểm đó trải qua thời gian khó khăn, khi Benfica vừa bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội, cơ hội đi tiếp tại Champions League mờ mịt, kém đội đầu bảng Porto 10 điểm ở Primeira Liga.

Thậm chí ban lãnh đạo Benfica tính đến khả năng chấm dứt hợp đồng sớm với Mourinho. Song, trận thắng Real Madrid giúp HLV người Bồ Đào Nha đảo ngược tình thế.

Khoảnh khắc Mourinho chỉ đạo thủ môn Anatoliy Trubin dâng cao tham gia tấn công phút bù giờ, dẫn đến bàn thắng lịch sử bằng đầu giúp Benfica lội ngược dòng 4-2 trước Real Madrid, một lần nữa khẳng định biệt danh “The Special One”.

Mourinho chưa hết thời. Ông vẫn là biểu tượng của một HLV kiên cường, chiến lược và cá tính mạnh mẽ. Dù thời gian trôi qua, Mourinho vẫn là nguồn cảm hứng để Benfica làm nên kỳ tích.

