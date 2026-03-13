Liverpool phớt lờ Alonso

CLB chủ sân Anfield không có ý định đưa Xabi Alonso lên thay Arne Slot, bất chấp những kết quả không mong muốn trong thời gian qua.

Alonso không nằm trong kế hoạch của Liverpool.

Trước đó, Fichajes tiết lộ ban lãnh đạo Fenway Sports Group, tập đoàn sở hữu Liverpool, tổ chức “cuộc đàm phán khẩn cấp bí mật” với gia đình Xabi Alonso, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với Giám đốc Thể thao Richard Hughes.

Tuy nhiên, nhà báo uy tín David Ornstein của The Athletic nhanh chóng bác bỏ những thông tin này. Theo ông, Liverpool vẫn hoàn toàn ủng hộ Arne Slot và không có kế hoạch sa thải nhà cầm quân người Hà Lan trong thời gian tới.

Phát biểu trên podcast của The Athletic, Ornstein cho biết ban lãnh đạo Liverpool tin rằng Slot là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng. HLV người Hà Lan hiện còn hợp đồng đến năm 2027 và vẫn nhận được sự tin tưởng từ câu lạc bộ.

Sau khi đăng quang ở mùa giải trước, đội chủ sân Anfield lại bất ngờ tụt dốc khi phải nhận tới 9 thất bại và hiện chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Nguy cơ không thể giành vé dự Champions League mùa tới đang tạo ra áp lực đáng kể lên ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo câu lạc bộ vùng Merseyside.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn sau thất bại 0-1 trước Galatasaray tại Istanbul thuộc vòng 1/8 Champions League hồi đầu tuần. Kết quả này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng cạnh tranh của Liverpool trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Dù vậy, Champions League và FA Cup vẫn là hai đấu trường mà "The Kop" còn cơ hội giành danh hiệu, và điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến đánh giá cuối mùa dành cho HLV người Hà Lan.

