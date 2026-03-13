Bóng đá Việt Nam có thêm 2 trọng tài VAR cấp châu lục

Trọng tài Ngô Duy Lân và Nguyễn Trung Hậu vượt qua kỳ tuyển chọn trọng tài VAR do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.

2 trọng tài Việt Nam gia nhập lực lượng VAR của AFC. Ảnh: VFF.

Trưa 13/3, VFF thông báo trọng tài Ngô Duy Lân và Nguyễn Trung Hậu chính thức được đưa vào danh sách Trọng tài video của AFC năm 2026. Đây là bước tiến đáng chú ý của lực lượng trọng tài Việt Nam trong hành trình tham gia điều hành các giải đấu cấp châu lục.

Chương trình tuyển chọn trọng tài VAR năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 6/2 tại Kuala Lumpur, với sự tham dự của nhiều trọng tài đến từ các Liên đoàn thành viên trong khu vực. Khóa học được xây dựng nhằm đào tạo, kiểm tra và lựa chọn những trọng tài đủ năng lực vận hành công nghệ VAR tại các giải đấu của AFC.

Trong thời gian tập huấn, các học viên phải trải qua nhiều nội dung chuyên môn quan trọng. Ngoài phần lý thuyết về hệ thống VAR, trọng tài còn được học cách nhận diện những tình huống cần VAR can thiệp, phân tích các pha bóng gây tranh cãi và lựa chọn góc quay phù hợp để hỗ trợ trọng tài chính đưa ra quyết định chính xác.

Bên cạnh đó, chương trình đặc biệt chú trọng phần thực hành. Các học viên được làm việc trực tiếp trên hệ thống mô phỏng VAR, xử lý nhiều tình huống tương tự trận đấu thật nhằm nâng cao khả năng phân tích hình ảnh, đánh giá tình huống và phối hợp với tổ trọng tài trên sân.

AFC cũng tiến hành phỏng vấn, kiểm tra chuyên môn và đánh giá tổng thể năng lực từng ứng viên trước khi đưa ra danh sách cuối cùng. Chỉ những trọng tài đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và kỹ năng vận hành VAR mới được lựa chọn vào lực lượng trọng tài video của châu Á.

Việc hai trọng tài Duy Lân và Trung Hậu vượt qua kỳ tuyển chọn này không chỉ ghi nhận năng lực cá nhân mà còn góp phần nâng cao vị thế của công tác trọng tài Việt Nam trong hệ thống bóng đá châu lục, đồng thời mở ra cơ hội tham gia điều hành nhiều giải đấu quốc tế trong thời gian tới.